Galatasaray, yang didukung restu Leao terhadap destinasi tersebut, mengambil waktu untuk membahas secara internal dossier mengenai pemain Portugal itu. Ide klub Turki itu adalah mengajukan tawaran baru kepada Milan dalam beberapa jam ke depan yang, kemungkinan besar, akan mendekati angka €40 juta. Leao mengatakan 'tidak' kepada Fenerbahce dalam beberapa hari terakhir karena tidak yakin dengan proyek teknisnya, saat ini hanya Galatasaray yang berada dalam persaingan untuk merekrutnya.