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"Tentu saja saya menyesal" - Asisten pelatih Argentina menjelaskan bagaimana insiden dengan Dani Olmo berujung buruk dalam kekalahan dramatis di final Piala Dunia melawan Spanyol
Ayala mengaku menyesal atas insiden di New Jersey
Setelah Argentina kalah 1-0 dari Spanyol melalui perpanjangan waktu di final, asisten Lionel Scaloni, Ayala—yang pernah membela timnas Argentina dalam 115 pertandingan dan meraih medali emas Olimpiade 2004—mengakui bahwa perilakunya tidak pantas setelah mendorong Dani Olmo di tengah kekacauan pasca-pertandingan. Saat berbicara kepada Esports Migdia di Valencia Capital Radio, mantan bek tersebut tidak mencari-cari alasan, dan mengakui kegagalannya dalam menjaga ketenangan profesional selama akhir turnamen yang memanas tersebut.
"Tentu saja, saya minta maaf. Mengingat posisi yang saya pegang, saya tidak boleh membiarkan perasaan, atau apa yang mungkin saya terima dari pihak lain, mengubah suasana hati dan tindakan saya. Saya menyesal; bagi saya, hal-hal seperti ini sudah berlalu dan selesai," aku Ayala. Ia segera mengklarifikasi bahwa meskipun rekaman video terlihat agresif, insiden tersebut tidak separah yang dilaporkan oleh beberapa media, meskipun ia tetap berkomitmen untuk berdamai dengan gelandang serang Spanyol tersebut. "Bagi saya, kita harus mengakhiri masalah ini dan membiarkannya berlalu. Itu lebih merupakan dorongan daripada yang lain, bukan pukulan seperti yang mereka klaim, dan sudah selesai. Itu adalah reaksi terhadap sebuah komentar, tapi hanya itu saja; jika saya bertemu dengannya, tentu saja saya akan meminta maaf kepadanya secara langsung," tambahnya.
- AFP
Suasana yang memanas
Setelah perkelahian besar-besaran pasca-pertandingan — yang dipicu oleh bentrokan antara Gavi dan Leandro Paredes yang kemudian meningkat menjadi pertukaran pukulan yang melibatkan Rodri dan Nahuel Molina — Ayala berusaha menengahi. Mantan bek tengah Valencia, yang pernah meraih dua gelar La Liga, satu Piala UEFA, dan satu Piala Super Eropa bersama Valencia, menyatakan bahwa niat awalnya adalah meredakan ketegangan yang memuncak, meskipun intensitas yang tinggi pada akhirnya membuatnya kehilangan ketenangan. "Ini sungguh disayangkan, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas fakta-fakta serta tindakan yang dilakukannya di lapangan. Saat pertandingan berakhir, yang saya lihat adalah terjadi perkelahian di tengah lapangan, dan kami bergegas menjemput para pemain kami agar insiden itu berakhir di situ karena itu bukanlah jati diri kami," kata mantan pemain Valencia tersebut.
Ayala bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut, sambil mengakui bahwa pelatih harus tetap tenang terlepas dari provokasi atau seberapa pentingnya pertandingan itu. “Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang saya lakukan. Tujuan saya adalah pergi ke sana untuk memisahkan mereka, itulah niat saya, tetapi terkadang Anda menghadapi situasi yang terjadi saat detak jantung Anda melonjak tinggi, namun itu bukanlah alasan. Mengingat posisi yang saya pegang, perilaku saya harus berbeda, apa pun yang saya terima. Eric García juga ada di sana, dan saya hanya mengatakan kepada Eric bahwa saya masuk ke lapangan hanya untuk memisahkan orang-orang dan memberi selamat kepada mereka, tidak lebih dari itu,” jelas asisten pelatih tersebut dalam wawancara yang jujur itu.
Pujian untuk Spanyol karya De la Fuente
Meskipun Argentina kalah — di mana mereka hanya melepaskan dua tembakan dibandingkan dengan 20 tembakan Spanyol — Ayala mengakui bahwa tim asuhan Luis de la Fuente memang lebih unggul. "Mereka lebih unggul dan pantas menjadi juara Piala Dunia. Itulah harapan dan niat saya. Bagi saya, semuanya tetap di sana; apa yang terjadi di lapangan tetap di lapangan. Spanyol lebih baik dan memenangkan Piala Dunia dengan memainkan sepak bola yang sangat indah yang dinikmati banyak orang," akunya.
Namun, Ayala memang mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap narasi seputar tim nasional Argentina, dengan menyiratkan bahwa sering kali ada bias negatif terhadap mereka. "Hal ini telah terjadi ribuan kali, tetapi saya tidak tahu mengapa belakangan ini, dan terlebih lagi terhadap tim nasional kami—saya tidak tahu apakah ini sebuah kampanye atau semacamnya—ada semacam 'permusuhan' yang berharap tim kami tidak tampil baik, bahwa kami memainkan jenis sepak bola yang berbeda... Ini adalah sepak bola yang kami rasakan, yang kami mainkan untuk membawa kebahagiaan bagi rakyat kami. Mereka mencari-cari hal-hal untuk membuat segalanya menjadi negatif terhadap Argentina. Ada ribuan tindakan dari para pemain Spanyol yang tidak mereka tunjukkan, dan perlu ada jurnalisme yang sesungguhnya," katanya.
- Getty Images Sport
Menyangkal kurangnya rasa hormat
Salah satu kritik utama setelah pertandingan final adalah gambar skuad Argentina yang tampak membelakangi saat upacara penyerahan trofi. Ayala menjelaskan bahwa hal itu hanyalah kesalahpahaman yang berkaitan dengan masalah keluarga dan logistik, bukan tanda ketidakhormatan. "Kami berada tepat di sana, sangat dekat dengan para pemain Spanyol saat mereka merayakan kemenangan, sambil menunggu mereka menyiapkan panggung agar bisa menerima Piala. Beberapa anggota keluarga mengalami masalah di tribun penonton, jadi kami pergi untuk memastikan semuanya baik-baik saja dan tetap berada di sisi itu bersama orang-orang kami. Itu adalah cara untuk berterima kasih kepada mereka, karena mereka telah melakukan pengorbanan besar jauh dari rumah. Kami memang membelakangi mereka, tetapi ada layar di depan kami, dan beberapa dari kami berbalik untuk menyaksikan momen itu; kami melihatnya, kami ada di sana, dan hanya itu saja. Itu bukan karena dendam,” jelasnya.
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