Ketegangan itu bermula dari kemenangan 2-1 Portugal atas Norwegia baru-baru ini, ketika Ronaldo dibiarkan duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Meski diminta melakukan pemanasan, pemenang Ballon d'Or lima kali itu tidak pernah dimainkan, yang memicu spekulasi luas mengenai posisinya di dalam skuad.

Jesus kemudian berusaha menjelaskan keputusan tersebut, dengan menyatakan bahwa media dan para penggemar hanya berfokus pada insiden itu karena status Ronaldo yang sangat besar dalam sepak bola, bukan karena itu merupakan pengabaian taktis. Sang pelatih mempertanyakan mengapa situasi serupa yang melibatkan pemain lain tidak mendapat tingkat sorotan intens yang sama dari pers.

"Hanya karena itu dia. Hanya karena itu dia, dan mungkin memang sepatutnya begitu, karena dia adalah simbol, seluruh persoalan soal pemanasan dan tidak pemanasan ini, dimainkan dan tidak dimainkan, telah tercipta," kata Jesus. Ia juga membela pilihannya dengan menyoroti standar ganda dalam pemberitaan.

"Berapa banyak pemain yang melakukan pemanasan hari ini dan tidak masuk? Berapa banyak? Apakah akan ada masalah dengan salah satu dari mereka? Tidak," tambahnya, sembari menegaskan bahwa insiden kecil itu tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang pada hubungan profesionalnya dengan kapten tim tersebut.