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Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

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Tawaran ketiga segera diajukan! Liverpool siap kembali menguji keteguhan Brighton saat Fabian Hurzeler memberi petunjuk besar soal Yankuba Minteh

Transfers
Liverpool
Y. Minteh
Brighton & Hove Albion
F. Hurzeler
Premier League

Liverpool sedang mempertimbangkan apakah akan mengajukan tawaran transfer ketiga untuk winger Brighton, Yankuba Minteh. Liverpool sebelumnya sudah melihat tawaran senilai £50 juta dan £60 juta ditolak karena Brighton bertahan pada permintaan biaya transfer di atas £70 juta.

  • Mengejar target utama

    Menurut Liverpool Echo, Liverpool tengah secara aktif mempertimbangkan apakah akan meluncurkan tawaran transfer ketiga untuk winger Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh. Klub Merseyside itu tetap sangat tertarik untuk mengamankan tanda tangan pemain 22 tahun tersebut meski pemain internasional Gambia itu saat ini sedang menepi. Minteh menjalani operasi pergelangan kaki pada awal bulan ini setelah mengalami cedera dalam laga uji coba pramusim melawan AS Roma, yang membuatnya absen bermain.

    Meski jadwal pemulihannya membentang hingga dua atau tiga bulan, Liverpool tetap melanjutkan perburuan mereka. Brighton sudah menolak tawaran pembuka sebesar £50 juta dan £60 juta dari Anfield, sambil bertahan pada valuasi di atas £70 juta.

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    Hurzeler membahas potensi kepergian

    Manajer Brighton Fabian Hurzeler mengakui bahwa klub harus bersiap menjalani hidup tanpa para pemain terbaik mereka di tengah spekulasi transfer yang intens. Selain Minteh, gelandang Carlos Baleba juga kian dekat menuju kepindahan ke Manchester United. Hurzeler secara terbuka membahas realitas menangani klub yang kesuksesannya secara alami menarik minat klub-klub elite.

    "Mereka adalah pemain penting bagi kami, karena mereka menjadi bagian besar dari perjalanan kami selama dua tahun terakhir," kata Hurzeler pekan lalu. "Tetapi, dalam sepakbola, kita semua harus memahami bahwa ini normal jika Anda sukses sebagai tim, jika tim tampil baik, maka individu bisa bersinar, dan kemudian akan ada permintaan besar untuk para pemain kami."

  • Mencari solusi sebagai sebuah tim

    Hurzeler menegaskan bahwa kedalaman skuad dan ketangguhan kolektif tetap sangat penting, sembari menunjuk kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa pada laga pembuka musim sebagai bukti bahwa timnya mampu mengatasinya. Sambil memuji kualitas unik Minteh dalam situasi satu lawan satu dan kecepatan eksplosifnya, pelatih asal Jerman itu bersikeras bahwa skuadnya tidak akan bergantung pada satu individu saja.

    "Kami tahu bahwa dia mengalami masalah pada pergelangan kakinya," kata Hurzeler saat memberikan kabar terbaru soal sang winger. "Kami harus melihat bagaimana beberapa pekan ke depan berjalan, bagaimana ini akan berkembang karena, tentu saja, dia adalah pemain penting bagi kami. Tetapi kami melihat hari ini bahwa kami mampu menggantikannya. Sangat penting bagi kami untuk tidak bergantung pada satu pemain."

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    Menunggu situasi berkembang

    Dengan Liverpool mempertimbangkan pendekatan ketiga yang lebih baik sebelum bursa transfer ditutup, Hurzeler tetap fokus untuk beradaptasi alih-alih mengeluh. Bos Brighton itu menerima bahwa pencapaian tinggi memicu perhatian besar di pasar dan memaksa klub mencari solusi internal.

    Hurzeler menambahkan bahwa menangani situasi seperti itu adalah bagian dari identitas klub dan deskripsi pekerjaannya, seraya mencatat bahwa semua orang tahu hal ini bisa terjadi selama bursa transfer yang sibuk sambil menunggu situasinya berkembang.

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