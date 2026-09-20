AFP
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'Tempat yang sulit untuk didatangi!' - Andoni Iraola memuji Liverpool yang 'solid' usai kemenangan susah payah Bournemouth
Iraola merefleksikan kepulangannya yang emosional
Iraola menikmati kepulangan yang sukses ke pantai selatan saat Liverpool meraih tiga poin penuh dalam laga Premier League yang berlangsung ketat. Pelatih asal Spanyol itu, yang membawa Bournemouth lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah sebelum pindah ke Anfield pada musim panas, disambut hangat oleh para pendukung tuan rumah, tetapi tetap fokus pada tugas yang dihadapi.
Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, Iraola mengakui bahwa ia sudah memperkirakan ujian berat melawan mantan klubnya. 'Saya jelas senang dengan hasil ini karena saya tahu ini tempat yang sulit untuk didatangi,' jelas manajer Liverpool itu. Timnya kesulitan menemukan ritme permainan pada awal laga, dengan Bournemouth mengancam lewat Evanilson, tetapi pada akhirnya mereka mampu menegaskan dominasi.
- Getty Images Sport
Penyesuaian taktis membuahkan hasil
Pertandingan ini berjalan dengan dua cerita berbeda, dengan Liverpool terlihat kurang meyakinkan pada fase awal laga. Tim tamu kesulitan menghadapi pendekatan pressing tinggi Bournemouth dan gagal menguasai bola di lini tengah. "Kami menutup babak pertama dengan lebih baik dan tampil lebih baik di babak kedua. Itu sulit bagi kami [di awal]," kata Iraola. "Di babak kedua kami mengendalikan pertandingan dengan jauh lebih baik dan memiliki peluang untuk menuntaskannya. Tetapi pada bagian pertama pertandingan kami tidak memenangkan bola kedua dan ketika mereka bermain dengan intensitas seperti itu Anda harus berada di level tersebut."
Meski mengalami kesulitan di awal, sebuah tusukan penuh determinasi dari Cody Gakpo pada akhirnya membuka pertahanan Bournemouth. Umpan silang pemain Belanda itu menimbulkan kekacauan di area penalti, memungkinkan Alexander Isak mencetak gol dari jarak dekat untuk gol keempatnya pada musim ini. Penyerang internasional Swedia itu merayakannya dengan antusias bersama para pendukung tim tamu, yang membuatnya mendapat kartu kuning dari Michael Oliver.
Soliditas pertahanan tetap menjadi kunci
Salah satu aspek yang paling menyenangkan bagi Iraola adalah kemampuan Liverpool untuk menahan serangan lawan untuk pertandingan ketiga secara beruntun. Meski Alisson Becker dipaksa melakukan aksi penyelamatan sejak awal, lini belakang tetap disiplin sepanjang babak kedua. Tentang pertahanan, Iraola berkata: 'Secara keseluruhan sebagai sebuah tim ini adalah clean sheet ketiga beruntun. Masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi mereka memberi kami soliditas pada momen-momen ketika kami perlu bertahan.'
Hasil ini memberi Liverpool kemenangan liga kedua mereka musim ini, mengangkat mereka ke posisi keenam dengan sembilan poin saat memasuki jeda internasional. Sebaliknya, Bournemouth tetap tertahan dekat zona degradasi di peringkat ke-17 dengan hanya tiga poin, memiliki poin yang sama dengan Coventry.
- Getty Images Sport
Pujian untuk Florian Wirtz
Iraola juga meluangkan waktu untuk membahas penampilan Florian Wirtz, yang semakin berkembang dalam pertandingan setelah awal yang tenang. Playmaker Jerman itu melepaskan peluang jarak dekat jauh di atas mistar pada babak pertama, tetapi bendera offside kemudian terangkat, meski tayangan ulang menunjukkan ia sebenarnya onside, namun pengaruhnya meningkat signifikan setelah jeda. "Itu awal yang lambat, tetapi setelah fase pertama Florian membantu kami berkembang dan saya jauh lebih puas dengan penampilannya pada babak kedua," kata Iraola.
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