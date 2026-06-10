Menurut The Athletic, Forest telah menegaskan sikapnya terkait masa depan Anderson, dengan menolak tawaran besar kedua dari City. Tawaran terbaru dari Etihad Stadium bernilai £106 juta yang dijamin, dengan bonus tambahan yang berpotensi membuat total nilai paket transfer melampaui angka tersebut.

Meskipun angka yang ditawarkan sangat menggiurkan, Forest dilaporkan tidak bersedia menyetujui penjualan kecuali kesepakatan tersebut menetapkan rekor baru untuk transfer di Inggris. Saat ini, rekor tersebut dipegang oleh Liverpool, yang membayar £125 juta untuk mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United musim panas lalu. Forest menuntut jumlah yang lebih besar dari angka tersebut dalam bentuk uang tunai yang dijamin sebelum mereka mempertimbangkan untuk melepas aset berharga mereka.