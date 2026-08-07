Getty Images
Diterjemahkan oleh
Tawaran 'tak bisa ditolak' ditolak! Mengapa bintang Manchester City Rodri memilih Barcelona ketimbang Real Madrid
Rodri memilih Barcelona ketimbang Real Madrid
Rodri secara dramatis memutuskan untuk bergabung dengan Barcelona pada musim panas ini. Pemain internasional Spanyol itu memilih Blaugrana meski dalam beberapa pekan terakhir menjalani pembicaraan kontrak intensif dengan Madrid. Menyusul pendekatan terlambat dari Barcelona, pemain berusia 30 tahun itu membuka peluang untuk kepindahan sensasional ke Catalunya.
Transfer besar kini semakin dekat untuk rampung seiring pemenang Piala Dunia itu bersiap menjalani kembalinya yang sangat dinantikan ke La Liga. Real Madrid secara aktif mengejar tanda tangannya setelah Piala Dunia yang baru-baru ini berlangsung. Manajer Jose Mourinho dan presiden klub Florentino Perez terlibat langsung dalam upaya perekrutan tersebut, tetapi rival sengit mereka pada akhirnya memenangi perburuan untuk mendapatkan jasanya yang bergengsi.
- Getty
Agen ungkap tawaran Real Madrid yang tak bisa ditolak
Agen Rodri, Pablo Barquero, mengonfirmasi bahwa kliennya menerima proposal besar dari Real Madrid sebelum membuat pilihan akhirnya. Ia memuji martabat dan rasa hormat yang ditunjukkan klub ibu kota Spanyol itu dalam menangani negosiasi yang rumit.
"Real Madrid mengajukan tawaran yang tak bisa ditolak kepada Rodri setelah Piala Dunia," kata Barquero, seperti dikutip oleh WorldSoccerTalk. "Madrid serius mengejar Rodri dan mengerahkan segalanya agar ia bermain untuk Madrid. Dari presidennya hingga direktur umum, semua orang bekerja agar Rodri bisa bermain untuk Real Madrid.
"Percakapan berlangsung positif dan mereka telah bernegosiasi selama dua pekan terakhir, tetapi Rodri telah membuat keputusan untuk memilih tawaran lain, dan dia telah memberi tahu mereka tentang keputusannya."
City terpaksa melakukan penjualan yang tak diinginkan
Di bawah manajer baru Enzo Maresca, City sangat ingin mempertahankan Rodri sebagai pilar utama dalam skuad tangguh mereka. Namun, situasi kontrak sang gelandang yang mendesak memaksa klub Premier League itu ke posisi sulit. Memasuki tahun terakhir dari kontraknya saat ini hingga Juni 2027, Manchester City harus segera mengamankan perpanjangan kontrak atau menjualnya pada musim panas ini. Dengan gelandang bertalenta itu bertekad kembali ke Spanyol, kepergian besar pun dengan cepat menjadi tak terelakkan.
Barcelona kini bisa dengan nyaman mengakomodasi gajinya yang sangat besar setelah baru-baru ini berpisah dengan beberapa pemain bergaji tinggi. Kepergian strategis Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen, dan Marcus Rashford memberikan fleksibilitas besar dalam struktur gaji untuk berinvestasi besar pada perekrutan pemain bintang seperti Rodri.
- Getty Images
Merampungkan biaya transfer besar-besaran pada musim panas ini
Dengan keputusan besarnya kini sudah final, Rodri sepenuhnya diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Barcelona. Persyaratan pribadi dikabarkan sudah sepenuhnya disepakati, dengan gaji tahunan bruto di kisaran €30 juta. Hanya ada satu detail besar terakhir yang masih tersisa sebelum kepindahan sensasional itu bisa resmi dirampungkan.
Kesepakatan resmi mengenai biaya transfer final antara Barcelona dan City masih belum dirampungkan oleh kedua klub. Laporan menyebut akuisisi blockbuster itu pada akhirnya akan menelan biaya sekitar €60 juta bagi raksasa Catalan tersebut. Setelah biaya besar itu resmi disepakati, Rodri akan diperkenalkan sebagai pemain Barcelona saat ia bersiap memimpin lini tengah mereka memasuki musim baru.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami