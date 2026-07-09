Dengan demikian, tampaknya Newcastle membayangkan angka yang lebih tinggi untuk jasa pemain asal Brasil tersebut — menurut Romano, pada akhirnya bisa saja dibayarkan hingga 105 juta euro (90 juta pound) untuk pemain berusia 28 tahun itu.

Kepada pihak Newcastle, Guimaraes dilaporkan telah menyampaikan niatnya untuk pindah pada bursa transfer musim panas ini, namun ia ingin menyerahkan keputusan mengenai masa depannya kepada klub. Jika klub tersebut menolak transfer tersebut, sang pemain akan menerima keputusan tersebut.

Terutama pelatih Arsenal, Mikel Arteta, kabarnya merupakan pengagum berat kemampuan Guimaraes dan karenanya sangat ingin mendatangkan pemain Brasil tersebut untuk memperkuat lini tengah The Gunners.