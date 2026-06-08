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Christian Pulisic, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Tepat di tempat yang aku inginkan' - Mengintip pikiran Christian Pulisic, bintang USMNT yang enggan namun kini menikmati sorotan uniknya di Piala Dunia

Analysis
USA
C. Pulisic
World Cup
FEATURES
USA vs Paraguay

Selama beberapa tahun terakhir, dunia sepak bola Amerika Serikat terus-menerus mendesak Christian Pulisic untuk menyadari kenyataan. Pertanyaan itu diajukan dalam berbagai bentuk, tetapi intinya selalu sama: Apakah ia merasakan beban sebagai ikon tim nasional pria AS menjelang Piala Dunia yang akan digelar di kandang sendiri?

Pulisic tak pernah goyah. "Aku tak merasa begitu," katanya, setidaknya tak lebih dari biasanya. Tekanan, setidaknya di mata publik, bukanlah sesuatu yang ingin ia rasakan.

"Saya merasa seperti telah menghadapi hal ini sepanjang karier saya, dalam arti tertentu," katanya kepada GOAL dalam wawancara eksklusif beberapa hari menjelang dimulainya turnamen 2026. "Mungkin momen ini sedikit lebih besar, tentu saja, tetapi sejujurnya, itu tidak mengubah persiapan saya. Itu tidak banyak mengubah apa pun bagi saya.

"Menjelang turnamen ini, ya, ini adalah Piala Dunia. Semua orang merasakan tekanan, jika itu yang orang-orang ingin saya katakan, tapi ini juga seperti... Inilah yang saya latih setiap hari. Inilah yang saya impikan, untuk merasakan tekanan ini.

"Saya ingin berada di posisi ini, jadi saya tidak akan menukarnya dengan apa pun di dunia ini. Ini adalah suatu kehormatan, jujur saja, untuk memilikinya. Saya berusaha menikmati momen ini dan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Semoga orang-orang menyadarinya."

Mungkin, Pulisic memang jujur sepanjang ini. Mungkin ini bukan sekadar penolakan atau jawaban yang disusun dengan hati-hati untuk menjaga jarak dengan dunia luar. Mungkin dia memang telah mempersiapkan diri untuk momen ini sejak usia 16 tahun, sehingga tidak ada beban baru karena dia telah memikulnya sejak dia bisa mengingatnya.

Terlepas dari bagaimana perasaan Pulisic, momen ini telah tiba. Piala Dunia ada di Amerika Utara, dan bagi banyak penggemar tim nasional pria AS, dia adalah wajah dari turnamen ini. Harapannya adalah olahraga ini akan berubah selamanya, dan Pulisic harus menjadi salah satu agen utama perubahan tersebut.

Dunia sedang memperhatikan negaranya dan bagaimana kinerjanya sebagai tuan rumah. Dunia juga memperhatikan timnasnya dan bagaimana tim tersebut telah berubah sejak Piala Dunia terakhir kali digelar di Amerika empat tahun sebelum ia lahir. Dunia juga memperhatikan rekan-rekannya yang berusaha mengubah persepsi tentang posisi mereka di kancah sepak bola global.

Lebih dari yang lain, dunia menyoroti Pulisic. Benar atau salah, ia adalah pemain yang dikenal dan ingin diketahui orang. Selama bertahun-tahun, sepak bola Amerika telah memohon agar Pulisic keluar dari cangkangnya. Namun kenyataannya, ia tidak berada dalam cangkang; ia hanya menjadi dirinya sendiri. Tenang, pemalu, pemikir, dan kadang-kadang tertutup—itulah Pulisic.

Apakah ia memandangnya demikian atau tidak, ini adalah momen besar Pulisic. Ini bukan miliknya sendiri, seperti yang banyak orang ingin ia pikirkan, tetapi ia berada di pusatnya, dan itu tidak biasa.

"Terkadang memang sulit, pasti," katanya. "Rasanya semuanya bergerak dan terjadi begitu cepat. Dalam beberapa hal yang aneh, rasanya seperti saya masih anak-anak yang baru memulai di tim nasional, tapi gila rasanya memikirkan bahwa saya sudah bermain untuk tim nasional selama 10 tahun. Itu gila. Saya sudah bermain di Piala Dunia. Kami sudah melewati semua ini. Saya sudah mengalami begitu banyak hal dalam kehidupan pribadi saya. Ini hanya terus berusaha tumbuh dan berusaha hidup serta berada di momen ini.

"Sekarang kami di sini, dan ya, terkadang saya membiarkannya berlalu begitu saja dan menganggap momen-momen ini sebagai hal yang biasa, tapi saya benar-benar ingin mencoba meresapi momen ini, karena itulah yang sebenarnya."

Hanya sedikit orang yang bisa menjelaskan seperti apa momen itu. Pulisic belum bisa, tapi dia bisa mencoba. Inilah gambaran tentang bagaimana Pulisic mempersiapkan diri untuk momen ini, serta tentang seseorang yang sekaligus mendambakan dan menghindari sorotan yang pada akhirnya akan tertuju padanya musim panas ini.

  • Christian Pulisic 2014 United States youth tournamentGetty Images

    Awal mula

    Ketika ditanya, Pulisic tidak bisa menyebutkan tanggal atau bulan pastinya, tapi dia bisa memperkirakan dengan cukup tepat.

    Pertama kali dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa segalanya telah berubah selamanya adalah pada awal kariernya di Borussia Dortmund dan di timnas AS. Dia tahu, bahkan saat masih remaja, bahwa hidupnya akan berbeda, bahkan jika dibandingkan dengan bintang-bintang sepak bola Amerika lainnya.

    "Saat itu, rasanya sangat keren," katanya tentang pengalaman pertamanya merasakan ketenaran. "Kamu masih anak-anak. Kamu seperti, ‘Wow, ini semua yang aku impikan’, tapi kemudian ada hal-hal sulit yang menyertainya, pasti."

    Itu adalah perasaan aneh yang harus diterima. Berbeda dengan kebanyakan orang, Pulisic tidak pernah mengejar aspek ketenaran dalam olahraga ini. Ketenaran, ekspektasi, perdebatan, dan pembicaraan itu datang menghampirinya, dan dengan cepat, jelas bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya. Selama bertahun-tahun, orang-orang terdekatnya mengatakan dia akan sama bahagianya bermain sepak bola di depan tidak ada orang asalkan dia bisa berkompetisi. Semakin kamu mengenal Pulisic, semakin sulit untuk tidak mempercayai mereka.

    Namun, itu bukan jalannya. Sepak bola bukanlah olahraga yang dimainkan di hadapan tidak ada orang; itu adalah olahraga yang dimainkan di hadapan dunia. Saat ia memulai kariernya sebagai remaja pemalu dan introvert dari Hershey, Pennsylvania, Pulisic menerima bahwa ia akan diuji oleh kenyataan itu. Ia juga menyadari bahwa, sebagai wajah generasi baru bintang-bintang Amerika, ia akan diuji dengan cara yang jarang dialami oleh pendahulunya atau rekan-rekannya.

    Hanya menerima kenyataan itu saja sudah menjadi ujian pertamanya, dan ia melakukannya dengan agak terpaksa. Dalam dekade terakhir, bintang Amerika berusia 27 tahun ini tidak semakin jatuh cinta pada kenyataan tersebut. Namun, ia semakin mahir menghadapinya, itulah sebabnya ia masih berada di sini bertahun-tahun kemudian dan bukan salah satu dari kasus 'bagaimana jika' yang seringkali terpuruk oleh beban semuanya.

    "Ini tidak terlihat normal, tapi kurasa, dalam beberapa hal, ini sudah menjadi hal biasa bagiku," katanya. "Ketika kamu memiliki semua acara dan kesempatan luar biasa ini, dan kamu bisa bermain mewakili tim nasionalmu di turnamen-turnamen besar, semua hal ini akan selalu ada. Saya pikir saya bisa bilang saya sudah terbiasa dengan itu, tentu saja, dan saya berusaha sebaik mungkin untuk menghadapinya, tapi ada hal-hal yang terus saya hadapi. Ada perjuangan yang saya alami, sama seperti semua orang, pasti.

    "Saya masih belajar cara menghadapinya hingga hari ini, tapi, sekali lagi, saya tidak akan menukarnya dengan apa pun di dunia ini. Saya merasa selalu menginginkan ini, jadi jika ini artinya ada tekanan ekstra, perhatian ekstra, maka itu bagus, karena inilah tepatnya tempat yang saya inginkan."

    Pulisic tidak sampai di sini sendirian, katanya. Dia sangat bergantung pada sistem pendukungnya, yang dipimpin oleh keluarga dan teman-temannya, tetapi juga oleh rekan-rekan setimnya. Selama bertahun-tahun, Pulisic digambarkan sebagai potongan kunci dalam teka-teki USMNT, tetapi dia sangat menyadari pentingnya potongan-potongan di sekitarnya. Weston McKennie dan Tyler Adams, dua teman lama, misalnya, jauh lebih terbuka terhadap sorotan, dan mereka sering bersedia mengambilnya dari Pulisic pada saat-saat dia membutuhkannya.

    "Saya juga masih belajar, sama seperti kita semua," katanya. "Ini semua adalah pengalaman baru bagi saya. Jelas, saya sudah semakin baik dalam hal ini seiring berjalannya waktu, itu pasti. Saya pernah bermain dan mengalami hal-hal serupa, tetapi kami tetap menghadapi berbagai hal, dan bagi saya, ketika masa-masa sulit datang, saya hanya menelepon keluarga saya, meminta orang-orang membantu saya melewatinya, karena saya tidak harus melakukannya sendirian. Saya berbicara dengan rekan setim dan pelatih saya, dan kami menghadapinya bersama-sama."

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  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Mencari performa terbaik

    Kebersamaan itu terlihat jelas, misalnya, selama beberapa bulan terakhir ini ketika pembicaraan mengenai krisis gol mendominasi persiapan menjelang Piala Dunia. Pulisic gagal mencetak gol selama lima setengah bulan terakhir musim AC Milan. Hal itu, ditambah dengan fakta bahwa ia sama sekali tidak mencetak gol pada tahun 2025 untuk timnas AS, memicu pertanyaan mengenai performa Pulisic.

    Jika ditambah dengan absennya dia di Gold Cup 2025, sebagian besar tahun Pulisic menjelang Piala Dunia ini dihabiskan untuk membela diri. Untungnya bagi dia, teman-temannya juga langsung membelanya.

    "Kita semua tahu seperti apa Christian sebagai pemain," kata McKennie pada bulan Maret. "Dia adalah seseorang yang memikul beban berat di pundaknya, terutama di tim nasional dan juga di klubnya. Kita semua tahu bahwa dia adalah pemain yang berbahaya, bagian penting dari tim, seseorang yang bisa kita andalkan sedikit saat kita berada dalam masa-masa sulit, dan dia menerima itu, menerima perannya dengan itu, dan menerimanya. Dia menerimanya."

    Saat memulai pemusatan latihan Piala Dunia, Pulisic dengan cepat membungkam segala keraguan. Setelah memberikan assist untuk gol pembuka dalam pertandingan persahabatan prakompetisi pertama USMNT melawan Senegal, dia dengan cepat mencetak gol kedua.

    Selama masa paceklik gol, Pulisic terus-menerus menegaskan bahwa dia akan baik-baik saja, bahwa dia tidak khawatir. Ternyata, dia benar. Sementara media dan penggemar mempertanyakannya, dia tidak pernah ragu. Pada saat itu, saat bola menyentuh jaring gawang, semua itu terungkap. Perayaannya seintens yang pernah ia tunjukkan, berlari ke arah bendera sudut, berteriak. Berteriak kepada siapa atau apa? Hanya Pulisic yang tahu, tapi pesannya jelas: semuanya akan baik-baik saja.

    "Saya tidak memikirkan sejenak pun apa yang orang lain pikirkan tentang saya," katanya. "Lebih ke: apakah saya bisa meninggalkan ini tanpa penyesalan? Saya sudah tahu bahwa saya akan memberikan segalanya."

    Selama beberapa bulan terakhir, kehidupan Pulisic sama "di mana-mana"nya dengan "segala hal". Itu memang direncanakan. Seiring meningkatnya antusiasme Piala Dunia, kehadiran Pulisic sebagai wajah turnamen itu pun semakin terasa. Itu lebih tidak nyaman daripada masa-masa sulit mencetak gol; itu juga sesuatu yang sudah dia kuasai jauh lebih baik.

  • PulisicGetty Images

    Tokoh ikonik

    Sejak awal tahun, hanya tiga dari 24 postingan Instagram Pulisic yang tidak disponsori. Hanya satu yang memberikan sekilas gambaran tentang kehidupannya di luar lapangan. Hal itu karena begitulah hidup ketika Anda menjadi ikon tim tuan rumah Piala Dunia yang perannya kini melampaui sekadar sepak bola.

    Kemitraan-kemitraan tersebut merupakan bagian dari kenyataan itu. Yang terbaru adalah dengan Degree, dan, sesuai dengan tema, berfokus pada tekanan.

    "Keringat adalah tanda dedikasi," bunyi siaran pers tersebut, "bukan sesuatu yang harus disembunyikan." Bagi Pulisic, pesan ini sangat relevan. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Baik dari sorotan, ekspektasi, maupun segala hal yang menyertai statusnya sebagai salah satu wajah utama Piala Dunia ini.

    “Ini pasti banyak,” katanya tentang persiapan Piala Dunia di luar lapangan. “Tentu saja, banyak hal yang harus saya tangani, tapi saya tidak akan menukar momen ini dengan apa pun di dunia. Saya mengerti bahwa ini semua bagian dari prosesnya. Saya beruntung memiliki mitra seperti Degree. Tentu saja, kadang-kadang ini banyak kerja keras, tapi saya hanya merasa bersyukur.”

    Akhir musim ini sangat kacau. Pada Minggu, 24 Mei, Pulisic masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan Milan di laga penutup musim melawan Cagliari, yang memastikan Rossoneri gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Dia dan rekan-rekannya disoraki saat meninggalkan San Siro.

    Dua puluh empat jam kemudian, dia berada di New York di tengah sorak-sorai. Sehari setelah itu, dia dikelilingi rekan setimnya sebagai salah satu dari 26 pemain yang terpilih mewakili AS di Piala Dunia musim panas ini. Kemudian dia berangkat ke Atlanta, Charlotte, kembali ke Atlanta, Chicago, dan akhirnya ke Southern California, di mana AS akan menghadapi Paraguay dalam laga pembuka Piala Dunia tim tersebut pada Jumat.

    "Tentu saja ini banyak," katanya, "tapi ini sudah menjadi bagian dari prosesnya. Ini pasti akan mulai mereda dan lebih fokus pada pertandingan Piala Dunia, yang paling saya nantikan. Saya bisa melakukan apa yang paling saya cintai, dan mencoba menikmati momen ini, tapi ini seru. Semua ini bagian dari pengalaman. Saya bisa melakukannya bersama tim saya, jadi ya, saya rasa, meskipun banyak, saya tetap bisa menikmatinya."

    Meskipun tugas Pulisic sebagai duta promosi sebagian besar sudah berlalu, promosi ini akan terus berlanjut. Selama sebulan ke depan, wajahnya akan terpampang di papan iklan, iklan televisi, dan di seluruh siaran olahraga serta televisi mainstream. Dia akan menjadi pusat perhatian di Piala Dunia ini, yang berarti bagi generasi pemain muda, Pulisic akan menjadi pemain pertama yang mereka kenal, memicu petualangan sepak bola mereka.

    Pengaruh itu, ia akui, masih terasa tak nyata. Namun, hal itu bukan hal baru, dan sudah menjadi sesuatu yang berdampak pada USMNT.

  • Christian Pulisic USMNT Copa America 2024Getty

    Pengaruh & warisan

    Dalam wawancara dengan GOAL pada bulan Maret lalu, bintang Timnas AS Chris Richards menceritakan momen ketika ia pertama kali yakin bisa meraih kesuksesan. Saat itu, sang bek menyaksikan Pulisic mencetak gol pertamanya untuk Borussia Dortmund. Momen tersebut mengubah hidup, tidak hanya bagi Pulisic, tetapi juga bagi salah satu bintang terpenting Timnas AS lainnya pada musim panas ini.

