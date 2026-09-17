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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
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Teka-teki Mourinho dan kemewahan Flick: Akankah Barcelona memenangi persaingan Liga dengan senjata rahasianya?

FEATURES
H. Flick
J. Mourinho
Barcelona vs Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
LaLiga
Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
Jerman
Portugal
Spanyol

Perbedaan antara Barcelona dan Real Madrid mungkin tak hanya terletak pada kualitas para bintang atau jumlah kemenangan. Ada satu detail yang tampak jelas setiap kali pertandingan berjalan, dan seiring bergulirnya musim, hal itu bisa berubah menjadi senjata penentu dalam perebutan gelar La Liga.

Setelah baru 6 pekan berlalu di La Liga Spanyol, gambaran persaingan antara Barcelona dan Real Madrid mulai terlihat, tidak hanya di level klasemen, tetapi juga dalam detail-detail yang lebih rinci yang bisa menjadi penentu seiring berjalannya musim.

Sementara Barcelona terus meraup poin dan kemenangan tanpa henti, Real Madrid tampak lebih rentan kehilangan kendali atas jalannya pertandingan, bahkan ketika mereka mendominasi secara teknis, dalam sebuah ironi yang bisa mengungkap salah satu perbedaan terpenting antara kedua tim musim ini.

Barcelona memiliki keunggulan penting sejak awal musim ini, yang bisa menjadi alasan utama mereka mempertahankan gelar La Liga Spanyol, terutama karena rival dan pesaing langsung mereka, Real Madrid, mengalami kesulitan di sisi yang sama.

Klasemen La Liga Spanyol menerjemahkan keunggulan teknis ini, di mana tim asuhan pelatih Hansi Flick memuncaki klasemen dengan raihan 18 poin secara sempurna setelah 6 pekan berlalu, sementara Real Madrid berada di posisi kedua dengan 15 poin, setelah kalah dalam pertandingan pekan keempat dari tuan rumah Real Betis, dan meraih 5 kemenangan, yang sebagian besar diraih dengan susah payah.

Barcelona piawai mengumpulkan poin menghadapi tim-tim kecil, di mana Flick mampu memaksimalkan bintang-bintangnya untuk memanfaatkan perbedaan kemampuan dengan para pesaing, dan menciptakan perbedaan, sementara rekan sejawatnya Mourinho mengalami kesulitan di sisi ini, dan hingga kini melewati ujian-ujian kecil dengan susah payah, hal yang menimbulkan kekhawatiran menjelang duel besar pertama menghadapi Atletico Madrid pada pekan ketujuh, Minggu mendatang.

Sejak awal musim, Barcelona menampilkan kepada para penggemarnya citra sebagai tim yang mampu mencetak gol kapan saja, sementara sebaliknya, Real Madrid tetap terancam kebobolan bahkan pada periode dominasi teknis mereka, mengingat kesalahan-kesalahan defensif yang dilakukan para pemainnya.

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  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kelalaian atau kehilangan fokus?

    Pertandingan-pertandingan terakhir Real Madrid di Liga menunjukkan sebuah fenomena mencolok, yaitu penurunan performa tim yang tampak jelas pada babak kedua dibandingkan dengan awal-awal pertandingan. Ini merupakan masalah nyata yang dihadapi Mourinho, dan ia mengakuinya secara terbuka di hadapan media.

    Pada pertandingan melawan Elche, Real Madrid unggul dua gol pada babak pertama, satu di antaranya berupa gol bunuh diri setelah tembakan istimewa dari Arda Guler, dan yang lainnya dicetak oleh Kylian Mbappe.

    Ketika tim bersiap meraih 3 poin dengan nyaman sebelum menghadapi laga derbi, dan Mourinho pun telah melakukan pergantian pada pertengahan babak kedua untuk mengistirahatkan bintang-bintangnya, seperti Vinicius Junior dan Guler, pertandingan berbalik dan tim nyaris kehilangan dua poin.

