Gerakan melompat Embolo terjadi di pertengahan babak kedua saat skor masih 1-1. Wasit Joao Pinheiro awalnya memberikan kartu kuning kepada lawan Embolo, Landro Paredes, setelah terjadi perebutan bola di lini tengah. Setelah intervensi VAR, wasit asal Portugal itu merevisi keputusannya dan memberikan kartu kuning kepada penyerang asal Swiss tersebut, bukan kepada Paredes. Embolo sebelumnya sudah menerima kartu kuning, sehingga pada menit ke-72 ia diusir dari lapangan.

"Tentu saja itu gila, melakukan diving seperti itu padahal sudah mendapat kartu kuning," kata Hummels. "Ditambah lagi, diving itu bahkan tidak terlalu berpengaruh—di area yang sama sekali bebas dari pelanggaran."

Mantan bek ini yakin bahwa pada akhirnya Pinheiro memang benar dengan keputusannya: “Lihat saja, dia bahkan meringis saat melompat. Sayangnya, itu memang pantas mendapat kartu kuning-merah. Entah apa yang terlintas di benaknya sehingga dia memutuskan untuk melakukan diving. Tentu saja hal itu menyakitkan baginya, dan bagi saya sebagai penonton pun menyakitkan melihatnya. Sampai saat itu, Swiss sebenarnya sudah hampir menguasai Argentina, namun akhirnya mereka kehilangan semua keunggulan itu.”