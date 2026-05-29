Tato untuk Julian Nagelsmann?! Pelatih Jerman itu 'menembak kakinya sendiri' setelah bek kiri itu mengungkap taruhan Piala Dunia
Ambisi Jerman di Piala Dunia disertai dengan sentuhan unik berupa tato
Ikatan antara Nagelsmann dan skuad Jerman terus menguat menjelang Piala Dunia 2026. Dalam pengumuman skuad baru-baru ini, pelatih Jerman itu bercanda akan membuat tato bersama Raum jika tim nasional berhasil menjuarai turnamen di Amerika Utara. Nagelsmann mengatakan bahwa gagasan untuk berbagi tato dengan bek kiri yang tubuhnya dipenuhi tato itu lebih menakutkan daripada tekanan final Piala Dunia itu sendiri.
Seperti dikutip oleh Bild, Nagelsmann bercanda: "Yang paling menakutkan bagi saya adalah tato serasi kita jika kita memenangkan Piala Dunia. Bukan karena saya takut untuk membuatnya. Tapi karena saya pikir kita tidak akan menemukan cukup ruang di mesin tato Anda."
Raum menegaskan bahwa Nagelsmann tidak bisa menghindar dari kesepakatan tersebut
Raum segera menanggapi komentar-komentar tersebut dan menegaskan bahwa masih ada ruang untuk tato lain jika Jerman berhasil mengangkat trofi. Kapten RB Leipzig itu juga memberi isyarat bahwa Nagelsmann mungkin kini akan kesulitan untuk mundur dari kesepakatan tersebut.
Bek tersebut berkata: "Tidak, tidak. Selalu ada tempat kosong. Saya masih punya beberapa yang kosong. Kami bahkan belum membicarakannya, apalagi desainnya. Tapi dengan pernyataan itu, Julian seperti menembak kakinya sendiri, karena menurutku dia tidak bisa menghindarinya sekarang jika kami benar-benar melakukannya. Bagi saya, itu sangat bagus jika kami melakukannya. Dia bisa memilih desainnya sendiri, sejauh yang saya tahu, tapi saya pasti ingin ada di sana saat dia mendapatkannya."
Raum mengungkap ambisi besar Jerman
Meskipun taruhan tato itu menambah nuansa santai dalam persiapan, Raum sangat serius mengenai ambisi Jerman di panggung dunia. Ia yakin bahwa tim harus menargetkan tidak kurang dari gelar juara, sejalan dengan pandangan yang diungkapkan Nagelsmann setelah tersingkir dari Euro di kandang sendiri dua tahun lalu.
Ia menekankan: "Ketika saya mengikuti sebuah kompetisi, saya ingin melihat gambaran besarnya. Dan saya pikir Julian mengatakannya dengan tepat setelah tersingkir di Kejuaraan Eropa di kandang sendiri: Maka kita harus menjadi juara dunia. Jika Anda mengikuti turnamen seperti ini dan mengatakan bahwa Anda hanya ingin mencapai semifinal, itu adalah sikap yang salah. Kami ingin melaju sejauh mungkin, dan itu berarti mencapai final dan memenangkan gelar juara.
"Yang juga penting bagi saya secara pribadi, tentu saja, adalah agar masyarakat di negara kita bangga pada kami, bagaimana kami tampil sebagai tim, bagaimana kami bersatu. Itulah yang seharusnya membedakan kami sebagai tim nasional Jerman. Jika performa atletik kami juga memadai dan kami berhasil melakukannya, maka semua orang akan bahagia."
Jerman akan berupaya mempersiapkan diri dengan baik menjelang pertandingan-pertandingan Grup E melawan Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador. Sebelum itu, mereka akan menjalani dua pertandingan persahabatan, melawan Finlandia pada 31 Mei dan timnas AS pada 6 Juni.