    Real Madrid tiba-tiba kehilangan kendali atas jalannya permainan, yang membuat tuan rumah mampu mencetak dua gol yang mengembalikan mereka ke dalam pertandingan, dan mereka mengancam gawang Thibaut Courtois pada lebih dari satu kesempatan, sebelum pemain pengganti penyelamat, Ceballos, mencetak gol penentu tiga poin di masa injury time.

    Hal serupa terulang pada pertandingan melawan Rayo Vallecano di "Santiago Bernabeu", yaitu pertandingan yang mendahului laga melawan Elche, tetapi dengan skenario yang sedikit berbeda.

    Real Madrid tampil dengan segenap kekuatannya dan mencetak tiga gol, yang berpeluang bertambah, selama 35 menit pertama, dan mengira bahwa pertandingan telah ditentukan lebih awal.

    Namun, meski dengan segala keunggulan itu, Real Madrid tiba-tiba menurun dan kehilangan kendali atas lini tengah lapangan setelah keputusan Mourinho untuk mengistirahatkan Valverde di antara dua babak, dan memasukkan Eduardo Camavinga, yang menjadi penyebab kebobolan satu-satunya gol Rayo Vallecano dalam pertandingan itu.

    Real Madrid tidak kesulitan meraih tiga poin kali ini, setelah mencetak 3 gol pada babak pertama, sebelum menutup pertandingan dengan gol keempat yang memastikan kemenangan.

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  • Angka-Angka Ungkap Masalahnya

    Angka-angkanya jelas di sini; pada babak pertama Real Madrid menguasai bola dengan persentase 68% berbanding 32% untuk Rayo Vallecano, dan melepaskan 12 tembakan ke gawang berbanding hanya 7 tembakan untuk tim tamu.

    Namun pada babak kedua penguasaan bola berbalik menguntungkan Vallecano dengan persentase 56% berbanding 44% untuk Real Madrid, hal yang menonjolkan besarnya kemunduran yang dialami tim ibu kota tersebut.

    Jumlah tembakan Vallecano juga meningkat menjadi 11, berbanding 12 untuk Real Madrid, setelah sebelumnya perbedaan antara kedua tim terlihat jelas menguntungkan tuan rumah pada babak pertama.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Hadiah yang tak henti-hentinya untuk para pesaing

    Mourinho tidak menyangkal masalah timnya, ia justru mengakuinya di hadapan media, dan melontarkan kritik tajam kepada para pemainnya seraya menuntut mereka untuk membaik.

    Mourinho mengatakan usai laga terakhir melawan Elche bahwa perasaannya setelah babak pertama adalah timnya akan mencetak 5 gol di babak kedua, tetapi para pemainnya menurunkan intensitas dan memberikan ruang yang besar kepada lawan.

    Pelatih asal Portugal itu merangkum krisis tersebut dalam satu kalimat, dengan mengatakan: "Satu-satunya kritik saya adalah kami mampu menuntaskan pertandingan tetapi kami tidak melakukannya, dan kami memberi kesempatan kepada tim yang tampak seperti sudah mati untuk kembali hidup."

    Ia menambahkan: "Ada pertandingan yang tampak seperti sudah selesai, tetapi sebenarnya belum. Satu-satunya penjelasan yang saya temukan adalah bahwa kami menganggapnya sebagai pertandingan yang mudah, dan kami tidak menuntaskannya. Ada pertandingan yang tidak kami tuntaskan, dan tampaknya kami beralih dari perasaan mudah menjadi kehilangan kendali."

    Masalah ini bisa mengganjal perjalanan Real Madrid sepanjang musim, jika keadaannya terus seperti ini.

    Memang benar bahwa Carlos Espi menyelamatkan Mourinho dua kali dengan mencetak dua gol penentu melawan Espanyol dan Elche, tetapi ia tidak akan menjadi penentu setiap kali.

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  • FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Keganasan Catalan hingga peluit akhir

    Sebaliknya, Barcelona justru mendominasi lawan-lawannya sejak menit pertama hingga peluit akhir. Cukup dengan mencatatkan 6 kemenangan beruntun, sebagian besar dengan skor telak, dominasi ini pun terlihat jelas.

