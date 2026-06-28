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Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Teka-teki Alphonso Davies: Bintang terbesar Kanada, pelatihnya yang tertutup, dan misteri kembalinya dia ke Piala Dunia yang bisa menjadi penentu dalam pertandingan terbesar dalam sejarah Tim Nasional Pria Kanada

FEATURES
Analysis
South Africa vs Canada
South Africa
Canada
World Cup
A. Davies
J. Marsch

Kanada telah memasuki wilayah yang belum pernah dijamah sebelumnya, dan peran Davies yang masih belum jelas membayangi segalanya saat Jesse Marsch mengelola kembalinya sang pemain di tengah taruhannya yang sangat tinggi dan pertanyaan-pertanyaan yang semakin bermunculan.

Dalam film tahun 1997 berjudul *Austin Powers: International Man of Mystery*, agen rahasia Inggris yang keren itu terbangun dari tidur kriogenik selama puluhan tahun dan mendapati dirinya berada di era baru yang aneh.

Meskipun belum puluhan tahun bagi "man of mystery" Kanada sendiri, namun situasi seputar Alphonso Davies hampir sama kaburnya. Dan, dalam beberapa pekan terakhir, sosok paling misterius di dunia sepak bola Kanada mungkin bukanlah Davies sama sekali. Mungkin justru pria yang berdiri di sampingnya: Matthias Blankenburg.

Davies siap diturunkan saat Kanada bersiap menghadapi pertandingan sistem gugur pertamanya dalam sejarah di Piala Dunia Pria, namun hal itu tak berarti perannya sudah jelas. Ia berbicara kepada media sebelum pertandingan, namun mencibir saat ditanya soal posisi starter, dan meskipun namanya masuk dalam skuad, belum ada kepastian bahwa ia benar-benar akan masuk sebagai pemain pengganti.

Kanada seharusnya memiliki kualitas yang cukup untuk mengalahkan Afrika Selatan tanpa dirinya. Namun, kehadiran pemain paling dinamis di tim ini akan menjadi dorongan besar, dan Davies bisa menjadi kunci saat menghadapi Belanda atau Maroko di babak 16 besar, jika Kanada lolos.

“Satu-satunya hal yang ingin saya lakukan adalah bermain sepak bola. Itulah yang benar-benar saya sukai,” kata Davies. “Ini akan sangat berarti. Saya ingat diri saya sendiri, seorang anak berusia 17 tahun, pergi ke Rusia untuk berbicara di hadapan Kongres FIFA mengenai upaya membawa Piala Dunia ke sini, dan kemudian melihat hal itu terwujud adalah sesuatu yang istimewa.”

  • FBL-WC-2026-TRAINING-CANAFP

    Pria di samping Davies

    Saat para pemain Kanada memasuki lapangan untuk sesi latihan, begitu pula pelatih asal Jerman bertubuh kekar itu, yang tampaknya hanya sedikit orang yang tahu banyak tentangnya. Ia mengenakan kaus Canada Soccer—yang nyaris tak muat di tubuh bagian atasnya yang jelas-jelas telah menghabiskan banyak waktu di latihan bench press—serta sepatu bola hitam, yang mencolok di antara sekelompok pemain yang hampir semuanya mengenakan sepatu bola berwarna pink.

    Di situs webnya, Blankenburg menggambarkan dirinya sebagai “pakar yang bekerja di level tertinggi,” namun hanya memberikan sedikit detail. Di masa lalu, ia pernah bekerja dengan bintang-bintang Bayern Munich seperti David Alaba, Jerome Boateng, Malik Tillman, dan Franck Ribéry, serta kini dengan Davies, meskipun ia bukan anggota resmi staf Bayern.

    Bagi Davies, yang dulu dikenal sebagai pemimpin yang santai dan energik di dalam tim Kanada, Blankenburg menjadi sosok yang selalu waspada.

    Pelatih tersebut tampaknya beroperasi secara independen, dan Kanada belum memberikan banyak rincian publik mengenai peran pastinya di dalam kamp. Ia menjadi bagian dari rencana setelah Davies, Asosiasi Sepak Bola Kanada, dan Bayern Munich duduk bersama untuk menentukan langkah terbaik ke depan, dan ia diperkirakan akan terus bekerja dengan Davies untuk waktu yang akan datang.

    “Ketika Alphonso menyebutkan bahwa ia ingin membawa pelatih pribadi untuk membantu proses rehabilitasinya, saya sepenuhnya mendukung hal itu, dan menurut saya ini sangat penting, terutama bagi atlet sekelas Alphonso, untuk memiliki seseorang yang memahami secara spesifik apa saja tuntutan yang dibutuhkan tubuhnya, dan saya rasa ia telah memberikan bantuan yang sangat besar,” kata pelatih Kanada, Jesse Marsch.

    “Atlet-atlet level tertinggi harus diperlakukan seperti mobil Ferrari. Anda harus merawat mereka dengan baik dan memastikan bahwa semua tolok ukur terpenuhi sebelum membiarkan mereka benar-benar melaju dan bebas.”

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  • Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rencana umpan

    Selama beberapa minggu terakhir, saat Marsch dan Davies berbicara kepada media, Blankenburg sering berdiri di tempat yang masih bisa didengar sebelum beranjak untuk berlatih secara individu bersama Davies. Hal ini sekali lagi mengingatkan bahwa ia telah menjadi bagian yang menonjol dalam proses pemulihan Davies.

    Kondisi kebugaran Davies yang sebenarnya masih belum pasti, sebagian karena akses media yang dibatasi oleh FIFA terhadap sesi latihan. Hal ini membuat para pendukung mencari petunjuk, berusaha menentukan peran apa yang secara realistis dapat dimainkan oleh bintang terbesar Kanada ini dalam perjalanan Piala Dunia kali ini.

    Dalam dua pertandingan terakhir fase grup, rencana seputar pencetak gol pertama Kanada dalam sejarah Piala Dunia pria menjadi semakin tidak jelas — dan semakin memecah belah.

    Marsch mengatakan bahwa Davies akan siap bermain melawan Qatar dan secara efektif menjamin bahwa ia akan turun ke lapangan saat melawan Swiss. Davies tidak bermain dalam kedua pertandingan tersebut, dan Marsch kemudian mengakui bahwa pernyataan publik tersebut merupakan bagian dari rencana “pengalihan perhatian”.

    Davies bahkan meminta untuk diturunkan melawan Swiss, tetapi Marsch menolak usulan tersebut menjelang pertandingan karena Davies belum memenuhi standar fisik yang diperlukan untuk kembali bermain. Alih-alih, Kanada tetap berpegang pada rencana tersebut.

    “Ini mudah karena kami memiliki rencana,” kata Marsch pada hari Kamis, secara efektif mengakui bahwa pernyataan publiknya belum sepenuhnya mencerminkan rencana internal Kanada. “Satu-satunya penyimpangan dari rencana tersebut adalah cara saya mengkomunikasikannya kepada kalian.”

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tersedia, tapi seberapa tersedia?

    Selama lebih dari dua minggu di Vancouver, Davies hanya berbicara kepada para wartawan selama 45 detik dalam wawancara singkat pasca-pertandingan setelah laga melawan Qatar. Setelah pertandingan melawan Swiss, ia memegang ponselnya terbalik seolah-olah menerima panggilan palsu saat bergegas melewati para wartawan.

    Namun, pada hari Sabtu di Los Angeles, ia memberikan pandangan terperinci yang paling jelas hingga saat ini mengenai proses tersebut, pemulihannya, dan posisinya di dalam tim menjelang apa yang mungkin menjadi debutnya di turnamen ini.

