Tembok pertahanan Spanyol runtuh setelah 650 menit: De Ketelaere mematahkan rekor Unai Simón

Setelah 650 menit tak terkalahkan, tembok pertahanan Spanyol akhirnya runtuh. Yang mematahkan rekor luar biasa tanpa kebobolan dari La Furia Roja adalah Charles De Ketelaere, yang pada menit ke-41 babak pertama mencetak gol penyama kedudukan 1-1 melalui sundulan layaknya seorang penyerang tengah sejati, sekaligus mengalahkan Unai Simón untuk pertama kalinya di Piala Dunia ini.





Dengan demikian, rangkaian rekor yang akan tercatat dalam sejarah Piala Dunia ini pun berakhir. Kiper Spanyol tersebut sebelumnya telah memecahkan rekor tak terkalahkan terpanjang dalam kompetisi ini dengan melampaui rekor 517 menit milik Walter Zenga, yang dicetak pada Piala Dunia Italia '90, hingga mencapai 650 menit tanpa kebobolan. Sebuah rekor yang akan tetap tercatat dalam sejarah.



