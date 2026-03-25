'Tepat sasaran dan tanpa ampun' - Arsenal mendapat pujian tinggi dari Renee Slegers setelah mengalahkan Chelsea dalam laga Liga Champions Wanita yang 'sengit'
Juara bertahan terbukti tak terbendung
Pelatih asal Belanda itu memuji para pemainnya setelah mereka berhasil melewati tekanan di awal pertandingan dan memastikan keunggulan yang meyakinkan dalam laga Eropa tersebut. Meskipun Chelsea dua kali membentur tiang gawang pada menit-menit awal, gol-gol dari Stina Blackstenius, Chloe Kelly, dan Alessia Russo memastikan sang juara bertahan menguasai jalannya pertandingan, dan akhirnya menang dengan skor 3-1.
Slegers memuji ketajaman serangan The Gunners
Berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir dibunyikan, Slegers mengatakan: "Pertandingan hari ini sangat ketat. Kami berdua memiliki momen-momen penting. Kami tampil tajam dan tanpa ampun dalam memanfaatkan peluang. Ada beberapa perubahan momentum—mereka memulai dengan sangat baik dan kami tetap bertahan dalam permainan. Pertandingan ini terkadang berlangsung sengit, ada banyak duel, serta waktu dan ruang yang sangat terbatas di area tengah. Terkadang memang sulit."
Malam itu sangat istimewa bagi Russo, yang golnya di menit-menit akhir memberikan keunggulan dua gol yang krusial bagi The Gunners untuk dibawa ke Stamford Bridge. Gol tersebut memiliki makna historis, karena gol Russo adalah gol kedelapannya di Liga Champions musim ini, memecahkan rekor baru sebagai pemain Inggris dengan gol terbanyak dalam satu edisi turnamen.
Meskipun meraih penghargaan pribadi, sang striker menolak untuk berpuas diri, dengan menyatakan: "Kami sangat menyadari bahwa dengan keunggulan dua gol, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Ini masih jauh dari selesai. Kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik dan melihat apa yang bisa kami perbaiki dari pertandingan ini. Mereka tampil sangat baik, dan kami harus mengatasi hal itu."
Bompastor marah besar terhadap wasit
Saat Arsenal merayakan kemenangan, manajer Chelsea Sonia Bompastor merasa frustrasi dengan apa yang ia anggap sebagai kurangnya kualitas dalam penjurian. The Blues melihat gol yang dicetak oleh Veerle Buurman dianulir, dengan manajer Chelsea tersebut menyarankan bahwa peluit yang ditiup terlalu dini oleh wasit menghalangi VAR untuk ikut campur secara tepat dalam proses pengambilan keputusan.
Dia berkata: "Itu tidak cukup baik. Saat Anda bermain di perempat final Liga Champions, Anda harus memiliki wasit terbaik. Terutama ketika Anda memiliki VAR. Saya pikir gila bahwa gol-gol yang dianulir sebenarnya adalah gol yang sah. Wasit meniup peluit sebelum VAR memeriksa keputusan tersebut. Ketika Anda tahu VAR ada di sana, izinkan gol tersebut dan jika gol tidak disahkan karena ada pelanggaran, Anda tinggal menganulir gol tersebut. Jadi menurut saya, itu tidak cukup baik."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Arsenal tak punya banyak waktu untuk berpuas diri, karena pertandingan penting di liga domestik sudah menanti di depan mata. The Gunners akan menjamu Tottenham Hotspur pada Sabtu ini dalam pertandingan yang sangat krusial bagi ambisi mereka meraih gelar WSL. Dengan rekor 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi, Arsenal saat ini menjadi tim dengan performa terbaik di negara ini. Namun, mereka menyadari bahwa tugas melawan Chelsea baru setengah jalan, dengan leg kedua di Stamford Bridge dijadwalkan pada Rabu depan, di mana mereka mengantisipasi reaksi keras dari tim asuhan Bompastor.