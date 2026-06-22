Tawaran fantastis senilai jutaan! Calon pemain transfer FC Bayern München tampaknya sedang gencar-gencarnya diincar oleh Besiktas

Menurut informasi dari surat kabar olahraga harian Italia, La Gazzetta dello Sport, klub legendaris asal Istanbul, Besiktas, menawarkan pemain asal Serbia tersebut—yang kontraknya bersama “La Vecchia Signora” akan berakhir pada akhir Juni—gaji sebesar sepuluh juta euro per tahun serta bonus setidaknya lima juta euro saat penandatanganan kontrak.
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Di Besiktas, Vlahovic akan bertemu dengan mantan pelatihnya, Vincenzo Italiano. Keduanya pernah bekerja sama di AC Fiorentina. Di bawah asuhan pelatih tersebut, Vlahovic mencetak 17 gol dalam 22 pertandingan.
Namun, menurut laporan tersebut, Vlahovic masih menunda keputusannya karena, pada usia 26 tahun, ia dilaporkan belum sepenuhnya yakin dengan kemungkinan tidak lagi bermain di salah satu dari lima liga teratas Eropa dan hanya tampil di Liga Europa bersama Besiktas.
Ia masih berharap mendapat tawaran dari klub papan atas Eropa, namun dari klub-klub yang dikabarkan tertarik seperti Atlético Madrid, FC Barcelona, dan FC Bayern, sejauh ini belum ada yang bersedia memenuhi tuntutan pemain asal Serbia tersebut. Tuntutan tersebut justru dianggap terlalu tinggi.
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Spekulasi seputar masa depan Vlahovic
Setelah negosiasi sempat dianggap gagal, Juve baru-baru ini kembali mencoba meyakinkan Vlahovic untuk tetap bertahan. Menurut Gazzetta, “tawaran terakhir” dari Bianconeri mencakup kontrak satu tahun dengan gaji tahunan hingga delapan juta euro, termasuk bonus.
Saat ini, Vlahovic masih menjadi pemain dengan gaji tertinggi di seluruh Serie A, dengan kabarnya menerima 12 juta euro per tahun, namun jika ia ingin tetap tinggal di Turin, ia harus bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan.
Vlahovic dilaporkan telah menerima pengurangan gajinya. Bahkan, perpanjangan kontrak selama satu atau dua tahun pun menjadi opsi yang dipertimbangkan baginya.
Vlahovic sangat ingin terus bekerja sama dengan pelatih Luciano Spalletti. Pelatih Juve tersebut juga dilaporkan mengandalkan penyerang tengah yang kuat secara fisik seperti Vlahovic, yang sayangnya mengalami cedera berkepanjangan pada musim lalu.
FC Bayern dikabarkan tertarik pada Vlahovic
Sejak pindah ke Turin, penyerang ini telah mencetak total 68 gol dalam 168 pertandingan. Meskipun catatan ini cukup solid, namun masih di bawah ekspektasi yang dimiliki Juventus ketika klub tersebut menginvestasikan sekitar 85 juta euro pada musim dingin 2022 untuk mendatangkannya dari Fiorentina.
FC Bayern khususnya telah berulang kali dikaitkan dengan penyerang timnas Serbia ini di masa lalu. Setelah kepergian Nicolas Jackson, klub asal Munich tersebut sedang mencari opsi tambahan untuk lini serang di belakang Harry Kane.
Menurut laporan media, pada bulan Mei bahkan dilaporkan telah terjadi pembicaraan antara petinggi Bayern dan sang pemain mengenai kemungkinan transfer. Untuk sementara, Munich dianggap sebagai kandidat yang menjanjikan, namun belakangan ini spekulasi tersebut semakin mereda – juga karena Ismael Saibari, seorang pemain serang serba bisa, sudah dalam proses bergabung.
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Dusan Vlahovic: Data performa pada musim 2025/26
Permainan: 23 Menit bermain: 1162 Gol: 10 Umpan: 2