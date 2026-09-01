Uang jarang menjadi masalah bagi para pemilik bersama papan atas di Racecourse Ground sejak mereka menuntaskan pengambilalihan yang sensasional pada 2021. Kenaikan meteoris pun dinikmati, dengan tiga promosi beruntun mengangkat Wrexham keluar dari National League dan masuk ke Championship, sembari tetap menikmati perjalanan rutin ke Las Vegas.

Rencananya adalah menggelar pesta promosi lainnya di Sin City, dengan fokus bersama kini tertuju ke Premier League. Vardy akan menjadi sosok yang semarak dalam perayaan itu jika tanda tangannya berhasil diamankan dan langkah naik ke panggung besar dapat terwujud.

Pemain 39 tahun yang seolah tak menua itu, yang menikmati kejayaan gelar Premier League bersama Leicester pada 2016 dan mencatatkan 26 caps untuk Inggris, telah tanpa klub sejak menuntaskan petualangan 12 bulannya di Italia yang berakhir dengan degradasi dari Serie A.

Ini bukan kali pertama kepindahan Vardy ke Wrexham dimunculkan, dengan Reynolds dan Mac yang selalu berburu tambahan pemain yang akan membantu menghadirkan hasil di lapangan dan mendorong pertumbuhan komersial lebih lanjut di luar lapangan. Tambahan bintang lain untuk serial dokumenter pemenang penghargaan mereka tentu akan sangat disambut, terutama sosok yang sudah terbukti dalam urusan mencetak gol.