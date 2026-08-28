Pekan ini akan menyaksikan penampilan perdana klub Al Nassr pada musim ini, ketika menjamu Al Jabalain di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, setelah laga pertamanya melawan Al Watan ditunda hingga 18 Desember mendatang.

Penampilan perdana Al Nassr di Liga Jawwy Elite berarti kembalinya kesempatan menyaksikan sejumlah bintang yang bersinar musim lalu, hingga menjadi sangat dekat dengan tim utama, dan yang terdepan di antara mereka adalah Saad Haqawi.

Haqawi tampil istimewa bersama tim Al Nassr U-21 pada musim lalu di Liga Jawwy Elite, tetapi ia bukan bintang utama tim, mengingat adanya sejumlah nama kuat, seperti Abdulmalik Al Jaber dan Haidar Abdulkarim.

Dengan keluarnya duet tersebut dari daftar "Al Alami" pada musim baru Liga Saudi U-21, Haqawi kini memiliki peran yang lebih besar, terutama mengingat peran yang mulai ia sandang bersama tim utama.

Haqawi merupakan salah satu individu yang dipilih pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, dalam rombongan tim utama Al Nassr pada pemusatan latihan persiapan di Portugal sebelum dimulainya musim baru, dan ia turut bermain di beberapa pertandingan.

Seiring dimulainya musim, pemain berusia 20 tahun itu menjadi elemen tetap dalam skuad Al Nassr pada tiga pertandingan yang dijalaninya di Liga Roshn, meski tidak turun bermain, dan ia juga tampil sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Al Diriyah di Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Tampak jelas bahwa Postecoglou bertaruh untuk kembali memoles bakat Haqawi, setelah ia pertama kali mencuri perhatian di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia, Stefano Pioli, pada musim 2024-2025, ketika ia bermain dalam 5 pertandingan dan menciptakan sebuah gol untuk bintang Portugal, Cristiano Ronaldo.

Haqawi harus memanfaatkan kepercayaan tersebut, tidak hanya bersama tim utama, tetapi juga dengan menjadi bintang utama tim U-21 di Liga Jawwy Elite, dan awalnya dimulai dari laga melawan Al Jabalain.