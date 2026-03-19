Taruhan senilai $45 juta Inter Miami berbalik menjadi bumerang: Tim Herons asuhan Lionel Messi tersingkir secara memalukan dari Champions Cup

Inter Miami seharusnya menjadi salah satu favorit di CONCACAF Champions Cup yang mereka janjikan akan dimenangkan, namun kekalahan mereka di Nashville benar-benar memalukan.

Lionel Messi tidak mau berjabat tangan di akhir pertandingan. Sebaliknya, setelah kalah dari Nashville dengan cara yang memang kejam—karena aturan gol tandang—ia langsung bergegas menuju terowongan.

Malam itu menjadi malam yang campur aduk bagi kapten Miami. Pada menit ketujuh, ia mencetak gol ke-900 dalam kariernya. Pada menit ke-74, ia hanya bisa menonton saat Cristian Espinoza dari Nashville mendorong bola melewati garis gawang setelah pertahanan Miami yang cukup kacau. Sebagai tuan rumah, Miami membutuhkan gol sendiri. Gol itu tak pernah datang.

Dan begitu, Miami gagal. CONCACAF Champions Cup adalah kompetisi yang aneh, namun secara historis, kompetisi ini berfungsi sebagai ukuran kekuatan relatif tim-tim MLS. Ingin menjadi tim terbaik di benua ini? Kalahkan semua tim lainnya. Pada akhirnya, Miami tidak bisa mengalahkan salah satu tim sesama MLS.

Ini terjadi pada momen yang sangat suram bagi The Herons, terutama karena salah satu pemilik, Jorge Mas, telah mengumumkan dengan niat yang cukup jelas bahwa Miami akan mengerahkan segala upaya untuk Piala ini tahun ini. Mereka telah memenangkan MLS Cup, Leagues Cup, dan Supporters’ Shield di masing-masing dari tiga musim Messi di South Florida.

Namun, tampaknya mereka harus menunggu untuk trofi ke-4, yang menjadi pukulan telak bagi tim yang telah menghabiskan begitu banyak dana dan begitu dielu-elukan oleh banyak orang.

    Pertandingan yang tidak berjalan sesuai harapan mereka

    Pada awal-awal pertandingan, situasi ini sangat mirip dengan laga Miami pada Rabu lalu. Mereka menguasai bola dengan baik, sementara Nashville tampak tak keberatan membiarkan mereka menguasai bola. German Berterame, yang tampil kurang meyakinkan sejak bergabung dari klub Liga MX, Monterrey, melepaskan tembakan ke arah kiper dari jarak dekat pada menit keempat. Tak lama kemudian, Messi menebus kesalahannya.

    Gol itu sungguh luar biasa: Messi menerima bola dengan posisi membelakangi gawang, melewati satu pemain bertahan dengan mudah sebelum melepaskan tembakan melewati kaki pemain bertahan kedua dan masuk ke sudut bawah gawang.



    Dan dari situ, sepertinya cerita yang sudah familiar. Inilah saatnya Miami, di performa terbaiknya, akan mengakhiri pertandingan. Pisau sudah tertancap; tinggal diputar. Dan pemain Argentina kecil itu mencoba. Tapi gol itu tampaknya tak menggentarkan tekad Nashville. Mereka tak benar-benar berubah.

    Setelah meraih hasil imbang 0-0 di leg pertama, satu gol saja sudah cukup bagi mereka. Dan mereka mendapatkannya saat pertahanan Miami runtuh saat tendangan Alex Muyl yang membentur pemain lawan melengkung menuju gawang. Dayne St. Clair menepisnya. Espinoza, pemain bebas yang didatangkan dari San Jose, bereaksi lebih cepat dan mencetak gol. Bangku cadangan Nashville pun bersorak gembira. Itu bukanlah momen yang indah. Namun, tidak perlu indah.

    Sejak saat itu, Herons mulai panik. Situasi berubah dari terkendali menjadi kacau balau. Namun, tidak ada niat, tidak ada keyakinan. Miami melakukan dua pergantian pemain penyerang dan, dalam 15 menit terakhir, hanya menciptakan dua peluang emas. Messi hanya memiliki satu upaya ke gawang, sebuah tendangan spekulatif ke tengah kerumunan yang bahkan menurut standar pemenang Ballon d'Or-nya sendiri pun tergolong spekulatif.

    Kegagalan setelah pengeluaran bersejarah

    Dan akhirnya Miami harus pulang. Tentu saja, ini memang selalu menjadi tugas yang berat tahun ini. Tim-tim MLS, secara umum, tidak memiliki anggaran maupun kualitas yang cukup untuk bersaing di tiga ajang sekaligus. Meraih kesuksesan di Leagues Cup, MLS, dan CONCACAF Champions Cup adalah tantangan yang sangat berat.

    Namun, Miami merekrut banyak pemain selama musim dingin dengan tujuan utama tersebut. Kadang-kadang, rasanya seperti musim luar Bayern Munich, di mana tim ini merekrut beberapa talenta terbaik di wilayah tersebut dan mengandalkan fakta bahwa mereka ingin bermain untuk tim ini. St. Clair, Kiper Terbaik MLS tahun ini, menolak tawaran gaji yang lebih besar dari Minnesota United untuk menandatangani kontrak. Alasannya? Dia ingin bermain di CONCACAF Champions Cup untuk tim yang diharapkan bisa memenangkannya - sehingga kekalahan pada Rabu malam menjadi sangat canggung.

