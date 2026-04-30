Sebelum menjalani pertandingan-pertandingan terakhirnya sebagai pemain profesional FC Bayern München, Leon Goretzka teringat akan sebuah taruhan yang unik yang dilakukannya sebelum pindah ke klub juara tersebut.
Taruhan bir yang unik menjelang kepindahannya ke FC Bayern: Leon Goretzka mempermalukan Mario Basler
"Saya ingat sebuah episode acara 'Doppelpass' di mana Mario Basler dan Peter Neururer membuat taruhan," kata Goretzka dalam wawancara dengan majalah klub 51, merujuk pada kepindahannya secara gratis pada tahun 2018 dari Schalke 04 ke Bayern.
Saat itu, perdebatan antara mantan pemain FCB Basler dan mantan pelatih Bundesliga Neururer berkisar pada apakah langkah Goretzka untuk pindah ke klub terbesar di Jerman pada usia 23 tahun itu masuk akal. Basler memperkirakan bahwa gelandang tengah tersebut akan menjadi kegagalan transfer, meskipun ia tidak memakan biaya transfer sama sekali.
"Basler bilang saya tidak akan bermain lebih dari lima pertandingan untuk Bayern. Ternyata jumlahnya jadi lebih banyak. Saya tidak tahu apakah Peter Neururer pernah menerima kotak-kotak birnya," kata Goretzka dengan nada sinis.
Saat itu, Basler melontarkan pertanyaan: "Apakah dia akan berhasil di Bayern? Apakah pemuda berusia 22 tahun ini akan puas jika hanya tampil lima kali di Bayern? Karena di Bayern München ada pemain-pemain hebat lain selain Leon Goretzka." Neururer mencatat bahwa Goretzka—jika dia "sembuh kembali" dan terus berkembang—akan menjadi pemain inti di München. "Di tahun pertama?" tanya Basler kemudian, dan Neururer menerima taruhan itu.
Leon Goretzka membungkam para pengkritiknya di FC Bayern dan merayakan kembalinya yang tak terduga
Goretzka tampil dalam 42 pertandingan pada musim pertamanya bersama Bayern dan 29 kali menjadi starter. Ia mencetak sembilan gol dan tujuh assist. Sebuah awal yang sukses untuk masa yang sangat gemilang bersama FC Bayern, yang kini akan berakhir setelah delapan tahun dan hingga saat ini telah meraih delapan gelar juara liga, dua gelar Piala, satu gelar Liga Champions, satu gelar Piala Dunia Antarklub, serta satu gelar UEFA Super Cup pada musim panas. "Bahwa pada akhirnya saya akan bertahan selama ini dan meraih kesuksesan sebesar ini, bahkan saya sendiri pun tidak pernah membayangkannya saat itu," kata Goretzka.
Terutama dalam dua tahun terakhir, ia menghadapi situasi yang sulit di klub juara Jerman tersebut. Setelah kedatangan Vincent Kompany pada 2024, ia bahkan disarankan untuk pindah klub karena peluangnya untuk bermain di bawah asuhan pelatih asal Belgia itu dinilai sangat minim.
Goretzka tetap bertahan, memanfaatkan peluangnya saat para pesaingnya cedera atau sedang dalam performa buruk (Joao Palhinha, Aleksandar Pavlovic), dan tidak hanya berjuang kembali ke barisan depan di Bayern, tetapi juga merayakan kembalinya yang mengejutkan ke tim nasional Jerman.
Leon Goretzka: Pemain cadangan di FC Bayern, pemain inti di Piala Dunia — dan sebentar lagi di AC Milan?
Kini, roda waktu di lini tengah juara bertahan itu tampaknya akan terus berputar. Meskipun Goretzka juga memainkan peran yang cukup penting di Bundesliga pada musim kedua Kompany (28 pertandingan, tiga gol, tiga assist, 1.736 menit bermain), ia hampir selalu tampil sebagai pemain pengganti dan joker dalam pertandingan-pertandingan krusial di Liga Champions atau Piala DFB.
Keputusannya untuk hengkang dari FCB sudah pasti sejak akhir Januari, namun pada musim panas nanti ia kemungkinan besar akan memainkan peran penting di tim nasional Jerman pada Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. Setidaknya, pelatih tim nasional Julian Nagelsmann telah beberapa kali mengisyaratkan bahwa hal itu direncanakan untuk Goretzka.
Sebelum itu, pemain berusia 31 tahun ini ingin meraih treble keduanya bersama Bayern. Untuk itu, ia telah menolak semua upaya perekrutan dari Atletico Madrid pada musim dingin. "Saya sangat ingin mengulangi prestasi tahun 2020, tetapi kali ini bersama para penggemar kami. Itu akan menjadi pengalaman yang berbeda," kata Goretzka sambil menyinggung bahwa Bayern saat itu meraih kemenangan di hadapan stadion yang kosong akibat pandemi COVID-19.
Dari segi olahraga, ada banyak kesamaan dengan tahun 2020. "Rasa percaya diri" saat itu telah "kembali dalam beberapa minggu terakhir," kata Goretzka. Meskipun hal itu bukan jaminan untuk gelar di Liga Champions, "tapi ada perasaan khusus yang mungkin kamu rasakan sekali atau dua kali dalam kariermu. Kami memiliki tim di mana setiap bagian saling mendukung. Kami memiliki kualitas individu dan sekaligus rasa lapar, serta kemauan untuk berlari."
Setelah final musim bersama Bayern dan Piala Dunia bersama timnas Jerman, babak baru dalam karier Goretzka akan dimulai dan kemungkinan besar ia akan berlabuh di Italia. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport pada Rabu, AC Milan dan gelandang tersebut hampir mencapai kesepakatan. Menurut laporan media, negosiasi sedang berlangsung mengenai kontrak tiga tahun dengan gaji sekitar lima juta euro.
Leon Goretzka: Statistik penampilan untuk FC Bayern München musim ini
Permainan 44 Gol 3 Assist 4 Menit bermain 2.130