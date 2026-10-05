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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

'Ten Hag dari Portugal!' - Piers Morgan melontarkan penilaian telak terhadap Jorge Jesus setelah perselisihan dengan Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
Portugal
Denmark
UEFA Nations League A
J. Jesus

Piers Morgan melancarkan serangan pedas terhadap pelatih kepala Portugal Jorge Jesus, dengan menuduh ahli taktik veteran itu menunjukkan "sikap tidak hormat yang mengejutkan" kepada Cristiano Ronaldo. Penyiar yang vokal itu juga membandingkan langsung Jesus dengan mantan manajer Manchester United Erik ten Hag, dengan menyiratkan bahwa sang pelatih lebih memprioritaskan reputasinya sendiri daripada status sang penyerang legendaris.

  • Morgan mengecam Jesus soal perbandingan dengan Ten Hag

    Hubungan antara Ronaldo dan tim nasional Portugal mencapai titik terendah baru setelah adu pernyataan secara terbuka antara pelatih kepala Jesus dan sekutu dekat Ronaldo, Piers Morgan. Penyiar tersebut meluapkan kemarahannya di media sosial setelah Jesus mengecilkan insiden terbaru yang melibatkan kapten Al-Nassr itu selama jeda internasional. Morgan, yang terkenal melakukan wawancara eksplosif yang berujung pada kepergian Ronaldo dari Old Trafford, tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap gaya kepemimpinan manajer Portugal saat ini.

    Menulis dalam sebuah unggahan di X, Morgan melontarkan kecaman pedas kepada sang pelatih. "Orang ini adalah Ten Hag-nya Portugal... ingin membuat namanya dikenal dengan menjadi sosok keras dan tangguh dengan mencoba mempermalukan @cristiano lewat sikap tidak hormat yang mengejutkan. Saya akan membahasnya (dari sudut pandang yang sangat mendapat informasi) dalam episode Football Uncensored malam ini," kata Morgan.

    Perbandingan dengan mantan bos Manchester United itu terasa sangat tajam, mengingat perselisihan Ronaldo yang sangat terekspos ke publik dan penuh ketegangan dengan pria asal Belanda tersebut sebelum pindah ke Liga Pro Saudi.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Kontroversi pemanasan dijelaskan

    Ketegangan itu bermula dari kemenangan 2-1 Portugal atas Norwegia baru-baru ini, ketika Ronaldo dibiarkan duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Meski diminta melakukan pemanasan, pemenang Ballon d'Or lima kali itu tidak pernah dimainkan, yang memicu spekulasi luas mengenai posisinya di dalam skuad.

    Jesus kemudian berusaha menjelaskan keputusan tersebut, dengan menyatakan bahwa media dan para penggemar hanya berfokus pada insiden itu karena status Ronaldo yang sangat besar dalam sepak bola, bukan karena itu merupakan pengabaian taktis. Sang pelatih mempertanyakan mengapa situasi serupa yang melibatkan pemain lain tidak mendapat tingkat sorotan intens yang sama dari pers.

    "Hanya karena itu dia. Hanya karena itu dia, dan mungkin memang sepatutnya begitu, karena dia adalah simbol, seluruh persoalan soal pemanasan dan tidak pemanasan ini, dimainkan dan tidak dimainkan, telah tercipta," kata Jesus. Ia juga membela pilihannya dengan menyoroti standar ganda dalam pemberitaan.

    "Berapa banyak pemain yang melakukan pemanasan hari ini dan tidak masuk? Berapa banyak? Apakah akan ada masalah dengan salah satu dari mereka? Tidak," tambahnya, sembari menegaskan bahwa insiden kecil itu tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang pada hubungan profesionalnya dengan kapten tim tersebut.

  • Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim nasional

    Terlepas dari upaya sang pelatih untuk meredam drama, situasi meningkat dengan cepat ketika Jesus memberi tahu media bahwa Ronaldo juga tidak akan menjadi starter pada laga Nations League berikutnya melawan Denmark. Tak lama setelah pengumuman ini, sang penyerang legendaris mengambil langkah drastis dengan meninggalkan pemusatan latihan tim Portugal setelah berdiskusi secara tertutup dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proença.

    Kepergian itu memicu laporan tentang keretakan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa penyerang veteran tersebut merasa penanganan terhadap perannya disampaikan dengan buruk dan bersifat menghina secara pribadi. Sejak saat itu, Jesus mencoba menawarkan jalan damai dengan menyatakan bahwa pintu tetap terbuka untuk kembali, tetapi kerusakan pada dinamika kerja mereka tampak sangat besar.

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  • Ronaldo - Piers MorganIG:@piersmorgan

    Penyiar berjanji mengungkap kebenaran

    Morgan berjanji akan memberikan rincian lebih lanjut tentang apa yang ia sebut sebagai "perlakuan tidak hormat yang mengejutkan" terhadap temannya, dengan mengklaim bahwa ia memiliki informasi dari dalam mengenai sifat konflik tersebut. Janji sang penyiar untuk "membereskan" sang manajer di acaranya mengisyaratkan bahwa lebih banyak pengungkapan bisa segera muncul terkait percakapan yang terjadi di balik pintu tertutup di Porto.

    Saat perdebatan terus berkecamuk di Portugal, banyak penggemar tetap terbelah soal apakah tim tersebut telah melampaui putra paling terkenalnya atau apakah Jesus tanpa perlu memprovokasi ikon nasional itu untuk menegaskan otoritasnya sendiri.