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Teka-teki Penghargaan Pemain Terbaik di Piala Dunia... Dua trofi dan pemungutan suara yang memicu kontroversi, serta Mbappé yang melanggar aturan

FEATURES
Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
France vs Morocco
France
Morocco
France vs Spain
Spain
L. Yamal
K. Mbappe
J. Bellingham
L. Messi
Argentina
Mesir
AS
Prancis
Maroko
Spanyol
Inggris
Aljazair
Yordania

Gambarnya sama... tapi pialanya berbeda!

Momen penobatan Pemain Terbaik Pertandingan tampak sebagai salah satu pemandangan yang paling umum di Piala Dunia, di mana bintang yang terpilih meninggalkan lapangan menuju podium untuk berfoto resmi bersama trofi penghargaan. Namun, yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa momen ini menyembunyikan detail-detail yang tak terlihat oleh penonton, mulai dari adanya dua versi trofi yang berbeda, dan tidak berhenti pada mekanisme pemilihan pemenang yang tidak luput dari kontroversi, di tengah pemungutan suara penonton yang sering kali lebih mengutamakan nama-nama yang lebih terkenal, sementara Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tetap memiliki hak untuk campur tangan dalam kasus-kasus luar biasa.

FIFA menyediakan dua versi trofi Pemain Terbaik Pertandingan selama Piala Dunia; yang pertama bertuliskan logo Michelob ULTRA, sponsor resmi penghargaan tersebut, sedangkan yang kedua sama sekali tidak memiliki logo atau iklan apa pun, untuk digunakan dalam situasi tertentu yang berkaitan dengan pemain di bawah umur atau pemain yang menolak mengaitkan citra mereka dengan minuman beralkohol.

Setelah setiap pertandingan berakhir, Pemain Terbaik akan menuju area yang disediakan untuk menerima trofi dan berfoto resmi di depan papan iklan. Di setiap stadion, terdapat dua versi trofi yang telah disiapkan sebelumnya; salah satunya menampilkan logo sponsor resmi, sedangkan yang lain hanya bertuliskan “Pemain Terbaik Pertandingan” tanpa merek apa pun.

FIFA menjelaskan bahwa salinan tanpa logo digunakan untuk menghormati pertimbangan agama jika diminta oleh pemain, serta secara otomatis digunakan ketika pemenangnya masih di bawah umur sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”.

Jika ada alasan keagamaan, pemain berhak meminta untuk menerima versi yang tidak terkait dengan merek minuman beralkohol apa pun. Sedangkan bagi pemain di bawah umur, hal ini tidak diserahkan kepada pilihan mereka, karena FIFA langsung menggunakan versi netral tersebut.

Di Amerika Serikat, tuan rumah turnamen ini, usia legal untuk mengonsumsi minuman beralkohol adalah 21 tahun, bukan 18 tahun seperti di banyak negara lain, yang menjelaskan mengapa pemain seperti Lamine Yamal tampil dengan seragam yang tidak menampilkan logo sponsor.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Mbappé... kasus yang berbeda

    Kylian Mbappé merupakan pengecualian dalam kisah ini, karena keputusannya untuk menggunakan versi netral tidak terkait dengan usianya atau pertimbangan agama, melainkan dengan sikap pribadi yang konsisten yang telah ia anut selama bertahun-tahun terkait pemanfaatan citranya dalam kampanye iklan.

    Kapten tim nasional Prancis ini menolak tampil dalam kampanye promosi apa pun yang berkaitan dengan minuman beralkohol, perusahaan taruhan, atau beberapa produk makanan, sebuah sikap yang sebelumnya pernah memicu krisis dengan Federasi Sepak Bola Prancis pada tahun 2022.

    Saat itu, Mbappé menolak berpartisipasi dalam beberapa kegiatan promosi yang diselenggarakan oleh sponsor tim nasional, yang mendorong Federasi Sepak Bola Prancis untuk mengumumkan peninjauan ulang perjanjian hak citra para pemain internasional.

    Mbappé menegaskan pada saat itu bahwa sikapnya bukanlah keberatan pribadi, melainkan langkah kolektif yang bertujuan memberikan perlindungan lebih besar bagi semua pemain tim nasional terkait eksploitasi citra mereka secara komersial.

    Perselisihan tersebut juga memicu krisis dengan salah satu perusahaan sponsor tim nasional Prancis, setelah salah satu pejabatnya mengancam akan mengambil tindakan hukum akibat penolakan sang pemain untuk berpartisipasi dalam acara-acara promosi, sebelum akhirnya perusahaan tersebut menarik kembali pernyataan tersebut.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemungutan suara oleh masyarakat... sumber kontroversi yang tak pernah habis

    Keunikan penghargaan ini tidak hanya terletak pada adanya dua versi piala, tetapi juga pada cara pemilihan pemenangnya. Pemenang ditentukan melalui pemungutan suara terbuka bagi para penggemar melalui situs resmi "FIFA", tanpa perlu membuktikan bahwa mereka telah menonton pertandingan secara penuh atau memberikan alasan apa pun atas pilihan mereka, yang memberikan keunggulan yang jelas bagi para pemain yang populer secara global dibandingkan dengan pemain lain yang mungkin tampil lebih baik di lapangan.

    Pemain Inggris, Jude Bellingham, sendiri mengakui hal itu setelah pertandingan imbang tanpa gol melawan Ghana, ketika ia berkata: “Sejujurnya, saya tidak pantas mendapatkan penghargaan itu; ada pemain lain yang bermain lebih baik daripada saya.”

    Kontroversi ini berulang di lebih dari satu pertandingan selama turnamen. Dalam laga antara Spanyol dan Austria, yang berakhir dengan kemenangan Spanyol 3-0, Mikel Oyarzabal mencetak dua gol, namun penghargaan tersebut justru diberikan kepada Lamine Yamal—sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak, bahkan ekspresi wajah sang pemain sendiri saat menerima trofi mencerminkan keterkejutannya.

    Situasi serupa juga terjadi pada Cristiano Ronaldo saat melawan Kroasia, serta pada Lionel Messi setelah pertandingan melawan Yordania, meskipun ia hanya bermain selama setengah jam. Selain itu, ada kasus-kasus lain yang memicu kontroversi luas karena keunggulan nama-nama besar dalam pemungutan suara publik.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah "FIFA" dapat mengubah hasilnya?

    Meskipun penghargaan ini bergantung pada suara publik, sistemnya tidak sepenuhnya berjalan secara otomatis. Menurut FIFA, seorang pejabat bertugas meninjau hasil pemungutan suara sebelum disahkan secara resmi, dengan tujuan mencegah hasil yang tidak masuk akal atau yang disebabkan oleh kampanye pemungutan suara terorganisir maupun upaya manipulasi.

    Misalnya, jika seorang pemain yang hanya bermain selama beberapa menit tanpa memberikan pengaruh berarti dalam pertandingan memimpin perolehan suara, hasil tersebut tidak akan disahkan dan dapat disingkirkan sebelum pengumuman resmi.

    Namun demikian, FIFA tidak akan campur tangan dalam kasus-kasus yang masih berada dalam kerangka perbedaan pendapat, meskipun banyak yang berpendapat bahwa pemain lainlah yang lebih layak menerima penghargaan tersebut.

    Pada akhirnya, kenyataan yang jelas adalah bahwa popularitas para bintang besar, seperti Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, dan Erling Haaland, memberi mereka keunggulan besar dalam perolehan suara penggemar, bahkan ketika pendapat berbeda mengenai siapa pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.

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