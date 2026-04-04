Seperti yang diungkapkan pria berusia 58 tahun itu dalam program TV2 berjudul 'Bjørndalen trener Klopp' (bahasa Jerman: Björndalen melatih Klopp), ia tidak merindukan perannya sebagai pelatih di pinggir lapangan, terutama karena kehidupan barunya kini jauh lebih santai.
Diterjemahkan oleh
"Tekanan itu konyol": Jürgen Klopp membuat heboh dengan pengakuan yang mengejutkan
"Setiap kali saya duduk di dalam bus dalam perjalanan menuju stadion, dada saya terasa sesak. Setidaknya 1.081 kali saya duduk di sana," kata Klopp. "Tekanan yang saya bebankan pada diri sendiri sungguh konyol. Tekanan itu melampaui batas. Saya sudah melakukannya 1.081 kali, mengapa saya harus melakukannya 1.090 kali?"
Oleh karena itu, untuk saat ini ia tidak berencana kembali ke pinggir lapangan, juga karena ia jauh lebih menyukai pekerjaan barunya sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull: "Saya bekerja keras dan ingin bekerja. Perbedaannya adalah, sekarang saya bisa bekerja tiga hari dan kemudian memiliki empat hari di mana saya tidak melakukan apa-apa. Saya belum pernah merasa lebih baik dari ini. Saya tidak dilahirkan untuk tidak bekerja. Tapi saya harus menemukan cara untuk mendapatkan sesuatu yang lain dari hidup."
- AFP
Klopp mengaku: "Saya tidak merindukan apa pun"
Klopp mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala FC Liverpool pada musim panas 2024 setelah sembilan tahun, dan kemudian bergabung dengan Red Bull pada Januari 2025. Sebelumnya, pelatih asal Jerman ini juga pernah menangani 1. FSV Mainz 05 dan Borussia Dortmund; bersama BVB, ia antara lain berhasil meraih gelar juara Bundesliga dua kali.
Meskipun meraih kesuksesan besar, pria berusia 58 tahun ini sebenarnya tidak pernah menganggap dirinya sebagai pelatih hebat: "Saya tidak pernah merasa begitu dan itu adalah kenyataannya. Setiap hari saya memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan, begitu banyak pertanyaan di kepala saya, dan tidak selalu tahu apa yang harus saya lakukan," kata Klopp.
Baru ketika perbandingan dengan pelatih-pelatih hebat lainnya seperti Pep Guardiola semakin sering muncul, Klopp berhasil menerima perannya: "Saya mengerti hal itu, tetapi hal itu tidak pernah benar-benar melekat. Sekarang saya bukan lagi seorang pelatih dan wow, saya benar-benar hebat. Namun, saya tidak merindukan apa pun."