'Tepat sasaran dan tanpa ampun' - Arsenal mendapat pujian tinggi dari Renee Slegers setelah mengalahkan Chelsea dalam laga Liga Champions Wanita yang 'sengit'

Berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir dibunyikan, Slegers mengatakan: "Pertandingan hari ini sangat ketat. Kami berdua memiliki momen-momen penting. Kami tampil tajam dan tanpa ampun dalam memanfaatkan peluang. Ada beberapa perubahan momentum—mereka memulai dengan sangat baik dan kami tetap bertahan dalam permainan. Pertandingan ini terkadang berlangsung sengit, ada banyak duel, serta waktu dan ruang yang sangat terbatas di area tengah. Terkadang memang sulit."

Malam itu sangat istimewa bagi Russo, yang golnya di menit-menit akhir memberikan keunggulan dua gol yang krusial bagi The Gunners untuk dibawa ke Stamford Bridge. Gol tersebut memiliki makna historis, karena gol Russo adalah gol kedelapannya di Liga Champions musim ini, memecahkan rekor baru sebagai pemain Inggris dengan gol terbanyak dalam satu edisi turnamen.

Meskipun meraih penghargaan pribadi, sang striker menolak untuk berpuas diri, dengan menyatakan: "Kami sangat menyadari bahwa dengan keunggulan dua gol, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Ini masih jauh dari selesai. Kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik dan melihat apa yang bisa kami perbaiki dari pertandingan ini. Mereka tampil sangat baik, dan kami harus mengatasi hal itu."