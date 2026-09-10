Getty Images Sport
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Teman masa kecil Neymar kembali! Santos merekrut mantan bintang Barcelona dan Liverpool Philippe Coutinho setelah cedera terbaru ikon Brasil itu
Reuni di Vila Belmiro
Dalam langkah yang menarik perhatian para penggemar sepak bola Brasil, Santos resmi mengamankan jasa Coutinho. Gelandang serang berusia 34 tahun itu bergabung dengan klub ikonik tersebut dengan status bebas transfer, menandai kepulangannya ke salah satu raksasa bersejarah Brasil saat mereka menjalani kampanye domestik yang bergejolak.
Kesepakatan ini, yang membawa mantan bintang Premier League itu kembali ke garis depan sepak bola Amerika Selatan, disusun secara strategis untuk mengatasi kekosongan besar di sektor kreativitas tim.
Pemicu transfer berprofil tinggi ini adalah kabar buruk yang menimpa Neymar. Mantan superstar Paris Saint-Germain dan Barcelona itu, yang kembali ke Santos dalam upaya mengembalikan klub ke kejayaannya, baru-baru ini mengalami cedera otot grade 2B pada rectus femoris di paha kanan. Dengan Neymar absen pada periode penting musim ini, klub bergerak cepat untuk mendatangkan teman masa kecilnya itu, memastikan tim tetap kompetitif di kasta teratas. Pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa kesepakatan hingga akhir tahun telah disetujui.
- Getty Images Sport
Dari keajaiban Anfield hingga kesulitan di Camp Nou
Sulit untuk melupakan betapa dominannya Coutinho pada masa puncaknya di Eropa. Kurang dari satu dekade lalu, ia secara luas dianggap sebagai salah satu ancaman menyerang paling efektif di dunia. Selama membela Liverpool, ia menjadi denyut nadi tim yang sedang mengalami transformasi di bawah asuhan Jurgen Klopp.
Ketenaran itu pada akhirnya membawanya ke transfer pemecah rekor ke Catalunya. Barcelona, yang putus asa mencari pengganti Neymar setelah kepindahan sang pemain ke PSG dengan rekor dunia, terkenal sampai berani menggelontorkan sekitar $187 juta untuk mendapatkan jasanya. Namun, kepindahan itu tidak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi. Meski sempat menunjukkan kilasan kecemerlangan, Coutinho kesulitan menemukan peran yang konsisten dalam skema taktik Barcelona, yang pada akhirnya membuatnya menjalani masa peminjaman dan kemudian pindah secara permanen ke Aston Villa.
Kembali ke rumah untuk menemukan kembali kebahagiaan
Setelah peluangnya terbatas di bawah asuhan Unai Emery di Villa Park, Coutinho memutuskan untuk kembali ke akar sepak bolanya di Brasil. Ia awalnya bergabung kembali dengan Vasco da Gama, klub tempat perjalanan profesionalnya dimulai. Kepindahan kembali ke Amerika Selatan itu dimaksudkan untuk membantu sang gelandang menemukan lagi kecintaannya terhadap permainan, jauh dari sorotan ketat media Eropa.
Dalam periode terbarunya bersama Vasco da Gama, statistik playmaker itu terbilang cukup sederhana, dengan mencatatkan satu gol dalam tiga pertandingan. Terlepas dari angka yang kurang meyakinkan ini, petinggi Santos meyakini bahwa pengalaman dan bakat alaminya adalah tepat yang dibutuhkan skuad saat ini untuk bertahan melalui musim yang sulit.
Kepindahan ini juga menjadi momen penuh makna yang menutup lingkaran bagi Coutinho dan Neymar, yang telah memiliki ikatan sejak masa mereka bersama di tim nasional junior Brasil pada usia 15 tahun.
- Getty Images
Pertarungan melawan degradasi
Situasi di Santos saat ini sangat kritis, dan perekrutan Coutinho bukan hanya soal daya tarik bintang, tetapi juga soal bertahan hidup. Klub itu kini terpuruk di dekat dasar klasemen Brasileirao, menghadapi ancaman yang sangat nyata untuk terdegradasi. Setiap poin kini sangat vital bagi Santos saat mereka berusaha naik di klasemen dan menjauh dari zona degradasi.
Absennya Neymar dipandang sebagai pukulan telak bagi harapan mereka untuk bertahan, tetapi kedatangan pemain dengan status sebesar Coutinho memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan.
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