    Perbedaannya terletak pada fakta bahwa Barcelona, ketika mendapati dirinya unggul satu atau dua gol di awal pertandingan, tidak lantas menurunkan tempo, melainkan berusaha mencetak lebih banyak gol. Di sinilah peran sang pelatih tampak, yakni memperbarui motivasi para pemainnya dan menyalakan persaingan di antara mereka untuk memperebutkan tempat.

    Kembali ke pertandingan-pertandingan terakhir Barcelona, kita akan menemukan bahwa statistik babak pertama dan kedua saling berdekatan, dan selalu berpihak pada Barcelona dengan selisih besar dari para lawannya.

    Kita tidak perlu melihat terlalu jauh ke belakang, sebab pertandingan terakhir melawan Racing Santander menjadi contoh terbaik dari cara Barcelona menangani pertandingan.

    Setelah unggul 4-1 di babak pertama, para pemain Barca tidak berusaha menurunkan tempo dan menjaga stamina fisik mereka menjelang laga sulit di kandang Sevilla, tetapi justru meningkatkan intensitas permainan, hingga akhirnya tim meraih kemenangan terbesar mereka musim ini dengan skor 7-2.

    Torehan Barcelona musim ini tampak menakutkan; tim mencetak 28 gol dalam 6 pertandingan, dengan rata-rata mendekati 5 gol per pertandingan, dan penampilan teknis di dalam lapangan jauh melampaui apa yang ditunjukkan para lawan.

    Statistik babak pertama pertandingan melawan Racing menunjukkan bahwa Barcelona menguasai bola dengan persentase mencapai 70%, dan melepaskan 19 tembakan ke gawang, 6 di antaranya di antara tiang dan di bawah mistar, berbanding hanya dua tembakan dari tim tamu, satu di antaranya mengarah ke gawang dan berbuah satu-satunya gol.

    Pada babak kedua, keadaan tidak banyak berubah; persentase penguasaan bola mencapai 69% untuk Barca, dengan 11 tembakan ke gawang, 3 di antaranya tepat sasaran, berbanding 3 tembakan dari serangan balik Racing, 2 di antaranya di antara ketiga tiang gawang.

  • imago-sport-1083328770.jpgPhoto Players Images

    Mentalitas Jerman yang membuat perbedaan

    Melihat hasil-hasil tersebut, wajar jika Flick memuji para pemainnya. Bahkan ia menilai bahwa skuad saat ini mungkin menjadi yang paling seimbang sejak ia mengambil alih kepemimpinan tim, seraya menegaskan bahwa peningkatan tidak hanya terbatas pada lini serang, tetapi juga meluas ke lini tengah dan lini belakang.

    Ketika ditanya tentang rahasia kerakusan para pemain Barcelona dalam mencetak gol berapa pun skornya selama pertandingan, pelatih asal Jerman itu menjawab dengan sebuah ucapan yang mungkin menjelaskan situasi saat ini.

    Ia mengatakan bahwa hal itu berkaitan dengan identitas tim dan cara bermainnya, seraya menjelaskan: "Ini adalah mentalitas kami, dan inilah cara kami ingin bermain. Jika kami kehilangan bola, kami harus pergi merebutnya kembali."

    Mentalitas ini selaras dengan filosofi Flick yang berdasarkan pada tekanan terus-menerus dan merebut kembali bola dengan cepat setelah kehilangannya, gagasan-gagasan yang tampak jelas dalam cara bermain Barcelona, setelah tim asal Catalunya itu kehilangan identitasnya pada periode-periode sebelumnya.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Kelemahan fisik atau manajemen yang buruk?

    Namun keinginan untuk menambah panen semata bukanlah rahasia di balik perbedaan hasil antara Barcelona dan Real Madrid musim ini, lalu apa rahasianya?

    Mungkin hal itu kembali kepada lemahnya kebugaran fisik para pemain Real Madrid, yang performanya menurun di babak kedua dibandingkan rekan-rekan mereka di Barcelona, sehingga memungkinkan tim Catalan itu untuk menekan sepanjang 90 menit.

