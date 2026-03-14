Tendangan Sulemana menyusul tendangan Ricci, namun Inter kelelahan dan Chivu salah dalam melakukan pergantian pemain: ada hal lain di balik kontroversi dengan Atalanta

Berikut ini penilaian singkat untuk para pemain. Sommer tampil sigap di babak pertama dan tak bisa disalahkan atas gol penyama kedudukan Atalanta. Trio pertahanan dalam tiga kata: Bisseck cukup baik, Akanji solid, Carlo Augusto proaktif. Terutama sang pemain Brasil itu menampilkan performa yang penuh energi di lini depan dan melakukan beberapa tekel penting di lini belakang. Terlepas dari insiden gol Atalanta yang kontroversial, pemain yang paling menonjol adalah Dumfries, yang selama berbulan-bulan menjadi “kekurangan pemain” akibat cedera. Tak perlu berbelit-belit: pemain Belanda ini memberikan kontribusi yang jauh lebih baik bagi Chivu dibandingkan penggantinya mana pun. Di sisi lapangan lain, Dimarco, meski secara keseluruhan tampil memadai, hanya kurang akurat dalam beberapa penyelesaian akhir. Trio bek tengah terlihat sedikit (terlalu) berat. Satu babak untuk Sucic yang kurang menonjol dan satu babak untuk Mkhitaryan yang tenang. Ada sedikit perbaikan dari Barella, meski masih jauh dari performa terbaiknya, yang kini sudah lama hilang. Keamanan tim kembali dipegang oleh Zielinski, gelandang pengatur permainan yang ahli dalam mengatur intensitas dan cerdas dalam membaca taktik. Di lini depan, Thuram tampil tidak konsisten dan kesalahannya ditekankan secara tidak adil oleh penonton. Secara keseluruhan, penampilan pemain Prancis itu cukup memadai. Sementara itu, penampilan Pio Esposito sangat luar biasa, meskipun Chivu (mungkin dengan alasan yang jelas?) mengistirahatkannya pada 30 menit terakhir, memberikan kesempatan kepada Bonny. Penyerang tengah Azzurri ini tampaknya telah meyakinkan Gattuso di tribun. Pio adalah yang paling siap di antara semua pemain, termasuk Scamacca dan Kean, untuk memimpin serangan Azzurri di babak playoff Piala Dunia yang akan digelar dalam sepuluh hari ke depan.