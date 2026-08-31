Kepergian Messi menandai berakhirnya sebuah era statistik yang mungkin tak akan pernah bisa dilampaui pemain Argentina lain. Dalam karier yang berlangsung lebih dari 20 tahun, ia membukukan 207 penampilan, yang menempatkannya di posisi kedua dalam daftar sepanjang masa penampilan internasional putra.

Catatan golnya sama mencengangkannya, dengan 125 gol untuk negaranya. Meski ia meninggalkan panggung internasional, kepergian sang ikon meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan dalam skuad yang dipimpinnya dengan penuh wibawa, baik di masa-masa gemilang maupun sulit.

Sang penyerang secara khusus menyampaikan perasaannya soal warisan yang ia tinggalkan dan talenta yang menunggu giliran. Ia melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan: "Hanya sedikit yang tersisa dan satu per satu tahap telah berakhir, dan ini adalah salah satunya yang sangat menyakitkan bagi saya. Saya mencintai, saya telah mencintai, dan saya akan selalu mencintai berada di Tim Nasional. Saya telah mengerahkan segalanya, saya tidak punya lagi yang bisa diberikan dan selain itu, anak-anak hebat sedang datang dari belakang yang pantas berada di sana. Terima kasih atas semua cinta dalam 20 tahun ini. Saya akan sangat merindukan mendengar kalian dari dalam."