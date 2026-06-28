Teka-teki Alphonso Davies: Bintang terbesar Kanada, pelatihnya yang tertutup, dan misteri kembalinya dia ke Piala Dunia yang bisa menjadi penentu dalam pertandingan terbesar dalam sejarah Tim Nasional Pria Kanada

Dalam film tahun 1997 berjudul *Austin Powers: International Man of Mystery*, agen rahasia Inggris yang keren itu terbangun dari tidur kriogenik selama puluhan tahun dan mendapati dirinya berada di era baru yang aneh.

Meskipun belum puluhan tahun bagi "man of mystery" Kanada sendiri, namun situasi seputar Alphonso Davies hampir sama kaburnya. Dan, dalam beberapa pekan terakhir, sosok paling misterius di dunia sepak bola Kanada mungkin bukanlah Davies sama sekali. Mungkin justru pria yang berdiri di sampingnya: Matthias Blankenburg.

Davies siap diturunkan saat Kanada bersiap menghadapi pertandingan sistem gugur pertamanya dalam sejarah di Piala Dunia Pria, namun hal itu tak berarti perannya sudah jelas. Ia berbicara kepada media sebelum pertandingan, namun mencibir saat ditanya soal posisi starter, dan meskipun namanya masuk dalam skuad, belum ada kepastian bahwa ia benar-benar akan masuk sebagai pemain pengganti.

Kanada seharusnya memiliki kualitas yang cukup untuk mengalahkan Afrika Selatan tanpa dirinya. Namun, kehadiran pemain paling dinamis di tim ini akan menjadi dorongan besar, dan Davies bisa menjadi kunci saat menghadapi Belanda atau Maroko di babak 16 besar, jika Kanada lolos.

“Satu-satunya hal yang ingin saya lakukan adalah bermain sepak bola. Itulah yang benar-benar saya sukai,” kata Davies. “Ini akan sangat berarti. Saya ingat diri saya sendiri, seorang anak berusia 17 tahun, pergi ke Rusia untuk berbicara di hadapan Kongres FIFA mengenai upaya membawa Piala Dunia ke sini, dan kemudian melihat hal itu terwujud adalah sesuatu yang istimewa.”