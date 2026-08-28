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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Taruhan Postecoglou dan runner-up top skor: 5 talenta yang layak disaksikan pada pekan kedua Liga Elite Australia

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21
Al-Tadamon U21
Al Nassr U21 vs Al Jabalin U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21 vs Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Fateh U21
A. Postecoglou
S. Haqawi
Arab Saudi
Australia

Bintang-bintang muda baru yang diprediksi bersinar di Liga Saudi U-21

Para penggemar sepak bola Saudi akan berkesempatan menyaksikan bakat-bakat baru, seiring bergulirnya pekan kedua kompetisi musim ini 2026-2027, dalam turnamen Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21).

Pertandingan pekan kedua Liga Joy Elite digelar pada hari Minggu dan Senin, 30 dan 31 Agustus, dengan penundaan laga Al-Hazem, sang juara bertahan, melawan Al-Watan, tim promosi, hingga Januari tahun depan.

  • سعد حقوي لاعب فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X Official Account

    Taruhan Postecoglou

    Pekan ini akan menyaksikan penampilan perdana klub Al Nassr pada musim ini, ketika menjamu Al Jabalain di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, setelah laga pertamanya melawan Al Watan ditunda hingga 18 Desember mendatang.

    Penampilan perdana Al Nassr di Liga Jawwy Elite berarti kembalinya kesempatan menyaksikan sejumlah bintang yang bersinar musim lalu, hingga menjadi sangat dekat dengan tim utama, dan yang terdepan di antara mereka adalah Saad Haqawi.

    Haqawi tampil istimewa bersama tim Al Nassr U-21 pada musim lalu di Liga Jawwy Elite, tetapi ia bukan bintang utama tim, mengingat adanya sejumlah nama kuat, seperti Abdulmalik Al Jaber dan Haidar Abdulkarim.

    Dengan keluarnya duet tersebut dari daftar "Al Alami" pada musim baru Liga Saudi U-21, Haqawi kini memiliki peran yang lebih besar, terutama mengingat peran yang mulai ia sandang bersama tim utama.

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    Haqawi merupakan salah satu individu yang dipilih pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, dalam rombongan tim utama Al Nassr pada pemusatan latihan persiapan di Portugal sebelum dimulainya musim baru, dan ia turut bermain di beberapa pertandingan.

    Seiring dimulainya musim, pemain berusia 20 tahun itu menjadi elemen tetap dalam skuad Al Nassr pada tiga pertandingan yang dijalaninya di Liga Roshn, meski tidak turun bermain, dan ia juga tampil sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Al Diriyah di Piala Pelayan Dua Kota Suci.

    Tampak jelas bahwa Postecoglou bertaruh untuk kembali memoles bakat Haqawi, setelah ia pertama kali mencuri perhatian di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia, Stefano Pioli, pada musim 2024-2025, ketika ia bermain dalam 5 pertandingan dan menciptakan sebuah gol untuk bintang Portugal, Cristiano Ronaldo.

    Haqawi harus memanfaatkan kepercayaan tersebut, tidak hanya bersama tim utama, tetapi juga dengan menjadi bintang utama tim U-21 di Liga Jawwy Elite, dan awalnya dimulai dari laga melawan Al Jabalain.

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  • عاصم محمد - موهبة النصر وزملائهx/Alnassr_SG

    Asem Mohamed

    Bakat seperti Haqawi tidak mungkin muncul dan bersinar tanpa penyerang yang mampu mengubah peluang matang yang ia ciptakan menjadi gol, dan itulah yang akan dijamin oleh Asem Mohamed.

    Asem menjadi pencetak gol terbanyak Al Nassr pada musim lalu di Liga Elite Jaoui, di mana ia memanfaatkan sihir para pemain berkualitas di sekitarnya, dan berhasil mencetak 10 gol sepanjang musim.

    Memang benar bahwa pemain sekelas Haidar Abdulkarim dan Abdulmalek Al Jaber telah dicoret dari daftar, dan hal ini bisa memengaruhinya, tetapi tim memiliki bakat-bakat lain yang bisa memberinya peluang berbahaya, seperti Saad Haqawi sendiri, dan juga Abdulrahman Sofyani.

    Asem Mohamed harus melanjutkan ketajaman ofensifnya untuk musim kedua secara beruntun, dengan harapan menarik perhatian Postecoglou, dan bergabung dengan skuad tim utama yang membutuhkan penyerang lain bersama Cristiano Ronaldo, Abdullah Al Hamdan, dan Mohammed Maran.