    “Ini adalah kompetisi terbesar di dunia, dan terutama ketika Anda menjadi tuan rumah yang bermain di kandang sendiri, pasti akan ada kritik dari mana-mana, tetapi bagi saya secara pribadi, saya tidak terlalu memikirkannya,” kata Davies. “Bermain di babak gugur... Saya rasa kita semua memahami betapa pentingnya hal ini. Kita tahu kita tidak boleh membuat kesalahan, dan bahkan jika kita melakukannya, kita harus memperbaikinya secepat mungkin.”

    Kisah Davies tetap sulit dipahami dari luar. Kanada tahu kondisi fisiknya saat ini, tetapi gambaran publik mengenai kebugarannya masih belum lengkap. Namun, di depan kamera, ia telah menjalankan perannya sebagai pemimpin dengan baik, sering berbagi momen-momen santai dengan para pemain muda di tim.

    Sementara itu, cara Marsch menangani kembalinya Davies telah menjadi salah satu alur cerita utama Piala Dunia Kanada. Davies, untuk saat ini, menunggu di pinggir lapangan hingga nomornya muncul di papan pengganti.

    Dan setiap kali itu terjadi, Blankenburg tidak akan jauh dari sana.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport

    Kembali ke Los Angeles...

    Laga sistem gugur pertama Kanada di Piala Dunia ini tak mungkin berlangsung di tempat yang lebih pas lagi.

    Tim ini tentu saja lebih memilih untuk memenangkan Grup B dan terus bermain di kandang sendiri hingga babak 32 besar dan bahkan mungkin babak 16 besar. Namun, Los Angeles, sebuah kota dengan banyak warga Kanada, bukanlah pilihan yang buruk sebagai kompromi.

    Kota ini juga memiliki arti yang sangat penting bagi sepak bola Kanada. Pada tahun 2000, Kanada memenangkan satu-satunya trofi besar di level putra, yaitu CONCACAF Gold Cup di Rose Bowl yang terletak tak jauh dari sana, setelah mengalahkan Kolombia di final. Pada Maret 2025, Los Angeles juga menjadi tempat terakhir Davies bermain untuk tim nasional, saat ia mengalami cedera ACL dalam sebuah pertandingan yang kemudian memicu Bayern untuk mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap Asosiasi Sepak Bola Kanada.

    Bayern tidak pernah menindaklanjuti ancaman tersebut, tetapi Davies belum pernah bermain lagi untuk Kanada sejak saat itu.

    “Kembali ke stadion ini, kini saya bisa menyelesaikan sesuatu yang saya mulai setahun lalu pada bulan Maret,” kata Davies. “[Itu adalah] kali pertama saya berada di stadion ini. Stadionnya indah, suasananya luar biasa, dan pertandingan itu terhenti lebih awal, tapi bagaimanapun juga, itulah sepak bola.”

    Kepindahan ke Amerika Serikat juga membuat Kanada keluar dari sorotan di kandang sendiri, yang mungkin bukan hal terburuk bagi tim yang masih beradaptasi dengan tekanan bermain di hadapan penonton tuan rumah yang riuh. Kanada hanya memainkan 13 pertandingan kandang antara Piala Dunia 2022 dan musim panas ini, dan mereka belum pernah benar-benar menghadapi perhatian sebesar ini sebelumnya.

    Akan ada warga Kanada di Los Angeles — lebih dari 4.000 orang telah mendaftar melalui Canada Soccer, dengan jumlah yang diperkirakan akan bertambah — tetapi itu tidak akan menjadi lautan merah yang penuh. Mungkin hal itu justru membantu bagi tim yang berusaha memenangkan pertandingan terbesar dalam sejarah sepak bola pria Kanada.

    Dan jika mereka berhasil? Davies ingin menjadi bagian darinya.

    Dia adalah sosok yang paling misterius sekaligus talenta terbesar Kanada di Piala Dunia ini. Baik dia menjadi starter, masuk dari bangku cadangan, atau sekadar menunggu saatnya tiba, Blankenburg kemungkinan besar akan berada di dekatnya, sebagai pengingat yang semakin jelas betapa hati-hatinya Kanada dalam mengelola kembalinya Davies.

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