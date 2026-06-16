Teladan! Kobbie Mainoo menjadi sumber ‘inspirasi’ bagi Kai Rooney, calon pemain akademi Man Utd, sementara Wayne-pencetak gol terbanyak klub-mengirimkan pesan ‘istimewa’ kepada gelandang timnas Inggris tersebut

Pesan dari Rooney — yang disampaikan melalui BBC Sport — sarat dengan makna pribadi yang mendalam, terutama terkait putranya, Kai Rooney, yang saat ini mulai menorehkan prestasi di jajaran akademi muda Manchester United. "Hai Kobbie, ini cuma pesan singkat untuk mengucapkan semoga sukses di Piala Dunia," tulis mantan striker tersebut. "Jadilah dirimu sendiri saja, dan kamu pasti akan menjadi bintang di sana, kawan. Selain itu, cara kamu menghadapi segala hal musim ini telah menjadi pelajaran bagi semua pemain sepak bola muda, teladan yang luar biasa bagi pemain muda maupun senior."

Rooney melanjutkan dengan menekankan status Mainoo sebagai panutan bagi mereka yang mengikuti jejaknya: “Dan terakhir, kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi dengan adanya dua anak laki-laki di Akademi United, kamu harus menyadari bahwa kamu adalah inspirasi bagi mereka dan bagi para pemain muda di sana. Teruslah melakukan apa yang kamu lakukan. Jadilah dirimu sendiri. Salam sayang, Wazza." Referensi terhadap Kai, yang berhasil menembus tim U-18 selama musim 2025-26, semakin menggarisbawahi standar yang telah ditetapkan Mainoo.











