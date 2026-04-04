"Tekanan itu konyol": Jürgen Klopp membuat heboh dengan pengakuan yang mengejutkan

"Setiap kali saya duduk di dalam bus dalam perjalanan menuju stadion, dada saya terasa sesak. Setidaknya 1.081 kali saya duduk di sana," kata Klopp. "Tekanan yang saya bebankan pada diri sendiri sungguh konyol. Tekanan itu melampaui batas. Saya sudah melakukannya 1.081 kali, mengapa saya harus melakukannya 1.090 kali?"

Oleh karena itu, untuk saat ini ia tidak berencana kembali ke pinggir lapangan, juga karena ia jauh lebih menyukai pekerjaan barunya sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull: "Saya bekerja keras dan ingin bekerja. Perbedaannya adalah, sekarang saya bisa bekerja tiga hari dan kemudian memiliki empat hari di mana saya tidak melakukan apa-apa. Saya belum pernah merasa lebih baik dari ini. Saya tidak dilahirkan untuk tidak bekerja. Tapi saya harus menemukan cara untuk mendapatkan sesuatu yang lain dari hidup."