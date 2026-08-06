Galatasaray beralih dari teori ke praktik untuk Leao: setelah kontak dengan Milan dalam beberapa hari terakhir, klub juara Turki itu telah mengajukan proposal resmi dalam beberapa jam terakhir. Cardinale masih bersedia melepas pemain Portugal itu meski ada sinyal yang lebih menenangkan dari sang pemain maupun Amorim dalam beberapa hari terakhir.
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Tawaran Galatasaray untuk Rafael Leao: AC Milan menolak €35 juta
Bukan AC Milan
Pagi ini Galatasaray telah mengirimkan PEC kepada AC Milan yang berisi proposal resmi pertama untuk Leao: 35 juta euro untuk transfer permanen dan bukan lagi pinjaman dengan opsi pembelian. Klub tersebut menganggap proposal ini terlalu rendah dan tetap meminta 50 juta euro untuk status transfer nomor 10 mereka. Karena itu, proposal tersebut ditolak.
Tawaran baru akan datang
Galatasaray, yang didukung restu Leao terhadap destinasi tersebut, mengambil waktu untuk membahas secara internal dossier mengenai pemain Portugal itu. Ide klub Turki itu adalah mengajukan tawaran baru kepada Milan dalam beberapa jam ke depan yang, kemungkinan besar, akan mendekati angka €40 juta. Leao mengatakan 'tidak' kepada Fenerbahce dalam beberapa hari terakhir karena tidak yakin dengan proyek teknisnya, saat ini hanya Galatasaray yang berada dalam persaingan untuk merekrutnya.
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