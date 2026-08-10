Getty Images Sport
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Tawaran €50 juta DITOLAK! Barcelona tolak tawaran pembuka PSG untuk Ferran Torres karena penyerang Spanyol itu menuntut pindah ke Paris
Tawaran PSG gagal memenuhi valuasi Barcelona
Menurut Marca, Barcelona secara resmi telah menolak tawaran formal pertama dari Paris Saint-Germain untuk mendapatkan jasa Torres. Juara Prancis itu mengajukan proposal senilai €50 juta, yang mencakup kombinasi biaya tetap dan variabel berbasis performa. Namun, petinggi Barcelona memberi sinyal bahwa struktur tersebut masih belum cukup untuk menuntaskan kesepakatan bagi mantan pemain Manchester City itu.
Klub Catalan itu dikabarkan bertahan pada kesepakatan yang menjadikan angka €50 juta sebagai pembayaran tetap yang dijamin, dengan variabel tambahan untuk dinegosiasikan di atas harga dasar tersebut. Luis Campos dan Deco, masing-masing direktur olahraga dari dua klub besar tersebut, telah terlibat dalam negosiasi selama beberapa hari untuk menemukan titik tengah.
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Torres mendorong kepindahan ke Parc des Princes
Niat sang pemain sendiri memainkan peran signifikan dalam mempercepat pembicaraan ini selama sepekan terakhir. Torres menyampaikan kepada Barcelona bahwa keinginannya adalah bermain untuk PSG musim depan dan meminta agar klub memfasilitasi transfer permanen. Alih-alih menghalangi kepindahan itu, Barcelona menunjukkan kesediaan untuk menegosiasikan kepergiannya, dengan mengakui preferensi sang pemain untuk memulai lembaran baru di ibu kota Prancis.
Dengan kontraknya saat ini hanya menyisakan satu tahun di 'Nou Camp', jajaran petinggi Camp Nou memandang angka sekitar €50 juta sebagai pemasukan yang layak untuk seorang pemain yang jika tidak, bisa pergi secara gratis musim panas mendatang.
Negosiasi simultan untuk Rodri
Sementara saga Torres terus bergulir, Barcelona juga sibuk di lini perekrutan dengan pembicaraan level tinggi yang saat ini berlangsung dengan Manchester City. Barcelona sedang mengusahakan kesepakatan untuk mendatangkan gelandang timnas Spanyol Rodri ke klub dalam apa yang akan menjadi manuver sensasional pada bursa transfer musim panas. Laporan menyebut parameter finansial dari potensi transfer ini sangat mirip dengan angka-angka yang sedang dibahas untuk kepergian Torres.
Negosiasi dengan Manchester City disebut sudah berada pada tahap lanjut, dengan valuasi dari kedua klub berada di kisaran yang serupa. Dengan Rodri memasuki tahun terakhir kontraknya di Etihad, pembahasan masih terus berjalan, meski kesepakatan final antara kedua pihak belum tercapai.
- Getty Images Sport
Pekan sibuk di pasar Catalan
Di luar kabar utama soal Torres dan Rodri, ini menjadi periode aktivitas yang sangat sibuk bagi petinggi Barcelona saat mereka berupaya membentuk ulang skuad. Klub juga siap merampungkan kepergian Ronald Araujo, yang semakin dekat dengan kepindahan pinjaman ke Liverpool.
Barcelona jelas sedang terburu-buru untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang masih tertunda ini sebelum musim baru berjalan sepenuhnya. Klub menginginkan penyelesaian cepat untuk kepergian Torres, yang bergabung dari Manchester City pada Desember 2021, mencetak 21 gol dalam 49 penampilan musim lalu, dan menikmati momen terbaiknya musim panas ini dengan mencetak gol kemenangan Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia, sembari pada saat yang sama merampungkan kedatangan Rodri agar skuad benar-benar sudah siap.
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