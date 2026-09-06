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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Taruhan Arteta dan mentalitas juara: bagaimana Arsenal membalikkan derbi London?

FEATURES
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
M. Arteta
X. Alonso
C. Tzolis
K. Havertz
Inggris
Spanyol
Yunani
Jerman

77 detik tak mampu meruntuhkan sang juara

Morgan Rogers hanya butuh 77 detik untuk membawa Chelsea unggul, tetapi Arsenal membutuhkan lebih dari 90 menit untuk membuktikan bahwa sang juara bertahan tidak hanya diukur dari apa yang mereka lakukan saat pertandingan berjalan sesuai skenario yang mereka inginkan, melainkan dari apa yang mereka lakukan ketika menerima pukulan dini dan dipaksa membangun kembali jalannya pertandingan dari awal.

Derbi London bukan sekadar pertemuan antara dua tim yang memiliki ambisi besar, melainkan menjadi ujian dini bagi kemampuan Arsenal dalam mempertahankan gelarnya menghadapi lawan yang memiliki senjata berbeda, dengan pelatih baru yang ingin cepat menerapkan identitasnya. Chelsea memulai dengan kuat, memanfaatkan kekacauan lini belakang pertama dan unggul, tetapi Arsenal tidak membiarkan gol itu mengubah struktur mereka atau mendorong mereka bermain dengan gugup.

Perbedaan sebenarnya muncul setelah itu: Arteta tidak perlu membalikkan seluruh gagasannya, melainkan cukup memaksimalkan pemanfaatan ruang dan peran yang telah ia pilih sebelum pertandingan. Hasilnya adalah kebangkitan Arsenal dari ketertinggalan menuju kemenangan 2-1, tetapi yang lebih penting, pertandingan ini mengungkap sejumlah keputusan taktis yang menjadikan kemenangan itu lebih dari sekadar tiga poin.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Taruhan pertama Arteta: Havertz di jantung serangan

    Salah satu keputusan paling menonjol dari Arteta adalah mengandalkan Kai Havertz sebagai penyerang utama. Keputusan itu mengandung lebih dari satu makna; Havertz bukan penyerang konvensional yang bergantung pada kehadiran terus-menerus di antara kedua bek tengah, melainkan pemain yang mampu keluar dari kotak penalti, menerima bola di ruang kosong, terlibat dalam duel udara, lalu kembali lagi ke dalam kotak pada momen yang tepat.

    Dan inilah yang persis dibutuhkan Arsenal saat menghadapi Chelsea. Tim asal London itu bertahan dengan cukup baik pada beberapa periode, sehingga sulit untuk ditembus hanya dengan umpan di depan kotak penalti. Arsenal membutuhkan penyerang yang mampu menarik para bek dari posisi mereka, sekaligus memberikan kehadiran bagi tim di dalam kotak.

    Havertz menjalankan kedua peran itu. Gol penyeimbang bukan sekadar tembakan yang sukses, melainkan hasil langsung dari cara pergerakannya. Ia mendapatkan bola di dekat garis kotak penalti, bergerak ke ruang yang tepat, lalu menuntaskan serangan dengan tembakan cerdas.

    Namun nilai sesungguhnya terlihat pada gol kedua. Alih-alih berusaha menjangkau bola dan menyelesaikan serangan sendiri, ia dengan cerdik membiarkannya melewatinya menuju Martin Odegaard, yang memanfaatkan ruang di belakangnya dan mencetak gol keunggulan.

    Statistiknya mendukung hal itu. Havertz melepaskan tiga tembakan, dua di antaranya tepat sasaran, menyentuh bola 10 kali di dalam kotak penalti Chelsea, jumlah terbanyak di antara para pemain dalam laga tersebut, menciptakan tiga peluang, memenangi empat duel udara, serta memperoleh dua pelanggaran.

    Karena itu, penilaian atas penampilannya tidak boleh berhenti pada gol semata. Pemain Jerman itu menjadi titik tumpu serangan, dan membantu Arsenal mengunci pertahanan Chelsea serta memaksanya menghadapi lebih dari satu ancaman pada saat yang bersamaan.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Odegaard menemukan kebebasan, dan Lewis-Skelly beri Arteta kunci lini tengah

    Mungkin keputusan yang paling berpengaruh terhadap bentuk permainan Arsenal adalah penggunaan Myles Lewis-Skelly di samping Declan Rice, yang memungkinkan Martin Odegaard bergerak dengan lebih leluasa. Ini bukan sekadar soal mengganti posisi seorang pemain dengan pemain lain; ini adalah pendistribusian ulang fungsi.

    Ketika Odegaard bermain lebih dalam, ia terpaksa terlibat dalam membangun serangan dari belakang, menerima bola di bawah tekanan, dan turun mengejarnya saat kehilangan penguasaan bola. Namun ketika ia mendapati di belakangnya ada pemain yang mampu menutup ruang di samping Rice, ia bisa bertahan di area-area di mana dirinya paling berpengaruh: di antara lini, di setengah-ruang, dan di tepi kotak penalti.

