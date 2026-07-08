Memenangkan Piala Dunia 2026 akan sangat membantu memperkuat posisi tersebut, dengan enam gol yang dicetak di ajang unggulan FIFA di Amerika Utara—saat Three Lions berhasil melaju ke babak perempat final.

Gol terbarunya tercipta dalam kemenangan menegangkan 3-2 atas Meksiko di Stadion Azteca yang ikonik, dengan mantan bek tengah Three Lions, Walker—yang berbicara bekerja sama dengan World Cup Betting—mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Kane bisa dihentikan: “Menurutku, kamu harus menendangnya karena dia juga akan menendangmu!

“Itulah yang istimewa dari Harry, permainannya yang serba bisa. Dalam beberapa pertandingan langka di mana dia tidak mencetak gol, dia tetap berperan aktif, dia tetap sulit dihadapi. Orang-orang seperti dia dan [Alan] Shearer, mereka memiliki lebih dari satu keahlian. Jadi, mencetak gol memang hal yang membuat mereka dikenal dan keduanya adalah pencetak gol ulung. Namun, mereka juga berkontribusi dalam permainan.

“Ada orang-orang seperti Ian Wright, ada orang-orang seperti Harry—kalau kamu lengah, mereka mungkin tidak tampil bagus di menit ke-92 atau ke-93, tapi keyakinan mereka bahwa mereka akan mencetak gol tidak pernah goyah. Menurut saya, Harry sudah membuktikannya selama 10 tahun. Ada orang-orang yang meragukannya, tapi dia telah membuktikan bahwa semua orang salah dan dia benar-benar fantastis. Tanpa dia, saya tidak yakin di mana posisi kami sekarang.

“Saat ini, dua ujung tombak kami memang [Jude] Bellingham dan Harry. Mereka benar-benar—bukan sekadar membawa kami, karena menurut saya penampilan tim melawan Meksiko sangat penting—tetapi hingga saat itu, mereka benar-benar memimpin barisan depan, mereka benar-benar menggerakkan tim.”

Walker menambahkan mengenai bagaimana Kane telah mencapai titik di mana ia kini secara luas dianggap sebagai penyerang nomor 9 terbaik di dunia: “Pesepakbola yang luar biasa. Saya pikir terkadang bermain di luar negeri juga mengajarkan aspek-aspek berbeda dalam permainan. Jadi, saya rasa Harry menambah dimensi itu—gerakan-gerakannya, di mana letak ancaman-ancaman tersebut.

“Karena jelas dia sudah bertahun-tahun di Tottenham dan kamu terbiasa dengan gaya permainan Tottenham. Nah, menurut saya Bayern telah membuka aspek sepak bola yang berbeda baginya. Dan dia membawa hal itu ke lapangan, dan kini dia mungkin penyerang tengah paling lengkap di dunia.”