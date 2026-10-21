Menurut penuturannya, CR7 tidak berlatih seperti yang diinginkannya: "Saya berkali-kali mengatakan kepadanya: 'Ronnie, semua orang ingin bekerja untukmu dan menempatkanmu dalam posisi yang tepat untuk mencetak gol, tetapi jika kamu tidak masuk ke kotak penalti, kamu tidak bisa mencetak gol'. Dia tidak mampu melakukannya. Keliru jika dikatakan bahwa saya mengharapkannya melakukan pressing, tetapi dia memang tidak mampu. Dia tidak berlari, baik saat tim menguasai bola maupun ketika tidak menguasai bola, karena dia tidak mempersiapkan diri. Setiap tim papan atas harus mengakomodasi pemain terbaiknya, tetapi pemain terbaik juga harus bekerja untuk tim. Sebaliknya, dia berkata kepada para pemain: 'Hemat tenaga saat latihan'. Saya bisa memahaminya jika Anda berada dalam kondisi prima, tetapi untuk mencapai kondisi itu, Anda harus berlatih," pungkas Ten Hag.