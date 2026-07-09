Seperti dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano, The Magpies telah menolak tawaran dari FC Arsenal sebesar 76 juta euro (65 juta poundsterling) untuk gelandang Bruno Guimaraes.
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Tawaran besar dari FC Arsenal ditolak! Akankah Newcastle United berhasil mengantongi kesepakatan senilai 100 juta euro berikutnya?
Dengan demikian, tampaknya Newcastle membayangkan angka yang lebih tinggi untuk jasa pemain asal Brasil tersebut — menurut Romano, pada akhirnya bisa saja dibayarkan hingga 105 juta euro (90 juta pound) untuk pemain berusia 28 tahun itu.
Kepada pihak Newcastle, Guimaraes dilaporkan telah menyampaikan niatnya untuk pindah pada bursa transfer musim panas ini, namun ia ingin menyerahkan keputusan mengenai masa depannya kepada klub. Jika klub tersebut menolak transfer tersebut, sang pemain akan menerima keputusan tersebut.
Terutama pelatih Arsenal, Mikel Arteta, kabarnya merupakan pengagum berat kemampuan Guimaraes dan karenanya sangat ingin mendatangkan pemain Brasil tersebut untuk memperkuat lini tengah The Gunners.
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Apakah Newcastle United juga akan melepas Bruno Guimaraes?
Jika transfer ini terwujud, ini akan menjadi penjualan bernilai jutaan berikutnya bagi Newcastle dalam waktu yang sangat singkat. Baru beberapa hari yang lalu, The Magpies telah melepas rekan setim Guimaraes, Sandro Tonali, ke Tottenham Hotspur dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 108 juta euro.
Di The Magpies, Guimaraes menjadi bagian tak tergantikan dari skuad inti pada musim lalu. Di semua kompetisi, rekan setim pemain timnas Nick Woltemade ini tampil sebanyak 41 kali, mencetak sembilan gol, dan memberikan delapan assist.
Bersama tim nasional Brasil, ia juga berpartisipasi dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di sana, ia menjadi tokoh tragis saat Selecao tersingkir di babak 16 besar melawan Norwegia, setelah ia gagal mengeksekusi tendangan penalti. Pada akhirnya, Brasil kalah dengan skor 1-2.
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