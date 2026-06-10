Getty
Diterjemahkan oleh
Tawaran Man City sebesar £106 juta untuk Elliot Anderson ditolak, sementara Man Utd mundur dari perburuan setelah Nottingham Forest meminta biaya transfer rekor Inggris
Forest bertahan demi rekor biaya transfer tertinggi di Inggris
Menurut The Athletic, Forest telah menegaskan sikapnya terkait masa depan Anderson, dengan menolak tawaran besar kedua dari City. Tawaran terbaru dari Etihad Stadium bernilai £106 juta yang dijamin, dengan bonus tambahan yang berpotensi membuat total nilai paket transfer melampaui angka tersebut.
Meskipun angka yang ditawarkan sangat menggiurkan, Forest dilaporkan tidak bersedia menyetujui penjualan kecuali kesepakatan tersebut menetapkan rekor baru untuk transfer di Inggris. Saat ini, rekor tersebut dipegang oleh Liverpool, yang membayar £125 juta untuk mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United musim panas lalu. Forest menuntut jumlah yang lebih besar dari angka tersebut dalam bentuk uang tunai yang dijamin sebelum mereka mempertimbangkan untuk melepas aset berharga mereka.
- Getty Images Sport
Upaya City menemui perlawanan yang sengit
City telah mengidentifikasi Anderson sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah mereka, namun upaya mereka untuk menembus kebuntuan sejauh ini masih menemui jalan buntu. Klub meyakini tawaran terbaru mereka sudah mencerminkan nilai pasar yang wajar bagi seorang pemain yang popularitasnya meroket sejak pindah ke City Ground, namun petinggi Forest bertekad untuk memaksimalkan keuntungan dari pemain yang mereka datangkan seharga £35 juta dari Newcastle pada tahun 2024.
Situasi ini telah menempatkan City di persimpangan jalan, saat mereka mempertimbangkan apakah akan mengajukan tawaran ketiga yang memenuhi tuntutan di atas £125 juta. Meskipun klub asal Manchester ini memiliki kekuatan finansial untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, besarnya investasi yang diperlukan untuk pemain internasional Inggris ini menguji tekad mereka seiring dengan memanasnya bursa transfer musim panas.
United mundur dari persaingan
Sementara City terus melakukan pendekatan, rival sekota mereka, United, dilaporkan telah mengurangi minatnya. Setan Merah sempat dikaitkan erat dengan rencana perekrutan Anderson pada awal pekan ini, dengan beberapa laporan menyebutkan bahwa petinggi Old Trafford yakin dapat mengalahkan City dalam perburuan tanda tangannya. Namun, melonjaknya harga transfer telah mengubah dinamika bagi tim perekrutan yang dipimpin INEOS.
United enggan terlibat dalam perang penawaran yang "sangat mahal" dengan City yang kemungkinan akan membuat biaya transfer merangkak naik hingga £130 juta. Mengingat kebutuhan untuk memperkuat beberapa lini skuad Michael Carrick, klub telah memutuskan bahwa dana yang dibutuhkan untuk Anderson akan lebih baik digunakan di tempat lain, yang secara efektif membuka jalan bagi City jika mereka dapat memenuhi penilaian Forest.
- Getty Images Sport
Target alternatif bagi Setan Merah
Dengan Anderson yang kini tampaknya sudah tak mungkin didatangkan, Manchester United telah mulai mengalihkan perhatian ke opsi-opsi gelandang lainnya. Klub ini telah melakukan langkah di bursa transfer dengan menyepakati kesepakatan untuk mendatangkan Ederson dari Atalanta, namun mereka tetap memburu tambahan pemain untuk memperkuat lini tengah mereka sebelum batas waktu transfer.
Beberapa nama dari Liga Premier kini sedang dipertimbangkan di Carrington, termasuk Mateus Fernandes dari West Ham, Carlos Baleba dari Brighton, dan Alex Scott dari Bournemouth. Target-target ini membutuhkan komitmen finansial yang jauh lebih rendah daripada Anderson, sehingga memungkinkan United untuk membagi anggaran mereka ke seluruh skuad sementara City tetap menjadi satu-satunya pesaing berat dalam perburuan bintang Forest tersebut.