Tawaran fantastis AC Milan sebesar €75 juta untuk Goncalo Ramos pasti akan membuat PSG tertawa puas sambil mengantongi keuntungan: GOAL memberikan penilaian terhadap transfer-transfer terbesar di bursa transfer musim panas 2026

Bagi PSG: Jackpot! Juara Eropa ini pasti akan tersenyum lebar sambil mengantongi uang setelah menemukan pihak yang bersedia membayar jumlah uang yang begitu fantastis untuk seorang pemain cadangan yang bahkan tak sekali pun menjadi starter dalam pertandingan Liga Champions musim lalu. Ingat, Ramos semula diharapkan menjadi solusi bagi masalah lini depan PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Princes duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembélé menjadi ‘false nine’ — yang tentu saja tidak mencerminkan hal baik bagi sang pelatih asal Portugal. Begitu pula fakta bahwa ia masih menjadi cadangan bagi Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim papan atas hampir tidak antre untuk merekrut Ramos musim panas ini—apalagi dengan harga €75 juta yang tidak masuk akal. Namun, dengan satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

Bagi Milan: Luar biasa, sungguh luar biasa. Mari kita jelaskan satu hal terlebih dahulu: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bisa memberikan dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, harga yang diminta sama sekali tidak masuk akal, terutama bagi tim Milan yang tidak sedang berlimpah dana. Akibatnya, para pendukung, pakar, dan jurnalis di Italia kini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meskipun transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, keterlibatan Jorge Mendes tak terhindarkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disoroti bahwa pemilik Milan, Gerry Cardinale, memiliki hubungan baik dengan presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak ada yang tahu pasti mengapa Milan merasa terpaksa membayar biaya transfer rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, perlu ditegaskan, kami yakin ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya memenuhi semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang penyerang nomor 9. Namun, ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter mendatangkan Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan gol yang sebanding. Nilai: D+

Bagi Ramos: Kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu bagi pemain cadangan abadi ini untuk menjadi bintang utama. Kami berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022 bahwa seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar penyerang tengah yang menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih untuk tetap mengandalkan Ronaldo, sehingga menghambat perkembangan Ramos selama bertahun-tahun. Namun, harus diakui pula bahwa ia belum berhasil memberikan tekanan yang nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya serupa di Paris, di mana konsensus umum menyatakan bahwa meski PSG memiliki deretan penyerang fenomenal yang patut diidamkan, Ramos bukanlah salah satunya. Ia hanyalah pemain cadangan yang baik untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang pengganti yang memberikan dampak positif. Yang terpenting, kini ia memiliki kesempatan untuk mengubah narasi tersebut. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, yang tetap menjadi salah satu klub terbesar di dunia sepak bola. Tekanan padanya untuk membuktikan nilai transfernya akan sangat besar, karena meskipun ini merupakan biaya transfer yang besar, angka tersebut benar-benar fantastis bagi sebuah klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilai dirimu... Nilai: A