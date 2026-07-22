"Tentu saja saya menyesal" - Asisten pelatih Argentina menjelaskan bagaimana insiden dengan Dani Olmo berujung buruk dalam kekalahan dramatis di final Piala Dunia melawan Spanyol

Setelah perkelahian besar-besaran pasca-pertandingan — yang dipicu oleh bentrokan antara Gavi dan Leandro Paredes yang kemudian meningkat menjadi pertukaran pukulan yang melibatkan Rodri dan Nahuel Molina — Ayala berusaha menengahi. Mantan bek tengah Valencia, yang pernah meraih dua gelar La Liga, satu Piala UEFA, dan satu Piala Super Eropa bersama Valencia, menyatakan bahwa niat awalnya adalah meredakan ketegangan yang memuncak, meskipun intensitas yang tinggi pada akhirnya membuatnya kehilangan ketenangan. "Ini sungguh disayangkan, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas fakta-fakta serta tindakan yang dilakukannya di lapangan. Saat pertandingan berakhir, yang saya lihat adalah terjadi perkelahian di tengah lapangan, dan kami bergegas menjemput para pemain kami agar insiden itu berakhir di situ karena itu bukanlah jati diri kami," kata mantan pemain Valencia tersebut.

Ayala bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut, sambil mengakui bahwa pelatih harus tetap tenang terlepas dari provokasi atau seberapa pentingnya pertandingan itu. “Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang saya lakukan. Tujuan saya adalah pergi ke sana untuk memisahkan mereka, itulah niat saya, tetapi terkadang Anda menghadapi situasi yang terjadi saat detak jantung Anda melonjak tinggi, namun itu bukanlah alasan. Mengingat posisi yang saya pegang, perilaku saya harus berbeda, apa pun yang saya terima. Eric García juga ada di sana, dan saya hanya mengatakan kepada Eric bahwa saya masuk ke lapangan hanya untuk memisahkan orang-orang dan memberi selamat kepada mereka, tidak lebih dari itu,” jelas asisten pelatih tersebut dalam wawancara yang jujur itu.