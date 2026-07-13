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Tawaran transfer Barcelona untuk Julian Alvarez yang 'luar biasa' 'tidak tanpa batas' saat Joan Laporta melontarkan peringatan keras kepada Atlético Madrid
Laporta menentukan arah negosiasi untuk kesepakatan Alvarez
Berbicara dari Amerika Serikat menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia antara Spanyol dan Prancis, Laporta segera mengklarifikasi sikap Barcelona terkait negosiasi yang sedang berlangsung mengenai Alvarez. Meskipun minat klub terhadap mantan pemain Manchester City itu nyata, Laporta menegaskan bahwa tawaran yang saat ini diajukan tidak akan berlaku selamanya.
“Kami tidak akan menuruti keinginan siapa pun. Kami yang menentukan ritme di sini. Kami telah mengajukan tawaran, tetapi ini bukan tawaran tanpa batas waktu, bukan pula tawaran tanpa batas. Kita lihat saja berapa lama tawaran ini tetap berlaku. Kami sudah menyatakan niat kami untuk merekrut pemain yang diminta oleh pelatih dan staf teknis. Kami sangat menyukainya dan menurut saya dia adalah pemain yang luar biasa,” kata Laporta kepada para wartawan.
- AFP
Menjernihkan suasana dengan Atlético Madrid
Hubungan antara Barcelona dan Atlético seringkali rumit, terutama terkait transfer-transfer besar. Laporta menanggapi potensi ketegangan antara kedua raksasa Spanyol tersebut, dengan menyatakan bahwa ia telah mengambil langkah-langkah pribadi untuk memastikan proposal mereka dipahami dengan benar oleh petinggi di Metropolitano.
“Saya memahami bahwa kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Ada sedikit kebingungan terkait tawaran yang kami ajukan, dan saya telah mengklarifikasinya. Kami tidak memberikan tekanan lebih lanjut kepada mereka. Saya hanya menyatakan bahwa, selama mereka memiliki alternatif, tawaran ini tetap berlaku. Dan di situlah semuanya berakhir. Untuk saat ini, tidak ada perkembangan lebih lanjut,” tambah sang presiden.
Mengapa Barcelona menginginkan Alvarez
Nilai pasar Alvarez semakin melonjak setelah penampilan heroiknya di Piala Dunia 2026, di mana ia baru-baru ini mencetak gol penentu kemenangan yang spektakuler untuk Argentina saat melawan Swiss di babak perempat final.
Pemain berusia 26 tahun ini mencetak 20 gol di semua kompetisi bersama Atlético musim lalu, dan kemampuan penyelesaian akhir yang tajam serta fleksibilitas taktisnya telah menjadikannya pilihan utama bagi jajaran pelatih Barcelona dalam upaya mereka untuk mengembangkan lini depan tim.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Barcelona dilaporkan menghadapi persaingan ketat dari Arsenal untuk merekrut Alvarez, yang kabarnya berupaya menggagalkan kesepakatan tersebut sebelum mereka memulai kampanye pramusim. Namun, dikabarkan bahwa Alvarez lebih memilih untuk melanjutkan kariernya di Spanyol.
Untuk saat ini, fokusnya tetap tertuju pada Piala Dunia, di mana Argentina saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Inggris dalam laga semifinal yang sangat dinanti pada hari Rabu.
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