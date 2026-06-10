"Tenang saja" - Gianni Infantino menanggapi penolakan masuknya wasit asal Somalia ke AS untuk Piala Dunia

Memperluas tanggapannya yang pertama, Infantino lebih lanjut menekankan keterbatasan yang dihadapi organisasi tersebut terkait batas-batas negara.

Dia menambahkan: "Percayalah pada saya, kami selalu berusaha mencari solusi. Namun, kami harus menghormati kenyataan bahwa kami bukanlah penguasa dunia yang dapat memerintah pemerintah dan kepolisian. Kami adalah organisasi olahraga."

Wasit pria terbaik CAF tahun 2025 ini bepergian dengan dokumen yang sepenuhnya sah dan paspor diplomatik, tetapi dengan cepat dipulangkan ke Turki.

Membela penegakan aturan yang ketat tersebut, Andrew Giuliani, pemimpin Satuan Tugas Gedung Putih untuk Piala Dunia, menyatakan: "Meskipun saya tidak bisa membahas detailnya, saya dapat mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang tepat dari bea cukai dan patroli perbatasan, dan saya mendukung keputusan tersebut."