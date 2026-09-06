Morgan Rogers hanya butuh 77 detik untuk membawa Chelsea unggul, tetapi Arsenal membutuhkan lebih dari 90 menit untuk membuktikan bahwa sang juara bertahan tidak hanya diukur dari apa yang mereka lakukan saat pertandingan berjalan sesuai skenario yang mereka inginkan, melainkan dari apa yang mereka lakukan ketika menerima pukulan dini dan dipaksa membangun kembali jalannya pertandingan dari awal.

Derbi London bukan sekadar pertemuan antara dua tim yang memiliki ambisi besar, melainkan menjadi ujian dini bagi kemampuan Arsenal dalam mempertahankan gelarnya menghadapi lawan yang memiliki senjata berbeda, dengan pelatih baru yang ingin cepat menerapkan identitasnya. Chelsea memulai dengan kuat, memanfaatkan kekacauan lini belakang pertama dan unggul, tetapi Arsenal tidak membiarkan gol itu mengubah struktur mereka atau mendorong mereka bermain dengan gugup.

Perbedaan sebenarnya muncul setelah itu: Arteta tidak perlu membalikkan seluruh gagasannya, melainkan cukup memaksimalkan pemanfaatan ruang dan peran yang telah ia pilih sebelum pertandingan. Hasilnya adalah kebangkitan Arsenal dari ketertinggalan menuju kemenangan 2-1, tetapi yang lebih penting, pertandingan ini mengungkap sejumlah keputusan taktis yang menjadikan kemenangan itu lebih dari sekadar tiga poin.

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