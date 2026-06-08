'Tepat di tempat yang aku inginkan' - Mengintip pikiran Christian Pulisic, bintang USMNT yang enggan namun kini menikmati sorotan uniknya di Piala Dunia

Pulisic tak pernah goyah. "Aku tak merasa begitu," katanya, setidaknya tak lebih dari biasanya. Tekanan, setidaknya di mata publik, bukanlah sesuatu yang ingin ia rasakan.

"Saya merasa seperti telah menghadapi hal ini sepanjang karier saya, dalam arti tertentu," katanya kepada GOAL dalam wawancara eksklusif beberapa hari menjelang dimulainya turnamen 2026. "Mungkin momen ini sedikit lebih besar, tentu saja, tetapi sejujurnya, itu tidak mengubah persiapan saya. Itu tidak banyak mengubah apa pun bagi saya.

"Menjelang turnamen ini, ya, ini adalah Piala Dunia. Semua orang merasakan tekanan, jika itu yang orang-orang ingin saya katakan, tapi ini juga seperti... Inilah yang saya latih setiap hari. Inilah yang saya impikan, untuk merasakan tekanan ini.

"Saya ingin berada di posisi ini, jadi saya tidak akan menukarnya dengan apa pun di dunia ini. Ini adalah suatu kehormatan, jujur saja, untuk memilikinya. Saya berusaha menikmati momen ini dan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Semoga orang-orang menyadarinya."

Mungkin, Pulisic memang jujur sepanjang ini. Mungkin ini bukan sekadar penolakan atau jawaban yang disusun dengan hati-hati untuk menjaga jarak dengan dunia luar. Mungkin dia memang telah mempersiapkan diri untuk momen ini sejak usia 16 tahun, sehingga tidak ada beban baru karena dia telah memikulnya sejak dia bisa mengingatnya.

Terlepas dari bagaimana perasaan Pulisic, momen ini telah tiba. Piala Dunia ada di Amerika Utara, dan bagi banyak penggemar tim nasional pria AS, dia adalah wajah dari turnamen ini. Harapannya adalah olahraga ini akan berubah selamanya, dan Pulisic harus menjadi salah satu agen utama perubahan tersebut.

Dunia sedang memperhatikan negaranya dan bagaimana kinerjanya sebagai tuan rumah. Dunia juga memperhatikan timnasnya dan bagaimana tim tersebut telah berubah sejak Piala Dunia terakhir kali digelar di Amerika empat tahun sebelum ia lahir. Dunia juga memperhatikan rekan-rekannya yang berusaha mengubah persepsi tentang posisi mereka di kancah sepak bola global.

Lebih dari yang lain, dunia menyoroti Pulisic. Benar atau salah, ia adalah pemain yang dikenal dan ingin diketahui orang. Selama bertahun-tahun, sepak bola Amerika telah memohon agar Pulisic keluar dari cangkangnya. Namun kenyataannya, ia tidak berada dalam cangkang; ia hanya menjadi dirinya sendiri. Tenang, pemalu, pemikir, dan kadang-kadang tertutup—itulah Pulisic.

Apakah ia memandangnya demikian atau tidak, ini adalah momen besar Pulisic. Ini bukan miliknya sendiri, seperti yang banyak orang ingin ia pikirkan, tetapi ia berada di pusatnya, dan itu tidak biasa.

"Terkadang memang sulit, pasti," katanya. "Rasanya semuanya bergerak dan terjadi begitu cepat. Dalam beberapa hal yang aneh, rasanya seperti saya masih anak-anak yang baru memulai di tim nasional, tapi gila rasanya memikirkan bahwa saya sudah bermain untuk tim nasional selama 10 tahun. Itu gila. Saya sudah bermain di Piala Dunia. Kami sudah melewati semua ini. Saya sudah mengalami begitu banyak hal dalam kehidupan pribadi saya. Ini hanya terus berusaha tumbuh dan berusaha hidup serta berada di momen ini.

"Sekarang kami di sini, dan ya, terkadang saya membiarkannya berlalu begitu saja dan menganggap momen-momen ini sebagai hal yang biasa, tapi saya benar-benar ingin mencoba meresapi momen ini, karena itulah yang sebenarnya."

Hanya sedikit orang yang bisa menjelaskan seperti apa momen itu. Pulisic belum bisa, tapi dia bisa mencoba. Inilah gambaran tentang bagaimana Pulisic mempersiapkan diri untuk momen ini, serta tentang seseorang yang sekaligus mendambakan dan menghindari sorotan yang pada akhirnya akan tertuju padanya musim panas ini.