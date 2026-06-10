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"Tenang saja" - Gianni Infantino menanggapi penolakan masuknya wasit asal Somalia ke AS untuk Piala Dunia
Infantino membela sikap FIFA
Menyusul deportasi mengejutkan terhadap pejabat Somalia Omar Artan dari Bandara Internasional Miami, Presiden FIFA menanggapi kontroversi tersebut saat ia menggelar konferensi pers yang jarang dilakukan.
Berbicara mengenai perselisihan imigrasi yang parah yang merusak kesempatan bersejarah Artan, Infantino mengatakan: "Sungguh disayangkan apa yang terjadi pada wasit asal Somalia itu. Sekali lagi, kami tidak mengendalikan segalanya. Kami berusaha, kami akan berdiskusi, kami akan berbicara, kami akan melihat. Terkadang lebih baik bersikap tenang, rileks, kami menangani segala hal, kami berusaha menyelesaikan semuanya. Terkadang, langsung berteriak-teriak justru memiliki efek sebaliknya dalam menemukan solusi."
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Petugas perbatasan menerapkan protokol yang ketat
Memperluas tanggapannya yang pertama, Infantino lebih lanjut menekankan keterbatasan yang dihadapi organisasi tersebut terkait batas-batas negara.
Dia menambahkan: "Percayalah pada saya, kami selalu berusaha mencari solusi. Namun, kami harus menghormati kenyataan bahwa kami bukanlah penguasa dunia yang dapat memerintah pemerintah dan kepolisian. Kami adalah organisasi olahraga."
Wasit pria terbaik CAF tahun 2025 ini bepergian dengan dokumen yang sepenuhnya sah dan paspor diplomatik, tetapi dengan cepat dipulangkan ke Turki.
Membela penegakan aturan yang ketat tersebut, Andrew Giuliani, pemimpin Satuan Tugas Gedung Putih untuk Piala Dunia, menyatakan: "Meskipun saya tidak bisa membahas detailnya, saya dapat mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang tepat dari bea cukai dan patroli perbatasan, dan saya mendukung keputusan tersebut."
Kesempatan bersejarah untuk mengikuti turnamen terlewatkan
Pihak berwenang sepak bola dunia sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakui hasil yang mengecewakan bagi perwakilan Afrika tersebut.
FIFA sama sekali tidak terlibat dalam proses imigrasi negara tuan rumah, dengan menyatakan: "FIFA dapat mengonfirmasi bahwa wasit Omar Abdulkadir Artan tidak akan dapat berlatih dan memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2026 setelah ia ditolak masuk ke Amerika Serikat. FIFA tidak terlibat dalam proses imigrasi negara tuan rumah, termasuk penentuan visa, dan telah diberitahu oleh pihak berwenang bahwa status Bapak Artan tidak akan diubah untuk saat ini. Sesuai dengan acara-acara FIFA sebelumnya, pemerintah tuan rumah pada akhirnya yang menentukan siapa yang menerima visa dan siapa yang diizinkan masuk ke negara mereka."
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Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Artan?
Meskipun mengalami kemunduran pribadi yang sangat mengecewakan karena harus absen dalam pertandingan pembuka yang spektakuler pada Kamis ini, Artan tetap sangat dihormati di kalangan wasit internasional. Wasit tersebut telah berjanji untuk mempertahankan standar kerjanya yang luar biasa dan menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam ajang-ajang internasional mendatang. Sementara itu, 51 wasit terpilih lainnya akan melanjutkan pemusatan latihan intensif praturunan di seluruh Amerika Utara, sementara Federasi Sepak Bola Somalia mengajukan banding darurat.