Getty Images
Diterjemahkan oleh
Tarian Terakhir telah usai! Lionel Messi mengonfirmasi pensiun dari sepak bola internasional setelah kekalahan Argentina di final Piala Dunia
Perpisahan emosional untuk Argentina
Dalam momen yang mengguncang komunitas sepakbola global, Messi mengonfirmasi bahwa ia tidak akan lagi mengenakan seragam garis-garis biru-putih terkenal milik tim nasionalnya. Pengumuman itu menyusul kekalahan tipis 1-0 dari Spanyol pada babak perpanjangan waktu di final Piala Dunia, pertandingan yang terbukti menjadi babak terakhir dari perjalanan internasionalnya.
Melalui media sosial untuk membagikan kabar itu kepada jutaan pengikutnya, bintang kelahiran Rosario tersebut mengungkapkan betapa sulit pilihannya. Di akun resmi Instagram-nya, Messi menulis: "Setelah waktu yang berlalu sejak final, dan setelah banyak memikirkannya, saya ingin memberi tahu semua orang bahwa saya pensiun dari tim nasional. Itu adalah keputusan yang menyakitkan - dan sampai sekarang masih sangat menyakitkan - tetapi saya memahami bahwa waktunya telah tiba."
- Getty
Merefleksikan karier yang memecahkan rekor
Kepergian Messi menandai berakhirnya sebuah era statistik yang mungkin tak akan pernah bisa dilampaui pemain Argentina lain. Dalam karier yang berlangsung lebih dari 20 tahun, ia membukukan 207 penampilan, yang menempatkannya di posisi kedua dalam daftar sepanjang masa penampilan internasional putra.
Catatan golnya sama mencengangkannya, dengan 125 gol untuk negaranya. Meski ia meninggalkan panggung internasional, kepergian sang ikon meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan dalam skuad yang dipimpinnya dengan penuh wibawa, baik di masa-masa gemilang maupun sulit.
Sang penyerang secara khusus menyampaikan perasaannya soal warisan yang ia tinggalkan dan talenta yang menunggu giliran. Ia melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan: "Hanya sedikit yang tersisa dan satu per satu tahap telah berakhir, dan ini adalah salah satunya yang sangat menyakitkan bagi saya. Saya mencintai, saya telah mencintai, dan saya akan selalu mencintai berada di Tim Nasional. Saya telah mengerahkan segalanya, saya tidak punya lagi yang bisa diberikan dan selain itu, anak-anak hebat sedang datang dari belakang yang pantas berada di sana. Terima kasih atas semua cinta dalam 20 tahun ini. Saya akan sangat merindukan mendengar kalian dari dalam."
Warisan trofi dan kejayaan
Meski kekalahan di final dari Spanyol menjadi pil pahit untuk ditelan, warisan Messi di level internasional sudah benar-benar kokoh pada 2022 ketika ia memimpin Argentina meraih gelar Piala Dunia ketiga mereka di Qatar. Penampilannya di turnamen itu membuatnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Turnamen, sebuah pencapaian yang juga ia raih pada 2014 ketika Argentina mencapai final di Brasil.
Di luar Piala Dunia, Messi berperan penting dalam mengakhiri puasa gelar panjang Argentina dengan menjuarai Copa America pada 2021, yang kemudian disusul kemenangan Finalissima di Wembley.
- Getty Images
Perjalanan yang tak terlupakan
Bintang Inter Miami itu meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada mereka yang mendukungnya sepanjang perjalanan, dengan mengatakan: "Terima kasih kepada keluarga saya karena selalu ada, karena mendampingi saya dalam perjalanan yang sangat indah tetapi sulit ini. Terima kasih kepada setiap pelatih, rekan setim, dan direktur yang sempat berbagi perjalanan dengan saya. Saya membawa pulang kenangan dan momen yang tak terlupakan. Saya pergi dengan ketenangan hati dan kebanggaan karena telah memberikan kepada kalian, bersama rekan-rekan setim saya, momen-momen impian. Sungguh gila bisa menjalaninya bersama kalian. Aku mencintai kalian! Terima kasih Tuhan karena telah menjadikan saya orang Argentina. Ayo Argentina!"
Dalam catatan terakhir yang dilampirkan pada unggahan pensiunnya, Messi mengungkapkan bahwa ia sebenarnya telah mengambil keputusan itu tak lama setelah turnamen berakhir, tetapi keadaan pribadi telah semakin menguatkan tekadnya. Ia menambahkan: "Kata-kata ini saya tulis pada 21 Juli, dua hari setelah final. Hari ini setelah apa yang terjadi dengan ayah saya, saya lebih yakin daripada sebelumnya."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami