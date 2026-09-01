Getty/GOAL
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'Tentu saja seperti Hollywood' - Ryan Reynolds, Rob Mac & Wrexham didesak menjadikan Jamie Vardy bintang dokumenter mereka berikutnya, tetapi diperingatkan bahwa legenda Leicester itu tidak akan murah
Juara Premier League Vardy berstatus bebas transfer
Uang jarang menjadi masalah bagi para pemilik bersama papan atas di Racecourse Ground sejak mereka menuntaskan pengambilalihan yang sensasional pada 2021. Kenaikan meteoris pun dinikmati, dengan tiga promosi beruntun mengangkat Wrexham keluar dari National League dan masuk ke Championship, sembari tetap menikmati perjalanan rutin ke Las Vegas.
Rencananya adalah menggelar pesta promosi lainnya di Sin City, dengan fokus bersama kini tertuju ke Premier League. Vardy akan menjadi sosok yang semarak dalam perayaan itu jika tanda tangannya berhasil diamankan dan langkah naik ke panggung besar dapat terwujud.
Pemain 39 tahun yang seolah tak menua itu, yang menikmati kejayaan gelar Premier League bersama Leicester pada 2016 dan mencatatkan 26 caps untuk Inggris, telah tanpa klub sejak menuntaskan petualangan 12 bulannya di Italia yang berakhir dengan degradasi dari Serie A.
Ini bukan kali pertama kepindahan Vardy ke Wrexham dimunculkan, dengan Reynolds dan Mac yang selalu berburu tambahan pemain yang akan membantu menghadirkan hasil di lapangan dan mendorong pertumbuhan komersial lebih lanjut di luar lapangan. Tambahan bintang lain untuk serial dokumenter pemenang penghargaan mereka tentu akan sangat disambut, terutama sosok yang sudah terbukti dalam urusan mencetak gol.
- Getty/GOAL
Welcome to Wrexham: Haruskah Red Dragons merekrut Vardy?
Ditanya soal spekulasi Vardy ke Wrexham, mantan bek Leicester Huth, yang berbicara dalam kerja sama dengan Taruhan Sepak Bola yang memiliki semua yang dibutuhkan pada 2026-27, mengatakan kepada GOAL: "Dia jelas sosok Hollywood.
"Maksud saya, apakah dia layak diambil risikonya jika Anda Wrexham? Tentu saja, ya. Kenapa tidak? Mungkin dia tidak akan menjadi starter di setiap pertandingan atau bermain penuh 90 menit terlalu sering. Tapi saya pikir sebagai joker, untuk membuatnya masuk dari bangku cadangan selama 10, 15, 20 menit, apa pun itu, kenapa tidak?
"Wrexham jelas juga punya dana karena saya rasa itu tidak akan murah. Tapi ya, cukup mengejutkan bagaimana ini memakan waktu selama ini untuk merekrutnya karena dia jelas bermain tahun lalu. Dia juga sudah menunjukkan seberapa banyak latihan kebugaran yang dia lakukan. Sedikit terkejut karena belum ada yang mengambil kesempatan sedikit lebih awal.
"Wrexham mungkin saja terjadi, atau bisa juga ada klub lain pada menit-menit terakhir, Leicester masih butuh nomor sembilan yang bagus! Jadi, ya begitulah. Saya terkejut kenapa belum ada klub lain yang merekrutnya lebih cepat."
Saluran YouTube Vardy kini menayangkan pertandingan Bundesliga
Sambil menunggu tawaran menarik yang bisa membujuknya kembali ke ruang ganti dan turun lagi ke lapangan, Vardy tetap sibuk dengan usaha lain. Ia sedang dalam proses membangun kanal YouTube miliknya sendiri.
Platform itu, dalam langkah yang mungkin tak banyak diprediksi orang, kini menjadi rumah siaran untuk laga Jumat malam dari Bundesliga. Huth tidak terkejut melihat sosok penuh warna itu membangun mereknya sendiri, tetapi ia juga tidak akan terburu-buru untuk menyaksikan aksi dari tanah kelahirannya dalam waktu dekat.
Mantan pemain internasional Jerman itu menambahkan soal proyek media sosial Vardy: “Maksud saya, itulah dunia tempat kita hidup saat ini, bukan? Saya tak bisa membayangkan hal yang lebih buruk daripada menonton seseorang yang sedang menonton pertandingan sepakbola, kalau saya benar-benar jujur. Saya lebih suka menonton sendiri dengan tenang. Tapi ya, begitulah dunia sekarang, bukan?”
- Getty
Jadwal Wrexham 2026-27: Lawatan berat ke Millwall jadi ujian berikutnya
Sembari tampil di acara-acaranya sendiri, masih ada kemungkinan Vardy segera akan menjadi figur menonjol dalam produksi Wrexham yang telah memungkinkan mereka, berkat Reynolds dan Mac, membuka jendela ke dunia.
Phil Parkinson bisa memanfaatkan tambahan daya gedor, bersama pemain seperti Kieffer Moore dan Josh Windass, karena Wrexham, yang akan bertandang ke Millwall pada Rabu, baru meraih dua poin dari tiga pertandingan Championship musim ini.
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