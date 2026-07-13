Tawaran transfer Barcelona untuk Julian Alvarez yang 'luar biasa' 'tidak tanpa batas' saat Joan Laporta melontarkan peringatan keras kepada Atlético Madrid

Berbicara dari Amerika Serikat menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia antara Spanyol dan Prancis, Laporta segera mengklarifikasi sikap Barcelona terkait negosiasi yang sedang berlangsung mengenai Alvarez. Meskipun minat klub terhadap mantan pemain Manchester City itu nyata, Laporta menegaskan bahwa tawaran yang saat ini diajukan tidak akan berlaku selamanya.

“Kami tidak akan menuruti keinginan siapa pun. Kami yang menentukan ritme di sini. Kami telah mengajukan tawaran, tetapi ini bukan tawaran tanpa batas waktu, bukan pula tawaran tanpa batas. Kita lihat saja berapa lama tawaran ini tetap berlaku. Kami sudah menyatakan niat kami untuk merekrut pemain yang diminta oleh pelatih dan staf teknis. Kami sangat menyukainya dan menurut saya dia adalah pemain yang luar biasa,” kata Laporta kepada para wartawan.







