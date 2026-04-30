Taruhan bir yang unik menjelang kepindahannya ke FC Bayern: Leon Goretzka mempermalukan Mario Basler

Kini, roda waktu di lini tengah juara bertahan itu tampaknya akan terus berputar. Meskipun Goretzka juga memainkan peran yang cukup penting di Bundesliga pada musim kedua Kompany (28 pertandingan, tiga gol, tiga assist, 1.736 menit bermain), ia hampir selalu tampil sebagai pemain pengganti dan joker dalam pertandingan-pertandingan krusial di Liga Champions atau Piala DFB.

Keputusannya untuk hengkang dari FCB sudah pasti sejak akhir Januari, namun pada musim panas nanti ia kemungkinan besar akan memainkan peran penting di tim nasional Jerman pada Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. Setidaknya, pelatih tim nasional Julian Nagelsmann telah beberapa kali mengisyaratkan bahwa hal itu direncanakan untuk Goretzka.

Sebelum itu, pemain berusia 31 tahun ini ingin meraih treble keduanya bersama Bayern. Untuk itu, ia telah menolak semua upaya perekrutan dari Atletico Madrid pada musim dingin. "Saya sangat ingin mengulangi prestasi tahun 2020, tetapi kali ini bersama para penggemar kami. Itu akan menjadi pengalaman yang berbeda," kata Goretzka sambil menyinggung bahwa Bayern saat itu meraih kemenangan di hadapan stadion yang kosong akibat pandemi COVID-19.

Dari segi olahraga, ada banyak kesamaan dengan tahun 2020. "Rasa percaya diri" saat itu telah "kembali dalam beberapa minggu terakhir," kata Goretzka. Meskipun hal itu bukan jaminan untuk gelar di Liga Champions, "tapi ada perasaan khusus yang mungkin kamu rasakan sekali atau dua kali dalam kariermu. Kami memiliki tim di mana setiap bagian saling mendukung. Kami memiliki kualitas individu dan sekaligus rasa lapar, serta kemauan untuk berlari."

Setelah final musim bersama Bayern dan Piala Dunia bersama timnas Jerman, babak baru dalam karier Goretzka akan dimulai dan kemungkinan besar ia akan berlabuh di Italia. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport pada Rabu, AC Milan dan gelandang tersebut hampir mencapai kesepakatan. Menurut laporan media, negosiasi sedang berlangsung mengenai kontrak tiga tahun dengan gaji sekitar lima juta euro.