  • عمار الغامديx/ittihad_fr

    Ammar Al-Ghamdi

    Berbicara soal para pencetak gol, awal jornada yang sama ini akan menjadi kesempatan emas bagi Ammar Al-Ghamdi, penyerang Al-Ittihad, untuk membuka catatan golnya pada musim baru Dawri Joan Elite, setelah dia gagal melakukannya pada jornada pertama.

    Al-Ittihad mengawali musim baru Liga Saudi U-21 dengan hasil imbang tanpa gol melawan Damac, satu-satunya hasil imbang dalam kompetisi ini sejauh ini, di mana Al-Ghamdi gagal menggetarkan gawang.

    Namun, tugas kali ini tampak lebih mudah, terlebih karena Al-Ittihad akan menghadapi Al-Tadamon, tim yang baru promosi ke Dawri Joan Elite, dan yang mengalami kekalahan terburuk dalam sejarah kompetisi ini, melawan Al-Ettifaq dengan skor 1-10 pada jornada pertama.

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    Kekalahan bersejarah Al-Tadamon menempatkan Mohammed Al-Issa, penyerang Al-Ettifaq, di puncak daftar pencetak gol Dawri Joan Elite setelah jornada pertama, setelah dia mencetak 4 gol, sesuatu yang akan coba diulangi dan dimanfaatkan oleh Al-Ghamdi.

    Tugas Al-Ghamdi tampak mudah bukan hanya karena kondisi lawan, tetapi juga karena penampilan gemilangnya musim lalu, di mana dia mencetak 14 gol, empat di antaranya dalam 4 pertandingan babak knockout, sesuatu yang mencerminkan kemampuannya yang tinggi.

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  • Enner

    Al-Ghamdi bukan satu-satunya pemain penentu di babak gugur, karena ia disaingi oleh pemain asal Tanjung Verde Jefferson Ramos, atau yang lebih dikenal dengan "In Ras", penyerang Al-Fateh, yang mencetak 6 gol di babak-babak tersebut.

    Enam gol In Ras membawa Al-Fateh ke final, satu-satunya babak yang tidak diwarnai gol pemain Afrika ini, hingga timnya kalah dari Al-Hazem dengan skor 1-3.

    In Ras melanjutkan penampilan gemilangnya pada awal musim baru, dengan mencetak 3 gol dalam kemenangan telak Al-Fateh atas Al-Ansar dengan skor 6-0 di pekan pertama.

    Trigol ini menempatkan penyerang asal Tanjung Verde tersebut di posisi kedua daftar top skor Liga Elite setelah berakhirnya pekan pertama, hanya berselisih satu gol di belakang Mohammed Al-Issa, penyerang Al-Ettifaq.

    In Ras berupaya melanjutkan penampilan gemilang yang tak pernah berhenti sejak musim lalu ini, saat timnya menjalani ujian berat melawan Al-Ahli, di kandang tim terakhir di Jeddah.

  • Ziad Aba

    Ujian ini tidak hanya akan berat bagi Al-Fateh, tetapi juga bagi En-Nesyri, karena ia akan berhadapan secara langsung dengan pemain yang berbagi posisi kedua daftar pencetak gol Liga Saudi U-21, yaitu Ziyad Aba, sayap Al-Ahli.

    Aba mencetak hat-trick yang membawa Al-Ahli menang atas Al-Feiha dengan skor 3-1, sehingga ia berbagi posisi kedua daftar pencetak gol bersama En-Nesyri, dengan selisih satu gol di belakang Mohammed Al-Aisi, bintang Al-Ettifaq.

    Aba menjadi harapan terbesar bagi para pendukung Al-Ahli pada musim baru setelah penampilan perdananya yang istimewa, di mana para suporter mengandalkannya untuk menghindari pengulangan musim lalu ketika tim finis di peringkat kelima belas.

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    Memang benar bahwa pemain Brasil, Ricardo Matias, berhasil tampil bagus selama paruh kedua musim lalu dan mencetak sejumlah gol penting, tetapi keberadaan Ziyad Aba sebagai talenta Saudi akan lebih bermanfaat bagi Al-Ahli dan Timnas Saudi di masa depan.

    Namun, tugas sang sayap muda Saudi untuk melanjutkan penampilan gemilangnya tidak akan mudah, terlebih Al-Fateh adalah salah satu dari 6 tim yang belum kebobolan pada pekan pertama Liga Jawwy Elite, yang membuktikan kekuatan lini pertahanannya.