    "Saya tidak akan pernah lupa saat berpikir, 'Wah, saya ingin berada di panggung itu suatu hari nanti,'" kata Richards kepada GOAL. "Saya juga ingin melakukan itu. Hal itu membuat saya ingin bekerja 1% lebih keras. Sungguh luar biasa bahwa Christian dan saya sekarang bermain bersama. Dia tidak jauh lebih tua dari saya, tapi saya merasa ketika melihat orang-orang yang mengalami hal serupa dengan saya, saya berpikir, 'Keren, saya bisa menjadi seperti mereka'."

    Richards bukan satu-satunya yang mengalami hal itu. Pemain seperti McKennie dan Adams, rekan setim Pulisic di level junior, segera mengikuti jejaknya setelah kegagalan kualifikasi Piala Dunia 2018 timnas AS. Generasi baru bintang muda Amerika telah tumbuh besar menyaksikan salah satu sesama warga negaranya mengangkat trofi Liga Champions saat bermain untuk tiga klub terbaik dunia: Dortmund, Chelsea, dan kini Milan.

    Noahkai Banks, yang tidak bergabung dengan tim AS musim panas ini karena sedang mempertimbangkan masa depannya di level internasional, mungkin menggambarkan pengaruh Pulisic dengan paling tepat saat berbicara dengan GOAL pada musim gugur: "Christian Pulisic adalah idola bagi saya saat tumbuh besar."

    Meskipun banyak yang akan mendebatkan seperti apa warisan Pulisic setelah musim panas ini, mudah untuk mengatakan bahwa pengaruhnya sudah jelas. Namun, ia belum sempat merenungkan fakta tersebut. Bahkan sekarang, di akhir satu bab dan awal bab lainnya, ia kesulitan memikirkan posisinya dalam segala hal.

    "Seringkali saya begitu fokus," katanya. "Sulit untuk membiarkan pikiran melayang dan tahu apa yang sebenarnya saya pikirkan. Saya pikir, bagi saya, saya sering memikirkan, seperti, 'Apa peluang yang ada di depan saya?' Saya mencoba membayangkan ada pertandingan yang luar biasa dan berjalan sebaik mungkin. Saya hanya memikirkan bagaimana Anda memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Anda mewakili negara Anda dan bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, tahu kan, mengejar sejarah dan melakukan hal-hal yang akan dikenang sepanjang masa.

    "Saya kira itulah beberapa hal yang terlintas di benak saya, dan ya, selain itu, saatnya bertanding. Saya sudah siap dan fokus. Tidak ada yang lain."

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Memanfaatkan kesempatan

    Bahkan kini, setelah lebih dari 400 penampilan bersama klub dan 86 penampilan bersama tim nasional, pola pikir Pulisic menjelang pertandingan tak banyak berubah. Hal itu tentu saja tak akan berubah musim panas ini juga. Pertandingan terbesar dalam hidupnya memang akan datang, ya, tapi itu juga hanyalah pertandingan terbesar yang terbaru. Pada suatu saat, debutnya di Dortmund adalah pertandingan terbesarnya; kemudian debutnya bersama USMNT; final Liga Champions juga cukup besar, begitu pula pertandingan hidup-mati melawan Iran pada 2018.

    Inti dari pernyataan Pulisic sederhana: Selalu ada pertandingan besar, dan tidak pernah ada ruang untuk merasa nyaman di dalamnya.

    "Itulah cara karier berjalan," katanya. "Tentu saja, itulah yang Anda inginkan. Anda ingin pertandingan berikutnya menjadi pertandingan terbesar. Itulah mengapa kita bermain. Kita ingin terus maju dan memiliki kesempatan untuk bermain di pertandingan-pertandingan ini. Itulah yang kita semua impikan.

