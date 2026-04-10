"Tepat saja kini tersingkir hingga akhir musim": FC Barcelona tampaknya merayakan keberhasilan sebagian setelah mengajukan banding ke UEFA menyusul drama di Liga Champions

Akhirnya, pihak Catalan mengajukan protes kepada UEFA dan menuntut, antara lain, penangguhan Dingert serta "akses terhadap komunikasi para wasit dan, jika perlu, pengakuan resmi atas kesalahan-kesalahan tersebut serta pengambilan tindakan yang sesuai".

Namun, sejauh mana protes tersebut bertanggung jawab atas diskualifikasi Kovacs dari kompetisi UEFA di sisa musim ini masih sangat tidak jelas. Ada kemungkinan juga bahwa asosiasi tersebut telah merencanakan, berdasarkan daftar internal, untuk tidak lagi menggunakan wasit asal Rumania tersebut di sisa musim ini.

Bagi mantan wasit Bundesliga Manuel Gräfe, pencopotan Kovacs justru merupakan langkah yang konsisten. Dalam sebuah posting di X, pria berusia 52 tahun itu terlebih dahulu merinci kesalahan yang menurutnya dilakukan oleh wasit asal Rumania tersebut dalam pertandingan, lalu menulis: "Sudah tepat dia dikeluarkan dari UEFA hingga akhir musim."