    Di sisi lain, gambaran ini menempatkan keputusan-keputusan Mourinho di bawah sorotan, khususnya terkait pengelolaan menit bermain dan pergantian pemain, sebab semestinya ia mengelola grup dengan cara yang mengeluarkan kemampuan terbaik dari setiap pemain, meski itu harus mengorbankan para bintang, hal yang telah menjadi ciri khas pelatih Portugal tersebut sepanjang kariernya.

    Namun banyak tanda tanya yang muncul belakangan ini seputar level yang ditampilkan Vinicius Junior, dan meski demikian, sang winger Brasil itu tetap menjadi salah satu elemen susunan pemain utama tim.

  • imago-sport-1082539295.jpgNurPhoto

    Bangku cadangan: senjata rahasia

    Pengelolaan menit bermain bisa membawa kita ke poin penting lainnya, yakni sejauh mana kualitas opsi yang tersedia bagi setiap pelatih di bangku cadangan, sebuah senjata tersembunyi yang mampu menentukan gelar juara.

    Di Real Madrid, opsi tampak terbatas, mungkin karena banyaknya cedera pada periode terakhir, sebelum semua bintang kembali pulih, serta akibat menurunnya performa sejumlah pemain.

    Sebab bahkan setelah menuntaskan sejumlah transfer yang dibutuhkan tim Kerajaan pada musim panas lalu, Los Merengues masih kekurangan "pengganti super" di beberapa posisi, di antaranya sebagai contoh posisi sayap kiri, jika Mourinho memutuskan untuk mencadangkan Vinicius.

    Mourinho juga tidak menemukan banyak pilihan di lini tengah. Jika ia ingin mengistirahatkan Valverde atau Bernardo Silva, ia akan berbenturan dengan blunder Camavinga, dan pada tingkat yang lebih rendah Tchouameni, yang memang baru pulih dari cedera.

    Di sisi lain, Flick menikmati kemewahan besar dalam menentukan susunan pemain, begitu pula saat melakukan pergantian. Nyaris tidak ada perbedaan antara pemain inti dan cadangan di Barca, hal yang memungkinkan pelatih asal Jerman itu melakukan rotasi yang terukur sepanjang pertandingan-pertandingan terakhir. Hasilnya, seluruh pemain berada dalam kondisi siap, dan tak seorang pun merasa kelelahan.

    Di lini serang, yang berkontribusi pada torehan menakutkan sejauh ini, kita menemukan banyak opsi di kedua sisi, dan bahkan di posisi ujung tombak yang sempat menjadi masalah pada musim panas, Raphinha kini menjadi penyerang utama, dengan Gabriel Jesus sebagai pelapisnya, sementara pemain muda Mesir Hamza Abdelkarim menanti untuk masuk ke dalam persaingan.

    Di lini tengah, sementara Flick hampir secara mutlak mengandalkan duet Rodri dan Pedri, sosok pengatur permainan berganti-ganti tanpa seorang pun merasakan adanya perbedaan level; Fermin Lopez tampil gemilang dalam satu pertandingan, lalu duduk sebagai cadangan sementara Dani Olmo menyuguhkan penampilan istimewa pada pertandingan berikutnya.

    Bahkan di level pertahanan, Flick mendapati dirinya dihadapkan pada kebingungan yang menyenangkan saat memilih pemain di setiap pertandingan, dan yang menarik adalah performa tidak terpengaruh, meskipun tim belum menghadapi lawan yang memiliki keganasan menyerang yang sesungguhnya sampai saat ini.

    Yang juga membantu Flick dalam hal ini adalah bahwa skuad Barca memiliki para pemain yang mahir bermain di lebih dari satu posisi. Contoh yang jelas adalah Raphinha, yang bermain sebagai sayap sekaligus ujung tombak, begitu pula duet baru Karim Adeyemi dan Anthony Gordon, ditambah Fermin Lopez.

    Semua pemain ini memberikan pelatih mereka fleksibilitas taktik yang besar, berbanding terbalik dengan kekakuan relatif yang mewarnai skema Real Madrid musim ini.