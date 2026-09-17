Teka-teki Mourinho dan kemewahan Flick: Akankah Barcelona memenangi persaingan Liga dengan senjata rahasianya?

Setelah baru 6 pekan berlalu di La Liga Spanyol, gambaran persaingan antara Barcelona dan Real Madrid mulai terlihat, tidak hanya di level klasemen, tetapi juga dalam detail-detail yang lebih rinci yang bisa menjadi penentu seiring berjalannya musim.

Sementara Barcelona terus meraup poin dan kemenangan tanpa henti, Real Madrid tampak lebih rentan kehilangan kendali atas jalannya pertandingan, bahkan ketika mereka mendominasi secara teknis, dalam sebuah ironi yang bisa mengungkap salah satu perbedaan terpenting antara kedua tim musim ini.

Barcelona memiliki keunggulan penting sejak awal musim ini, yang bisa menjadi alasan utama mereka mempertahankan gelar La Liga Spanyol, terutama karena rival dan pesaing langsung mereka, Real Madrid, mengalami kesulitan di sisi yang sama.

Klasemen La Liga Spanyol menerjemahkan keunggulan teknis ini, di mana tim asuhan pelatih Hansi Flick memuncaki klasemen dengan raihan 18 poin secara sempurna setelah 6 pekan berlalu, sementara Real Madrid berada di posisi kedua dengan 15 poin, setelah kalah dalam pertandingan pekan keempat dari tuan rumah Real Betis, dan meraih 5 kemenangan, yang sebagian besar diraih dengan susah payah.

Barcelona piawai mengumpulkan poin menghadapi tim-tim kecil, di mana Flick mampu memaksimalkan bintang-bintangnya untuk memanfaatkan perbedaan kemampuan dengan para pesaing, dan menciptakan perbedaan, sementara rekan sejawatnya Mourinho mengalami kesulitan di sisi ini, dan hingga kini melewati ujian-ujian kecil dengan susah payah, hal yang menimbulkan kekhawatiran menjelang duel besar pertama menghadapi Atletico Madrid pada pekan ketujuh, Minggu mendatang.

Sejak awal musim, Barcelona menampilkan kepada para penggemarnya citra sebagai tim yang mampu mencetak gol kapan saja, sementara sebaliknya, Real Madrid tetap terancam kebobolan bahkan pada periode dominasi teknis mereka, mengingat kesalahan-kesalahan defensif yang dilakukan para pemainnya.

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