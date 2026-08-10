Menurut Marca, Barcelona secara resmi telah menolak tawaran formal pertama dari Paris Saint-Germain untuk mendapatkan jasa Torres. Juara Prancis itu mengajukan proposal senilai €50 juta, yang mencakup kombinasi biaya tetap dan variabel berbasis performa. Namun, petinggi Barcelona memberi sinyal bahwa struktur tersebut masih belum cukup untuk menuntaskan kesepakatan bagi mantan pemain Manchester City itu.

Klub Catalan itu dikabarkan bertahan pada kesepakatan yang menjadikan angka €50 juta sebagai pembayaran tetap yang dijamin, dengan variabel tambahan untuk dinegosiasikan di atas harga dasar tersebut. Luis Campos dan Deco, masing-masing direktur olahraga dari dua klub besar tersebut, telah terlibat dalam negosiasi selama beberapa hari untuk menemukan titik tengah.