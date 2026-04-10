Sebagaimana dilaporkan oleh beberapa media Spanyol, termasuk Mundo Deportivo, badan pengatur sepak bola Eropa telah memutuskan untuk tidak lagi menugaskan wasit berusia 41 tahun asal Rumania tersebut dalam kompetisi UEFA musim ini.
"Tepat saja kini tersingkir hingga akhir musim": FC Barcelona tampaknya merayakan keberhasilan sebagian setelah mengajukan banding ke UEFA menyusul drama di Liga Champions
Kovacs memimpin pertandingan leg pertama perempat final antara Barcelona dan Atletico Madrid pada Selasa malam lalu, namun tampil sangat buruk dalam beberapa situasi. Misalnya, ia awalnya hanya memberikan kartu kuning kepada bek Barcelona, Pau Cubarsi, setelah pelanggaran keras yang jelas, dan baru mengusirnya dengan kartu merah langsung setelah intervensi VAR.
Di pihak Barca, terutama sebuah insiden pada menit ke-54 yang memicu perdebatan, ketika kiper Atletico, Juan Musso, melakukan tendangan gawang ke arah rekan setimnya, Marc Pubill. Pubill menghentikan bola dengan tangannya dan melakukan tendangan gawang kembali. "Bagi saya, itu jelas kartu kuning-merah dan penalti," kata pelatih Barcelona Hansi Flick sambil menyoroti wasit video asal Jerman, Christian Dingert. "Dia harus bilang: 'Lihatlah.' Tapi dia tidak melakukannya, jadi: 'Terima kasih kepada Jerman'."
- AFP
Apakah UEFA mencopot Kovacs karena kesalahan dalam pertandingan melawan Barcelona?
Akhirnya, pihak Catalan mengajukan protes kepada UEFA dan menuntut, antara lain, penangguhan Dingert serta "akses terhadap komunikasi para wasit dan, jika perlu, pengakuan resmi atas kesalahan-kesalahan tersebut serta pengambilan tindakan yang sesuai".
Namun, sejauh mana protes tersebut bertanggung jawab atas diskualifikasi Kovacs dari kompetisi UEFA di sisa musim ini masih sangat tidak jelas. Ada kemungkinan juga bahwa asosiasi tersebut telah merencanakan, berdasarkan daftar internal, untuk tidak lagi menggunakan wasit asal Rumania tersebut di sisa musim ini.
Bagi mantan wasit Bundesliga Manuel Gräfe, pencopotan Kovacs justru merupakan langkah yang konsisten. Dalam sebuah posting di X, pria berusia 52 tahun itu terlebih dahulu merinci kesalahan yang menurutnya dilakukan oleh wasit asal Rumania tersebut dalam pertandingan, lalu menulis: "Sudah tepat dia dikeluarkan dari UEFA hingga akhir musim."