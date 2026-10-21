Erik Ten Hag, dalam wawancara panjang dengan The Athletic, membahas, antara lain, hubungannya dengan Cristiano Ronaldo semasa di Manchester United: "Dia mengkhianati saya dan mengkhianati tim, karena kami telah merencanakan semuanya bersama," tegas sang pelatih tanpa berbelit-belit. "Sebelum bergabung dengan United, saya bahkan pergi ke Portugal untuk berbicara dengannya tentang rencana saya. Tentu saja, dia salah satu yang terbaik dalam sejarah sepakbola dan saya sangat menghormatinya, tetapi saat itu saya harus mengambil keputusan yang rasional."
Ten Hag mengecam keras: "Cristiano Ronaldo mengkhianati saya dan tim, dia tidak berlari, dia tidak mempersiapkan diri"
Menurut penuturannya, CR7 tidak berlatih seperti yang diinginkannya: "Saya berkali-kali mengatakan kepadanya: 'Ronnie, semua orang ingin bekerja untukmu dan menempatkanmu dalam posisi yang tepat untuk mencetak gol, tetapi jika kamu tidak masuk ke kotak penalti, kamu tidak bisa mencetak gol'. Dia tidak mampu melakukannya. Keliru jika dikatakan bahwa saya mengharapkannya melakukan pressing, tetapi dia memang tidak mampu. Dia tidak berlari, baik saat tim menguasai bola maupun ketika tidak menguasai bola, karena dia tidak mempersiapkan diri. Setiap tim papan atas harus mengakomodasi pemain terbaiknya, tetapi pemain terbaik juga harus bekerja untuk tim. Sebaliknya, dia berkata kepada para pemain: 'Hemat tenaga saat latihan'. Saya bisa memahaminya jika Anda berada dalam kondisi prima, tetapi untuk mencapai kondisi itu, Anda harus berlatih," pungkas Ten Hag.
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