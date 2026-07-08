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‘Tendang dia’ - Satu-satunya cara menghentikan Harry Kane, sebagaimana dijelaskan oleh mantan bek timnas Inggris, tentang bagaimana pencetak gol yang memecahkan rekor itu diuntungkan setelah pindah dari Tottenham ke Bayern Munich
GOAT Inggris? Kane diprediksi akan memecahkan rekor gol dan penampilan
Lebih dari 200 gol dicetak di Liga Premier saat membela Spurs, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut, namun ia memutuskan untuk mencari angin segar pada tahun 2023 setelah menyadari bahwa gelar juara besar sulit diraih di London Utara.
Kutukan trofi yang melekat pada Kane telah terangkat di Jerman, dengan pemain berusia 32 tahun yang tak pernah kehilangan performa terbaiknya ini kini telah dua kali menjuarai Bundesliga. Standar individu yang luar biasa tetap terjaga di Allianz Arena, dengan rekor pribadi terbaiknya berupa 61 gol pada musim lalu yang membawa total golnya menjadi 146 untuk Bayern dalam 147 penampilan.
Performa tersebut juga tercermin di level internasional, dengan jumlah gol Kane untuk Inggris mencapai 85 dan terus bertambah. Ia juga hanya butuh enam penampilan lagi untuk menyamai rekor penampilan terbanyak milik Peter Shilton yang telah bertahan lama. Status sebagai GOAT (Greatest of All Time) dianggap oleh banyak orang sebagai hal yang mungkin tercapai.
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Apakah Kane bisa dihentikan? Bagaimana ia menjadi penyerang nomor 9 terbaik di dunia
Memenangkan Piala Dunia 2026 akan sangat membantu dalam memperkuat posisi tersebut, dengan enam gol yang dicetak di ajang unggulan FIFA di Amerika Utara—saat Three Lions berhasil melaju ke babak perempat final.
Gol terbarunya tercipta dalam kemenangan menegangkan 3-2 atas Meksiko di Stadion Azteca yang ikonik, dengan mantan bek tengah Three Lions, Walker—yang berbicara bekerja sama dengan World Cup Betting—mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Kane bisa dihentikan: “Menurutku, kamu harus menendangnya karena dia juga akan menendangmu!
“Itulah yang istimewa dari Harry, permainannya yang serba bisa. Dalam beberapa pertandingan langka di mana dia tidak mencetak gol, dia tetap berperan aktif, dia tetap sulit dihadapi. Orang-orang seperti dia dan [Alan] Shearer, mereka memiliki lebih dari satu keahlian. Jadi, mencetak gol memang hal yang mereka kenal, dan keduanya adalah pencetak gol ulung. Namun, mereka juga berkontribusi dalam permainan.
“Ada orang-orang seperti Ian Wright, ada orang-orang seperti Harry—kalau kamu lengah, mereka mungkin tidak tampil bagus di menit ke-92 atau ke-93, tapi keyakinan mereka bahwa mereka akan mencetak gol tidak pernah goyah. Menurut saya, Harry sudah membuktikannya selama 10 tahun. Ada orang-orang yang meragukannya, tapi dia telah membuktikan bahwa semua orang salah dan dia benar-benar fantastis. Tanpa dia, saya tidak yakin di mana posisi kami sekarang.
“Saat ini, dua ujung tombak kami memang [Jude] Bellingham dan Harry. Mereka benar-benar—bukan sekadar membawa kami, karena menurut saya penampilan tim melawan Meksiko sangat penting—tetapi hingga saat itu, mereka benar-benar memimpin barisan depan, mereka benar-benar menggerakkan tim.”
Walker menambahkan mengenai bagaimana Kane telah mencapai titik di mana ia kini secara luas dianggap sebagai penyerang nomor 9 terbaik di dunia: “Pesepakbola yang luar biasa. Saya pikir terkadang bermain di luar negeri juga mengajarkan aspek-aspek berbeda dalam permainan. Jadi, saya rasa Harry menambah dimensi itu—gerakannya, di mana letak ancaman-ancaman tersebut.
“Karena jelas dia sudah bertahun-tahun di Tottenham dan kamu terbiasa dengan gaya permainan Tottenham. Nah, menurut saya Bayern telah membuka aspek sepak bola yang berbeda baginya. Dan dia membawa hal itu ke lapangan, dan kini dia mungkin penyerang tengah paling lengkap di dunia.”
Siapa lagi yang masuk dalam kategori penyerang yang 'tak terbendung'?
Kane terbukti menjadi ancaman serius bagi para bek terbaik di dunia sepak bola saat ini. Ketika ditanya mengenai penyerang paling menakutkan yang pernah dia hadapi, Walker—mantan bintang Nottingham Forest dan Sheffield Wednesday—mengatakan: “Marco van Basten, dia punya segalanya. Dia benar-benar punya segalanya. Kemampuannya menakutkan, etos kerjanya bagus, semuanya dia miliki. Dia hebat di kotak penalti, tingginya enam kaki dua, jadi dia punya segalanya. Para pemain seperti Careca dari Brasil, mereka sulit dihadapi.
“Setiap orang bisa menjadi penyerang tengah hebat jika dibiarkan. Kamu harus menunjukkan dominasi terhadap mereka. Namun, ada beberapa yang, dalam situasi apa pun di lapangan, tak terbendung.
“[Erling] Haaland, [Kylian] Mbappé, Kane, para pemain ini tak terbendung jika kamu menempatkan mereka dalam situasi tertentu. Letakkan Harry di kotak penalti, dia tak terbendung. Mbappé dalam situasi tertentu, tak peduli seberapa bagus kamu sebagai bek, kamu tak akan bisa menghentikannya. Dan Haaland juga sama, dan itulah yang membuatnya sangat istimewa.”
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Kane vs Haaland: Inggris Siap Hadapi Norwegia di Piala Dunia
Kane, Haaland, dan Mbappé masih bersaing memperebutkan gelar juara Piala Dunia di tanah Amerika Utara. Dua di antara mereka akan saling berhadapan di babak perempat final, sementara Inggris tengah bersiap menghadapi laga yang sangat dinantikan melawan Norwegia di Miami pada hari Sabtu.
The Three Lions akan mengandalkan kapten mereka — bersama gelandang ‘Galactico’ Bellingham — untuk kembali memimpin dengan memberi contoh. Thomas Tuchel dan rekan-rekannya berharap lawan dari Norwegia tidak menemukan jawaban atas berbagai tantangan yang terus dilontarkan Kane di sepertiga akhir lapangan.
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