    Tadeo Allende kembali dengan gaji yang lebih besar daripada total pengeluaran beberapa klub MLS. Facundo Mura, Sergio Reguilon, David Ayala, Rodrigo De Paul (secara permanen), dan akhirnya Berterame semuanya bergabung. Pada akhirnya, mereka telah menghabiskan $45 juta pada musim panas ini. Klub paling ambisius berikutnya, Houston, menghabiskan $15 juta. Ini memang musim dingin yang penuh ambisi, tapi juga sesuatu yang belum pernah dilihat liga sebelumnya.

    Sungguh memalukan

    Rabu lalu, sungguh memalukan. Hal ini bukan berarti merendahkan Nashville, yang merupakan tim MLS yang bagus. Mereka kemungkinan besar akan masuk empat besar di Wilayah Timur. Mereka dilatih dengan baik, seimbang, dan didukung oleh bakat-bakat individu. Mereka memang tidak menciptakan sesuatu yang baru dalam hal model atau kualitas, tetapi secara teori, tidak ada yang memalukan dari kekalahan melawan mereka.

    Namun, ini adalah tim MLS. Miami, secara teori, dibangun untuk mengalahkan Toluca, Pumas, atau Cruz Azul. Mereka seharusnya bisa memainkan pemain cadangan mereka dalam pertandingan-pertandingan ini. Ada pembicaraan bahwa mereka bisa bersaing untuk mendapatkan tempat di Copa Libertadores. Jika ini semacam uji coba, maka itu adalah kegagalan besar. Mereka kalah dari sesama tim MLS saat mereka bersikeras bahwa mereka bisa bersaing melawan yang terbaik di Amerika Selatan.

    Mungkin argumen balasannya adalah bahwa tim-tim MLS memang semakin kuat di Champions Cup. Nashville layak berada di sini sama seperti Miami. Namun, tim-tim Meksiko memiliki keunggulan yang jelas di babak 16 besar. Toluca menghancurkan San Diego yang bermain dengan 10 orang di kandang. Club America meninggalkan Philadelphia dengan skor 1-1 untuk lolos berdasarkan agregat. Pada dasarnya, kini bergantung pada FC Cincinnati, yang akan menghadapi Tigres pada Kamis malam, untuk membuktikan bahwa MLS bisa bersaing melawan tim-tim Meksiko dalam kompetisi yang belum mereka menangkan sejak 2022.

    Miami juga butuh waktu untuk beradaptasi. Mereka telah menambah beberapa pemain baru dan kehilangan beberapa pemain lama. Ada pola permainan baru yang harus dipahami, serta pemain-pemain baru yang bergabung di ruang ganti. Hal-hal ini tidak bisa berubah dalam semalam.


    Beberapa kelemahan utama yang terungkap

    Yang juga semakin jelas terungkap adalah bahwa tim Miami ini masih jauh dari kata lengkap. Ingatlah bahwa beberapa pemain yang mereka rekrut hanyalah pilihan kedua atau bahkan ketiga. Mereka dilaporkan sempat mengincar Denis Bouanga dari LAFC, yang kecepatan dan semangat serangannya akan jauh lebih cocok daripada Beterame untuk mendampingi Messi. Tim asal Los Angeles itu menolak tawaran sebesar $13 juta sebelum memperpanjang kontrak salah satu pemain terbaik mereka dengan nilai yang sangat besar. Saat itu, kepergiannya terasa seperti sebuah kehilangan. Kini, kepergiannya tampak sangat besar.

    Tristan Blackmon dari Vancouver Whitecaps juga menjadi target. Rekrutmennya akan menambah peningkatan signifikan di posisi bek tengah, terutama karena Blackmon pernah masuk skuad USMNT dan dinobatkan sebagai MLS Defender of the Year pada 2025. Tentu saja, akan ada efek domino. Jika Blackmon tidak bergabung, maka Micael mungkin tidak akan datang dari Palmeiras dengan status pinjaman. Jika kesepakatan Bouanga terwujud, maka Berterame mungkin tidak akan didatangkan dari Liga MX. Namun, kedua rekrutan tersebut jelas merupakan pilihan kedua dibandingkan pilihan utama mereka. Dan Miami pun menderita akibatnya.

    Jadi, Herons gagal memenuhi janji kesuksesan di satu kompetisi yang mereka janjikan. CONCACAF Champions Cup adalah turnamen yang sulit dimenangkan. Memang, ada alasan mengapa tim MLS sering kesulitan meraih trofi tersebut. Namun, di tahun-tahun sebelumnya, mereka tersingkir oleh tim Liga MX, gagal meraih hasil di kandang lawan melawan skuad yang lebih dalam—kedalaman skuad mereka terungkap dalam kondisi yang berat di luar kandang. Di sini, however, mereka membuang kesempatan itu dalam pertandingan tunggal melawan lawan dari MLS.

    Mungkin ini adalah hasil yang tidak terduga. Efek Messi tidak berhasil. Miami kehilangan ketenangan. Kesalahan individu, malam yang buruk, bola yang memantul ke arah yang salah; semua ini bisa terjadi dalam sepak bola sistem gugur. Namun, Miami dibangun untuk menghindari hal itu.

    Inilah pertandingan yang seharusnya bisa dilalui Miami dengan mudah. Ini seharusnya menjadi awal dari perjalanan bersejarah. Sebaliknya, mereka justru gagal total.

