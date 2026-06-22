Tawaran fantastis senilai jutaan! Calon pemain transfer FC Bayern München tampaknya sedang gencar-gencarnya diincar oleh Besiktas

Di Besiktas, Vlahovic akan bertemu dengan mantan pelatihnya, Vincenzo Italiano. Keduanya pernah bekerja sama di AC Fiorentina. Di bawah asuhan pelatih tersebut, Vlahovic mencetak 17 gol dalam 22 pertandingan.

Namun, menurut laporan tersebut, Vlahovic masih menunda keputusannya karena, pada usia 26 tahun, ia dilaporkan belum sepenuhnya yakin dengan kemungkinan tidak lagi bermain di salah satu dari lima liga teratas Eropa dan hanya tampil di Liga Europa bersama Besiktas.

Ia masih berharap mendapat tawaran dari klub papan atas Eropa, namun dari klub-klub yang dikabarkan tertarik seperti Atlético Madrid, FC Barcelona, dan FC Bayern, sejauh ini belum ada yang bersedia memenuhi tuntutan pemain asal Serbia tersebut. Tuntutan tersebut justru dianggap terlalu tinggi.