Teman masa kecil Neymar kembali! Santos merekrut mantan bintang Barcelona dan Liverpool Philippe Coutinho setelah cedera terbaru ikon Brasil itu

Dalam langkah yang menarik perhatian para penggemar sepak bola Brasil, Santos resmi mengamankan jasa Coutinho. Gelandang serang berusia 34 tahun itu bergabung dengan klub ikonik tersebut dengan status bebas transfer, menandai kepulangannya ke salah satu raksasa bersejarah Brasil saat mereka menjalani kampanye domestik yang bergejolak.

Kesepakatan ini, yang membawa mantan bintang Premier League itu kembali ke garis depan sepak bola Amerika Selatan, disusun secara strategis untuk mengatasi kekosongan besar di sektor kreativitas tim.

Pemicu transfer berprofil tinggi ini adalah kabar buruk yang menimpa Neymar. Mantan superstar Paris Saint-Germain dan Barcelona itu, yang kembali ke Santos dalam upaya mengembalikan klub ke kejayaannya, baru-baru ini mengalami cedera otot grade 2B pada rectus femoris di paha kanan. Dengan Neymar absen pada periode penting musim ini, klub bergerak cepat untuk mendatangkan teman masa kecilnya itu, memastikan tim tetap kompetitif di kasta teratas. Pakar transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa kesepakatan hingga akhir tahun telah disetujui.