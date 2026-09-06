Membicarakan kemenangan Arsenal sebatas sebuah "remontada" berarti meremehkan kerja taktis yang mendahuluinya. Arteta mengambil sejumlah keputusan yang saling terkait: "Ia memilih Havertz di posisi penyerang, memberi Odegaard kebebasan lebih besar, mendorong Lewis-Skelly ke lini tengah, memilih Tzolis di sayap, dan mengandalkan Kiwior di pertahanan".
Setiap keputusan memberi dampak pada keputusan lainnya. Kebebasan Odegaard tidak akan mungkin dengan kadar yang sama tanpa keseimbangan yang disediakan lini tengah. Pergerakan Havertz menjadi lebih efektif karena Odegaard mampu menjangkau area tersebut. Adapun Tzolis membantu menciptakan sudut-sudut umpan tambahan yang membuat pertahanan Chelsea dihadapkan pada lebih dari satu pilihan. Dan inilah poin terpenting dalam membaca pertandingan ini: "Arteta menang bukan karena satu keputusan, melainkan karena keputusan-keputusannya saling melengkapi satu sama lain".
Pada akhirnya, skor mengatakan bahwa Arsenal menang 2-1, tetapi pertandingan mengatakan sesuatu yang lebih besar. Tim kebobolan gol kira-kira pada menit kedua, namun demikian mereka tidak kehilangan strukturnya. Tertinggal, lalu menyamakan, kemudian unggul, dan setelah itu bertahan menghadapi tekanan menit-menit akhir. Rangkaian ini sangat penting bagi tim yang mempertahankan gelar. Musim tidak ditentukan oleh pertandingan-pertandingan saat tim berada dalam kondisi terbaiknya, melainkan oleh pertandingan-pertandingan yang di dalamnya segala sesuatu menjadi rumit. Karena itulah kemenangan atas Chelsea membawa nilai yang melampaui tiga poin.
Arsenal tidak menyuguhkan pertandingan yang sempurna; mereka memberi peluang kepada Chelsea, tidak menuntaskan laga lebih awal, dan bisa saja membayar mahal beberapa kelalaian di akhir. Namun mereka memiliki sesuatu yang lebih penting daripada kesempurnaan: "Fleksibilitas.. fleksibilitas dalam formasi, fleksibilitas dalam peran, dan fleksibilitas dalam menyikapi skenario pertandingan". Dan inilah tepatnya yang membuat taruhan Arteta berhasil.
Havertz membuktikan bahwa ia mampu memimpin lini serang, Odegaard memanfaatkan ruang yang disediakan rencana tersebut untuknya, Tzolis membuktikan bahwa memilihnya bukanlah sebuah petualangan, dan Lewis-Skelly membantu mendistribusikan ulang peran di lini tengah, sementara Raya menjaga keunggulan timnya ketika kesalahan sudah tidak diperbolehkan.
Adapun Chelsea, meski kalah, membuktikan bahwa mereka memiliki cukup kualitas untuk merepotkan tim-tim besar, tetapi mereka kalah dalam pertandingan yang di dalamnya mereka justru perlu memanfaatkan momen-momennya dengan efisiensi maksimal. Karena itu dapat dikatakan bahwa derby London bukanlah pertarungan yang ditentukan oleh nama-nama besar, melainkan pertandingan yang ditentukan oleh "kualitas detail".
Chelsea menguasai awal laga. Arsenal menguasai pertandingan.. dan perbedaan antara keduanya terletak pada kemampuan Arteta dan para pemainnya mengubah rencana menjadi kenyataan, lalu menyikapi perubahan-perubahan pertandingan tanpa kehilangan identitas mereka. Selain itu, taruhan Arteta berhasil, tetapi yang terpenting Arsenal membuktikan bahwa mereka memiliki karakter sebuah tim yang tahu cara menang bahkan ketika segala sesuatu tidak dimulai dengan menguntungkan mereka.