Tawaran ketiga segera diajukan! Liverpool siap kembali menguji keteguhan Brighton saat Fabian Hurzeler memberi petunjuk besar soal Yankuba Minteh

Menurut Liverpool Echo, Liverpool tengah secara aktif mempertimbangkan apakah akan meluncurkan tawaran transfer ketiga untuk winger Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh. Klub Merseyside itu tetap sangat tertarik untuk mengamankan tanda tangan pemain 22 tahun tersebut meski pemain internasional Gambia itu saat ini sedang menepi. Minteh menjalani operasi pergelangan kaki pada awal bulan ini setelah mengalami cedera dalam laga uji coba pramusim melawan AS Roma, yang membuatnya absen bermain.

Meski jadwal pemulihannya membentang hingga dua atau tiga bulan, Liverpool tetap melanjutkan perburuan mereka. Brighton sudah menolak tawaran pembuka sebesar £50 juta dan £60 juta dari Anfield, sambil bertahan pada valuasi di atas £70 juta.