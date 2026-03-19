Taruhan senilai $45 juta Inter Miami berbalik menjadi bumerang: Tim Herons asuhan Lionel Messi tersingkir secara memalukan dari Champions Cup

Lionel Messi tidak mau berjabat tangan di akhir pertandingan. Sebaliknya, setelah kalah dari Nashville dengan cara yang memang kejam—karena aturan gol tandang—ia langsung bergegas menuju terowongan.

Malam itu menjadi malam yang campur aduk bagi kapten Miami. Pada menit ketujuh, ia mencetak gol ke-900 dalam kariernya. Pada menit ke-74, ia hanya bisa menonton saat Cristian Espinoza dari Nashville mendorong bola melewati garis gawang setelah pertahanan Miami yang cukup kacau. Sebagai tuan rumah, Miami membutuhkan gol sendiri. Gol itu tak pernah datang.

Dan begitu, Miami gagal. CONCACAF Champions Cup adalah kompetisi yang aneh, namun secara historis, kompetisi ini berfungsi sebagai ukuran kekuatan relatif tim-tim MLS. Ingin menjadi tim terbaik di benua ini? Kalahkan semua tim lainnya. Pada akhirnya, Miami tidak bisa mengalahkan salah satu tim sesama MLS.

Ini terjadi pada momen yang sangat suram bagi The Herons, terutama karena salah satu pemilik, Jorge Mas, telah mengumumkan dengan niat yang cukup jelas bahwa Miami akan mengerahkan segala upaya untuk Piala ini tahun ini. Mereka telah memenangkan MLS Cup, Leagues Cup, dan Supporters’ Shield di masing-masing dari tiga musim Messi di South Florida.

Namun, tampaknya mereka harus menunggu untuk trofi ke-4, yang menjadi pukulan telak bagi tim yang telah menghabiskan begitu banyak dana dan begitu dielu-elukan oleh banyak orang.