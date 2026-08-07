Agen Rodri, Pablo Barquero, mengonfirmasi bahwa kliennya menerima proposal besar dari Real Madrid sebelum membuat pilihan akhirnya. Ia memuji martabat dan rasa hormat yang ditunjukkan klub ibu kota Spanyol itu dalam menangani negosiasi yang rumit.

"Real Madrid mengajukan tawaran yang tak bisa ditolak kepada Rodri setelah Piala Dunia," kata Barquero, seperti dikutip oleh WorldSoccerTalk. "Madrid serius mengejar Rodri dan mengerahkan segalanya agar ia bermain untuk Madrid. Dari presidennya hingga direktur umum, semua orang bekerja agar Rodri bisa bermain untuk Real Madrid.

"Percakapan berlangsung positif dan mereka telah bernegosiasi selama dua pekan terakhir, tetapi Rodri telah membuat keputusan untuk memilih tawaran lain, dan dia telah memberi tahu mereka tentang keputusannya."