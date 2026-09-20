Pertandingan ini berjalan dengan dua cerita berbeda, dengan Liverpool terlihat kurang meyakinkan pada fase awal laga. Tim tamu kesulitan menghadapi pendekatan pressing tinggi Bournemouth dan gagal menguasai bola di lini tengah. "Kami menutup babak pertama dengan lebih baik dan tampil lebih baik di babak kedua. Itu sulit bagi kami [di awal]," kata Iraola. "Di babak kedua kami mengendalikan pertandingan dengan jauh lebih baik dan memiliki peluang untuk menuntaskannya. Tetapi pada bagian pertama pertandingan kami tidak memenangkan bola kedua dan ketika mereka bermain dengan intensitas seperti itu Anda harus berada di level tersebut."

Meski mengalami kesulitan di awal, sebuah tusukan penuh determinasi dari Cody Gakpo pada akhirnya membuka pertahanan Bournemouth. Umpan silang pemain Belanda itu menimbulkan kekacauan di area penalti, memungkinkan Alexander Isak mencetak gol dari jarak dekat untuk gol keempatnya pada musim ini. Penyerang internasional Swedia itu merayakannya dengan antusias bersama para pendukung tim tamu, yang membuatnya mendapat kartu kuning dari Michael Oliver.