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Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Tembok pertahanan Spanyol runtuh setelah 650 menit: De Ketelaere mematahkan rekor Unai Simón

U. Simon
Spain vs Belgium
Spain
Belgium
World Cup

Rekor Spanyol tanpa kebobolan gol di Piala Dunia berakhir

Setelah 650 menit tak terkalahkan, tembok pertahanan Spanyol akhirnya runtuh. Yang mematahkan rekor luar biasa tanpa kebobolan dari La Furia Roja adalah Charles De Ketelaere, yang pada menit ke-41 babak pertama mencetak gol penyama kedudukan 1-1 melalui sundulan layaknya seorang penyerang tengah sejati, sekaligus mengalahkan Unai Simón untuk pertama kalinya di Piala Dunia ini.


Dengan demikian, rangkaian rekor yang akan tercatat dalam sejarah Piala Dunia ini pun berakhir. Kiper Spanyol tersebut sebelumnya telah memecahkan rekor tak terkalahkan terpanjang dalam kompetisi ini dengan melampaui rekor 517 menit milik Walter Zenga, yang dicetak pada Piala Dunia Italia '90, hingga mencapai 650 menit tanpa kebobolan. Sebuah rekor yang akan tetap tercatat dalam sejarah.


  • De Ketelaere, bintang utama Piala Dunia di Belgia, lah yang mengakhiri rekor tak terkalahkan tersebut. Setelah mencetak dua gol melawan Amerika Serikat, penyerang Belgia ini mencetak gol ketiganya di turnamen ini, membuktikan performa luar biasa yang dimilikinya dan menyamakan kedudukan melalui aksi khas seorang penyerang tajam di kotak penalti.


    Bagi Spanyol, ini menandai berakhirnya salah satu rekor pertahanan paling mengesankan yang pernah ada di Piala Dunia, namun tetap ada kepuasan karena telah menorehkan sejarah berkat Unai Simón, pemegang rekor baru dalam kompetisi ini. Sementara itu, bagi Belgia, gol De Ketelaere menghasilkan hasil imbang dan sepenuhnya membuka kembali persaingan menjelang jeda babak pertama.


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