    Dan itulah yang terjadi. Odegaard menjadi lebih hadir di sepertiga akhir lapangan, dan pada saat yang sama ia tidak kehilangan perannya dalam menekan dan merebut kembali bola. Angka-angka mencerminkan hal itu dengan jelas: 65 sentuhan, 48 umpan sukses dari 54 percobaan, 16 umpan yang menembus lini, 6 umpan di sepertiga akhir, 4 peluang yang diciptakan, dua di antaranya peluang matang, serta 3 duel satu lawan satu yang dimenangkan.

    Angka-angka ini tidak menggambarkan seorang pemain yang hanya muncul di momen mencetak gol, melainkan pemain yang turut mengendalikan tempo pertandingan. Yang lebih penting, golnya lahir dari serangan kolektif yang jelas membawa sidik jari Arteta. Pergerakan itu tidak dilakukan secara acak; ada pergantian posisi antarpemain, penarikan para bek, dan pemanfaatan ruang yang muncul di belakang lini pertama pressing Chelsea. Odegaard bukan sekadar penuntas serangan, tetapi bagian dari mekanisme yang menciptakannya.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Mengapa Arsenal tidak runtuh setelah gol Rogers?

    Gol cepat itu bisa saja memaksa Arsenal menjalani laga yang sama sekali berbeda. Chelsea mendapatkan keunggulan psikologis, dan mampu bertahan di area yang lebih dalam serta mengandalkan transisi, sementara Arsenal terpaksa memikul tanggung jawab untuk membangun permainan. Namun Arteta menolak terjebak dalam jebakan yang paling umum: meningkatkan kecepatan tanpa meningkatkan kualitas.

    Arsenal tidak berubah menjadi tim yang mengirimkan bola ke kotak penalti secara sembarangan, dan tidak meninggalkan pola membangun serangan dari belakang, melainkan terus memutar bola dan menanti momen yang tepat untuk menggoyahkan pertahanan Chelsea.

    Aspek ini sangat penting; sebab tim yang tertinggal lebih awal menghadapi lawan kuat cenderung kehilangan posisi mereka demi mengejar hasil imbang. Arsenal justru melakukan hal yang hampir sebaliknya, dengan menjaga jarak antarlini mereka, meningkatkan tekanan secara bertahap, dan terus memanfaatkan sisi sayap serta half-spaces. Di sinilah karakter tim itu tampak lebih jelas dibanding statistik apa pun.

    Momen-momen paling berbahaya Chelsea juga terjadi di akhir laga, terutama percobaan Estevao yang memaksa David Raya melakukan intervensi penting. Penyelamatan itu bukanlah detail sepele; sebab datang pada fase ketika satu gol saja sudah cukup untuk menghapus seluruh kerja yang telah dilakukan Arsenal. Hal ini mencerminkan sisi lain dari karakter tim: kemampuan untuk beralih dari mengambil inisiatif menuju mengelola hasil tanpa kehilangan konsentrasi.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tzolis: Pilihan yang Membuat Perbedaan di Sisi Sayap

    Memilih Christos Tzolis ketimbang Eberechi Eze dan Nicolas Madueke merupakan salah satu keputusan yang mungkin terlihat sepele sebelum pertandingan, tetapi nilainya justru terlihat selama laga berlangsung. Tzolis tidak bermain sebagai sayap statis yang menunggu bola, melainkan terus bergerak untuk terlibat dalam pembangunan serangan dan masuk ke ruang-ruang di area tengah.

    Pergerakan ini menambah dimensi baru bagi serangan Arsenal; kehadirannya di area dalam memungkinkan terciptanya segitiga umpan bersama Odegaard dan Havertz, sekaligus memaksa lini pertahanan Chelsea mengambil keputusan sulit soal siapa yang keluar menekan dan siapa yang tetap di posisinya.

    Angka-angka menegaskan besarnya kontribusinya: ia bermain selama 90 menit, menyentuh bola sebanyak 54 kali, menuntaskan 37 umpan dari 43 percobaan, memenangi enam duel, merebut bola lima kali, menciptakan empat peluang, termasuk satu peluang yang berbuah gol, di samping dua umpan panjang yang sukses.

    Yang terpenting, ia berkontribusi langsung pada gol kedua. Di sinilah tampak perbedaan antara pemain sayap yang mengukur pengaruhnya dari jumlah aksi dribel dan pemain sayap yang melayani sistem permainan. Tzolis tidak perlu melakukan sepuluh upaya individu untuk menjadi berpengaruh; pergerakan dan umpan-umpannya menjadi bagian dari proses membongkar pertahanan Chelsea.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea Tidak Kalah karena Performa Buruk

    Mudah saja untuk menyederhanakan pertandingan ini sebagai kebangkitan Arsenal, tetapi hal itu tidak memberikan penghargaan yang layak kepada Chelsea. Tim ini tetap berbahaya setelah unggul, dan memiliki sejumlah peluang jelas untuk mematikan pertandingan sebelum akhirnya Arsenal membalikkan keadaan.

