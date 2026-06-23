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Temwa Chawinga, pemenang MVP dan Sepatu Emas NWSL dua kali berturut-turut, memperpanjang kontraknya bersama KC Current hingga tahun 2029
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Temwa Chawinga masih tinggal di KC
Kansas City Current telah memperpanjang kontrak Temwa Chawinga hingga tahun 2029, demikian diumumkan klub tersebut pada hari Senin.
Chawinga adalah pencetak gol terbanyak di National Women's Soccer League selama dua tahun terakhir. Ia bergabung dengan Current pada tahun 2024, mencetak 20 gol di musim reguler pada musim perdananya dan kemudian 15 gol tahun lalu. Ia telah mencetak tujuh gol musim ini, yang menempatkannya di peringkat kedua bersama pemain lain di liga. Selain mencetak gol dan meraih Golden Boot selama dua tahun berturut-turut, ia juga berhasil meraih gelar MVP dua kali berturut-turut.
Secara total, Chawinga telah mencetak 42 gol, menyumbang 11 assist, dan juga mencetak 15 gol penentu kemenangan dalam 56 penampilannya bersama Current. Termasuk di babak playoff, ia telah mencatatkan 47 gol dan 12 assist.
Perpanjangan kontrak ini terjadi hanya seminggu setelah Current menukar penyerang Ally Sentnor ke Angel City FC dengan dana antar-liga sebesar $850.000.
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Aturan Pemain Berdampak Tinggi
Menurut ESPN, seorang sumber yang mengetahui seluk-beluk kesepakatan tersebut mengonfirmasi bahwa hal itu dilakukan berdasarkan aturan High Impact Player (HIP) baru dari NWSL.
Aturan HIP, yang secara informal dikenal sebagai 'Aturan Rodman', secara resmi mulai berlaku pada 1 Juli, dan memungkinkan klub melampaui batas gaji yang ditetapkan hingga $1.000.000. Aturan ini memungkinkan klub-klub NWSL melampaui batas gaji untuk pemain-pemain tertentu, asalkan mereka memenuhi kriteria tertentu. Chawinga adalah pemain pertama di tim Current yang batas gajinya disesuaikan dengan menerapkan aturan HIP tersebut.
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"Kansas City adalah tempat yang saya anggap sebagai rumah"
"Perpanjangan kontrak ini sangat berarti bagi saya karena Kansas City adalah rumah bagi saya,” kata Chawinga dalam pernyataan resmi klub. “Dukungan yang diberikan klub dan kota ini kepada saya serta rekan-rekan setim saya sungguh istimewa. Saya sangat menantikan untuk bisa bertahan lebih lama di Kansas City dan bekerja keras bersama rekan-rekan setim saya."
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Apa yang akan terjadi selanjutnya?
NWSL kembali bergulir pada Jumat, 26 Juni, saat Kansas City Current dan Chawinga akan berhadapan dengan Gotham FC dalam ajang Challenge Cup yang bergengsi di liga tersebut.