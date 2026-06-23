Temwa Chawinga, pemenang MVP dan Sepatu Emas NWSL dua kali berturut-turut, memperpanjang kontraknya bersama KC Current hingga tahun 2029

Kansas City Current telah memperpanjang kontrak Temwa Chawinga hingga tahun 2029, demikian diumumkan klub tersebut pada hari Senin.

Chawinga adalah pencetak gol terbanyak di National Women's Soccer League selama dua tahun terakhir. Ia bergabung dengan Current pada tahun 2024, mencetak 20 gol di musim reguler pada musim perdananya dan kemudian 15 gol tahun lalu. Ia telah mencetak tujuh gol musim ini, yang menempatkannya di peringkat kedua bersama pemain lain di liga. Selain mencetak gol dan meraih Golden Boot selama dua tahun berturut-turut, ia juga berhasil meraih gelar MVP dua kali berturut-turut.

Secara total, Chawinga telah mencetak 42 gol, menyumbang 11 assist, dan juga mencetak 15 gol penentu kemenangan dalam 56 penampilannya bersama Current. Termasuk di babak playoff, ia telah mencatatkan 47 gol dan 12 assist.

Perpanjangan kontrak ini terjadi hanya seminggu setelah Current menukar penyerang Ally Sentnor ke Angel City FC dengan dana antar-liga sebesar $850.000.



