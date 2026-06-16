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Teladan! Kobbie Mainoo menjadi sumber ‘inspirasi’ bagi Kai Rooney, calon pemain akademi Man Utd, sementara Wayne-pencetak gol terbanyak klub-mengirimkan pesan ‘istimewa’ kepada gelandang timnas Inggris tersebut
Sebuah tanda pengakuan yang legendaris
Kenaikan pesat Mainoo dari seorang talenta akademi menjadi pemain timnas Inggris telah memikat perhatian dunia sepak bola, dan tak ada yang lebih terkesan daripada ikon Manchester United, Rooney. Saat Mainoo bersiap menghadapi laga pembuka Piala Dunia Three Lions melawan Kroasia, ia menerima pesan dukungan yang menyentuh dari pria yang pernah memikul harapan bangsa itu sendirian.
Rooney, yang saat ini bekerja di Amerika Utara sebagai bagian dari tim siaran turnamen tersebut, memastikan untuk memberi tahu gelandang muda itu betapa berarti kemajuannya bagi para pendukung di Manchester. Setelah menerima pesan tersebut, Mainoo yang tampak terharu membagikan isi pesan tersebut, yang menyoroti dampak signifikan yang ia berikan pada generasi muda klub saat ini.
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Inspirasi bagi generasi mendatang
Pesan dari Rooney — yang disampaikan melalui BBC Sport — sarat dengan makna pribadi yang mendalam, terutama terkait putranya, Kai Rooney, yang saat ini mulai menorehkan prestasi di jajaran akademi muda Manchester United. "Hai Kobbie, ini cuma pesan singkat untuk mengucapkan semoga sukses di Piala Dunia," tulis mantan striker tersebut. "Jadilah dirimu sendiri saja, dan kamu pasti akan menjadi bintang di sana, kawan. Selain itu, cara kamu menghadapi segala hal musim ini telah menjadi pelajaran bagi semua pemain sepak bola muda, teladan yang luar biasa bagi pemain muda maupun senior."
Rooney melanjutkan dengan menekankan status Mainoo sebagai panutan bagi mereka yang mengikuti jejaknya: “Dan terakhir, kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi dengan adanya dua anak laki-laki di Akademi United, kamu harus menyadari bahwa kamu adalah inspirasi bagi mereka dan bagi para pemain muda di sana. Teruslah melakukan apa yang kamu lakukan. Jadilah dirimu sendiri. Salam sayang, Wazza." Referensi terhadap Kai, yang berhasil menembus tim U-18 selama musim 2025-26, semakin menggarisbawahi standar yang telah ditetapkan Mainoo.
Mengatasi rintangan di Old Trafford
Perjalanan pemain berusia 21 tahun ini menuju panggung internasional tidaklah tanpa rintangan. Musim lalu, Mainoo harus menunjukkan kesabaran dan profesionalisme yang luar biasa saat bekerja di bawah asuhan pelatih kepala Ruben Amorim. Kemampuannya untuk tetap fokus selama masa-masa sulit akhirnya membuahkan hasil, saat ia menjadi bagian tak tergantikan di lini tengah United setelah dimasukkan ke dalam starting XI oleh Michael Carrick.
Terobosan Mainoo dipandang sebagai contoh sukses di akademi Carrington. Dengan mampu berkembang di tengah tekanan Liga Premier dan meraih tempat di skuad Inggris, ia telah membuktikan bahwa jalan menuju puncak tetap terbuka bagi mereka yang memiliki mental yang tepat.
- Getty Images Sport
Impian Piala Dunia bagi Tim Tiga Singa
Menanggapi pesan tersebut, Mainoo yang tampak berseri-seri menyebut Rooney sebagai salah satu panutan utamanya. Dukungan ini datang pada waktu yang tepat, saat tim Inggris asuhan Thomas Tuchel bersiap untuk menjalani pertandingan Grup L Piala Dunia, yang akan dimulai melawan Kroasia pada Rabu. Setelah bertanding melawan Kroasia, The Three Lions dijadwalkan menghadapi Ghana dan Panama dalam upaya mereka melaju ke babak gugur.
Dengan dukungan dari pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United yang masih terngiang di telinganya, Mainoo memasuki turnamen ini sebagai poros lini tengah timnas Inggris. Transisinya dari seorang remaja berbakat menjadi “sumber inspirasi” bagi pemain seperti Kai Rooney menandai awal dari apa yang diyakini banyak orang akan menjadi karier yang panjang dan sukses, baik di level klub maupun timnas.