    Rogers nyaris menambah gol lain, sementara percobaan Pedro Neto membentur tiang, dua peluang yang jika salah satunya dimanfaatkan bisa mengubah wajah pertandingan sepenuhnya.

    Jadi, persoalannya bukan pada kemampuan Chelsea menciptakan ancaman, melainkan pada ketidakmampuan mereka mengubah momen keunggulan menjadi selisih yang nyaman. Di sinilah perbedaan antara kedua tim bisa dibaca.

    Chelsea lebih bergantung pada momen individu dan transisi cepat, sementara Arsenal memiliki mekanisme yang lebih stabil dalam menciptakan peluang. 

    Ketika Arsenal membutuhkan gol, mereka memiliki lebih dari satu jalur untuk mencapainya; sedangkan ketika Chelsea membutuhkan pengembalian keunggulan, mereka tidak menemukan ruang yang sama. Inilah poin yang bisa menjadi penentu dalam persaingan panjang.

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Karakter juara: perbedaan yang sesungguhnya

    Membicarakan kemenangan Arsenal sebatas sebuah "remontada" berarti meremehkan kerja taktis yang mendahuluinya. Arteta mengambil sejumlah keputusan yang saling terkait: "Ia memilih Havertz di posisi penyerang, memberi Odegaard kebebasan lebih besar, mendorong Lewis-Skelly ke lini tengah, memilih Tzolis di sayap, dan mengandalkan Kiwior di pertahanan".

    Setiap keputusan memberi dampak pada keputusan lainnya. Kebebasan Odegaard tidak akan mungkin dengan kadar yang sama tanpa keseimbangan yang disediakan lini tengah. Pergerakan Havertz menjadi lebih efektif karena Odegaard mampu menjangkau area tersebut. Adapun Tzolis membantu menciptakan sudut-sudut umpan tambahan yang membuat pertahanan Chelsea dihadapkan pada lebih dari satu pilihan. Dan inilah poin terpenting dalam membaca pertandingan ini: "Arteta menang bukan karena satu keputusan, melainkan karena keputusan-keputusannya saling melengkapi satu sama lain".

    Pada akhirnya, skor mengatakan bahwa Arsenal menang 2-1, tetapi pertandingan mengatakan sesuatu yang lebih besar. Tim kebobolan gol kira-kira pada menit kedua, namun demikian mereka tidak kehilangan strukturnya. Tertinggal, lalu menyamakan, kemudian unggul, dan setelah itu bertahan menghadapi tekanan menit-menit akhir. Rangkaian ini sangat penting bagi tim yang mempertahankan gelar. Musim tidak ditentukan oleh pertandingan-pertandingan saat tim berada dalam kondisi terbaiknya, melainkan oleh pertandingan-pertandingan yang di dalamnya segala sesuatu menjadi rumit. Karena itulah kemenangan atas Chelsea membawa nilai yang melampaui tiga poin.

    Arsenal tidak menyuguhkan pertandingan yang sempurna; mereka memberi peluang kepada Chelsea, tidak menuntaskan laga lebih awal, dan bisa saja membayar mahal beberapa kelalaian di akhir. Namun mereka memiliki sesuatu yang lebih penting daripada kesempurnaan: "Fleksibilitas.. fleksibilitas dalam formasi, fleksibilitas dalam peran, dan fleksibilitas dalam menyikapi skenario pertandingan". Dan inilah tepatnya yang membuat taruhan Arteta berhasil.

    Havertz membuktikan bahwa ia mampu memimpin lini serang, Odegaard memanfaatkan ruang yang disediakan rencana tersebut untuknya, Tzolis membuktikan bahwa memilihnya bukanlah sebuah petualangan, dan Lewis-Skelly membantu mendistribusikan ulang peran di lini tengah, sementara Raya menjaga keunggulan timnya ketika kesalahan sudah tidak diperbolehkan.

    Adapun Chelsea, meski kalah, membuktikan bahwa mereka memiliki cukup kualitas untuk merepotkan tim-tim besar, tetapi mereka kalah dalam pertandingan yang di dalamnya mereka justru perlu memanfaatkan momen-momennya dengan efisiensi maksimal. Karena itu dapat dikatakan bahwa derby London bukanlah pertarungan yang ditentukan oleh nama-nama besar, melainkan pertandingan yang ditentukan oleh "kualitas detail".

    Chelsea menguasai awal laga. Arsenal menguasai pertandingan.. dan perbedaan antara keduanya terletak pada kemampuan Arteta dan para pemainnya mengubah rencana menjadi kenyataan, lalu menyikapi perubahan-perubahan pertandingan tanpa kehilangan identitas mereka. Selain itu, taruhan Arteta berhasil, tetapi yang terpenting Arsenal membuktikan bahwa mereka memiliki karakter sebuah tim yang tahu cara menang bahkan ketika segala sesuatu tidak dimulai dengan menguntungkan mereka.

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