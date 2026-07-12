Dalam perannya sebagai pakar sepak bola di MagentaTV, sang juara dunia 2014 berkomentar: "Aksi itu menentukan hasil pertandingan, dan merugikan tim Swiss. Embolo pasti tidak akan merasa nyaman hari ini."
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"Tentu saja itu gila": Sebuah insiden dalam kemenangan Argentina atas Swiss di perempat final Piala Dunia membuat Mats Hummels tercengang
Gerakan melompat Embolo terjadi di pertengahan babak kedua saat skor masih 1-1. Wasit Joao Pinheiro awalnya memberikan kartu kuning kepada lawan Embolo, Landro Paredes, setelah terjadi perebutan bola di lini tengah. Setelah intervensi VAR, wasit asal Portugal itu merevisi keputusannya dan memberikan kartu kuning kepada penyerang asal Swiss tersebut, bukan kepada Paredes. Embolo sebelumnya sudah menerima kartu kuning, sehingga pada menit ke-72 ia diusir dari lapangan.
"Tentu saja itu gila, melakukan diving seperti itu padahal sudah mendapat kartu kuning," kata Hummels. "Ditambah lagi, diving itu bahkan tidak terlalu berpengaruh—di area yang sama sekali bebas dari pelanggaran."
Mantan bek ini yakin bahwa pada akhirnya Pinheiro memang benar dengan keputusannya: “Lihat saja, dia bahkan meringis saat melompat. Sayangnya, itu memang pantas mendapat kartu kuning-merah. Entah apa yang terlintas di benaknya sehingga dia memutuskan untuk melakukan diving. Tentu saja hal itu menyakitkan baginya, dan bagi saya sebagai penonton pun menyakitkan melihatnya. Sampai saat itu, Swiss sebenarnya sudah hampir menguasai Argentina, namun akhirnya mereka kehilangan semua keunggulan itu.”
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Yakin melontarkan kritik setelah Embolo diusir dari lapangan saat melawan Argentina
Para pemain Swiss tidak mau menerima keputusan pengusiran tersebut. Melalui mikrofon wasit yang belum dimatikan, terdengar mereka berteriak putus asa ke arah wasit: "Tidak! Tidak! Wasit! Wasit!"
Embolo juga berusaha membujuk wasit berusia 38 tahun itu. Kemudian, saat meninggalkan lapangan, ia pun menangis. Ia jelas langsung menyadari kesalahannya yang ceroboh itu. Pemain profesional Stade Rennes yang tampak sangat terguncang itu dihibur oleh rekan-rekan senegaranya di dekat bangku cadangan, lalu ia langsung menuju ruang ganti.
Pelatih Swiss, Murat Yakin, merasa kesal setelah pertandingan usai karena insiden yang sangat menentukan tersebut: “Itu adalah aturan yang menurut saya tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Pengenalan aturan itu sama sekali tidak perlu. Kami dihukum karena kesalahan wasit.”
Yakin terutama kesal karena aturan tersebut hanya diterapkan karena, menurutnya, wasit telah melakukan kesalahan: “Tidak ada alasan untuk memberikan kartu kuning kepada pemain Argentina itu, tidak dalam situasi yang tidak berbahaya seperti itu. Seharusnya dia membiarkannya saja.” Kesimpulannya: “Aturan itu telah menghancurkan permainan kami hari ini.”
Faktanya, Swiss berhasil bertahan hingga babak perpanjangan waktu meski bermain dengan pemain lebih sedikit, namun pada babak tersebut, penyerang Argentina Julian Alvarez dan Lautaro Martinez memastikan kemenangan bagi sang juara bertahan melalui gol-gol mereka.
Para juara dari sepuluh Kejuaraan Dunia terakhir
Tahun penyelenggaraan Juara Dunia 2022 Argentina 2018 Prancis 2014 Jerman 2010 Spanyol 2006 Italia 2002 Brasil 1998 Prancis 1994 Brasil 1990 Jerman 1986 Argentina
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