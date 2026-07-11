Teka-teki Penghargaan Pemain Terbaik di Piala Dunia... Dua trofi dan pemungutan suara yang memicu kontroversi, serta Mbappé yang melanggar aturan

Momen penobatan Pemain Terbaik Pertandingan tampak sebagai salah satu pemandangan yang paling umum di Piala Dunia, di mana bintang yang terpilih meninggalkan lapangan menuju podium untuk berfoto resmi bersama trofi penghargaan. Namun, yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa momen ini menyembunyikan detail-detail yang tak terlihat oleh penonton, mulai dari adanya dua versi trofi yang berbeda, dan tidak berhenti pada mekanisme pemilihan pemenang yang tidak luput dari kontroversi, di tengah pemungutan suara penonton yang sering kali lebih mengutamakan nama-nama yang lebih terkenal, sementara Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tetap memiliki hak untuk campur tangan dalam kasus-kasus luar biasa.

FIFA menyediakan dua versi trofi Pemain Terbaik Pertandingan selama Piala Dunia; yang pertama bertuliskan logo Michelob ULTRA, sponsor resmi penghargaan tersebut, sedangkan yang kedua sama sekali tidak memiliki logo atau iklan apa pun, untuk digunakan dalam situasi tertentu yang berkaitan dengan pemain di bawah umur atau pemain yang menolak mengaitkan citra mereka dengan minuman beralkohol.

Setelah setiap pertandingan berakhir, Pemain Terbaik akan menuju area yang disediakan untuk menerima trofi dan berfoto resmi di depan papan iklan. Di setiap stadion, terdapat dua versi trofi yang telah disiapkan sebelumnya; salah satunya menampilkan logo sponsor resmi, sedangkan yang lain hanya bertuliskan “Pemain Terbaik Pertandingan” tanpa merek apa pun.

FIFA menjelaskan bahwa salinan tanpa logo digunakan untuk menghormati pertimbangan agama jika diminta oleh pemain, serta secara otomatis digunakan ketika pemenangnya masih di bawah umur sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”.

Jika ada alasan keagamaan, pemain berhak meminta untuk menerima versi yang tidak terkait dengan merek minuman beralkohol apa pun. Sedangkan bagi pemain di bawah umur, hal ini tidak diserahkan kepada pilihan mereka, karena FIFA langsung menggunakan versi netral tersebut.

Di Amerika Serikat, tuan rumah turnamen ini, usia legal untuk mengonsumsi minuman beralkohol adalah 21 tahun, bukan 18 tahun seperti di banyak negara lain, yang menjelaskan mengapa pemain seperti Lamine Yamal tampil dengan seragam yang tidak menampilkan logo sponsor.