    "Perasaan menjelang pertandingan sekarang, maksud saya, dalam beberapa hal, ya, mungkin ini pertandingan yang lebih besar, tetapi saya juga merasa lebih santai karena kami telah melakukannya di panggung terbesar."

    Kata kunci di sini adalah "kami". Dari 26 anggota skuad USMNT, 13 di antaranya bermain di Piala Dunia terakhir. Di antara 13 lainnya, ada enam yang pernah bermain di kompetisi kontinental Eropa.

    "Kami sudah pernah bermain di pertandingan level tinggi sebelumnya," kata Pulisic, "Jadi hal itu memberi kami sedikit kepercayaan diri dan ketenangan saat menghadapi momen ini. Kami semua sudah pernah melakukannya sebelumnya. Kami sudah melihat kesuksesan sebelumnya, dan sekarang, sekarang kami bisa percaya bahwa kami sudah bekerja keras dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menyelesaikan tugas ini."

    Persiapan seumur hidup hampir berakhir. Minggu ini, semuanya harus membuahkan hasil.

  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    Pulisic yang sesungguhnya

    Salah satu hal yang disadari oleh banyak anggota tim Piala Dunia 2022 adalah bahwa mereka tidak cukup meluangkan waktu untuk menikmati momen tersebut, dan Pulisic pun tidak terkecuali. Namun, mungkin Piala Dunia kali ini bisa berbeda. Mungkin ia akan menemukan cara untuk benar-benar menikmati setiap detiknya.

    "Saya bukan tipe orang yang suka mengambil foto," katanya sambil tertawa, "tapi saya pasti akan mencoba menikmati momen ini. Saya akan mencoba melihat sekitar sedikit lebih banyak. Saya sadar bahwa bermain di Piala Dunia bukanlah hal yang biasa, apalagi bermain di dua Piala Dunia, dan mewakili negara Anda di acara terbesar di dunia. Itu sesuatu yang benar-benar istimewa."

    Semua orang akan mengingat musim panas ini, baik atau buruk, tapi Pulisic adalah salah satu dari 26 pemain yang bisa memengaruhi bagaimana momen ini diingat. Berhasil, dan tempatnya dalam sejarah, baik di Amerika maupun global, sudah cukup terjamin. Gagal? Nah, kemungkinan itu tidak ada dalam pikiran Pulisic. Dia tidak menghabiskan seumur hidupnya membayangkan bagaimana rasanya gagal.

    "Saya benar-benar akan memberikan segalanya untuk tim ini dan untuk momen ini," katanya, "dan saya harap orang-orang bisa melihat itu. Saya harap saya bisa mengatakan itu ketika semuanya sudah selesai. Itu benar-benar satu-satunya yang bisa saya lakukan: hanya memberikan segalanya yang saya miliki, berusaha sebaik mungkin. Saya merasa, jika saya bisa meninggalkan turnamen ini dengan mengatakan itu, maka saya tidak akan menyesal, dan semoga orang-orang akan melihat ke belakang, dan semoga ini akan menjadi turnamen yang sukses."

    Musim panas ini, dunia akan lebih mengenal Christian Pulisic. Mereka akan mengenal kepribadiannya, sikapnya, dan karakternya. Mereka akan mengenal permainannya. Mereka akan mengenal dirinya melalui iklan, tayangan komersial, dan wawancara seperti ini. Mereka akan mengenal sedikit tentang dirinya yang sebenarnya.

    Namun, mereka tidak akan mengetahui segalanya. Ada bagian dari hidupnya yang ingin Pulisic jaga sebagai rahasia. Tekanan semakin meningkat, dan saat Pulisic berusaha mengatasinya, ia akan melakukannya dengan cara yang membuatnya nyaman, sama seperti yang selalu ia lakukan.

    "Itulah jenis orang seperti apa saya," katanya. "Saya suka berada di sekitar keluarga dan teman-teman terdekat saya, dan saya suka bermain sepak bola. Saya suka bersaing. Itu? Itulah saya secara singkat.

    "Ada begitu banyak hal tentang saya yang tidak akan pernah diketahui banyak orang, dan saya tidak masalah dengan itu. Mungkin itulah yang saya inginkan. Saya akan membiarkannya begitu saja."

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