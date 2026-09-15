AFP
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Tarian terakhir! Lionel Messi secara sensasional kembali ke skuad Argentina untuk laga perpisahan yang emosional
Menyiapkan panggung untuk perpisahan legendaris
Lionel Scaloni telah mengonfirmasi skuad Argentina untuk laga-laga persahabatan internasional FIFA mendatang melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin, yang menandai pertandingan pertama tim nasional itu setelah Piala Dunia 2026. Sorotan utama dalam daftar tersebut adalah Lionel Messi, yang baru-baru ini pensiun dari sepak bola internasional tetapi akan kembali ke negaranya untuk perpisahan terakhir. Presiden AFA Chiqui Tapia mengonfirmasi bahwa sang kapten ikonis akan tampil dalam laga spesial melawan Benin di Stadion Monumental pada 6 Oktober.
"Setelah menerima persetujuan Lionel, saya akan mengundang semua juara dunia yang berpartisipasi bersamanya di Piala Dunia Qatar 2022, agar, bersama keluarga mereka, mereka dapat menemaninya dalam pertandingan yang akan tak terlupakan bagi para penggemar Tim Nasional Argentina, untuk menyaksikan tango terakhir pemain terbaik di dunia," ungkap Tapia.
- NurPhoto
Memadukan juara dunia dengan talenta Eropa yang sedang muncul
Di samping para veteran yang kembali, Scaloni telah memperkenalkan beberapa pemain muda menarik yang saat ini tengah bersinar di seantero Eropa. Skuad ini menampilkan wajah-wajah baru yang dipanggil, termasuk Román Vega (Zenit), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Gianluca Prestianni (Benfica), dan Santiago Castro (Roma). Ada juga sejumlah nama yang kembali, yakni Agustín Giay (Palmeiras) dan Leonardo Balerdi (Roma), dengan sang bek bertekad menebus absennya dia di Piala Dunia terakhir karena cedera otot.
Namun, staf pelatih harus menyusun rencana tanpa beberapa pemain yang cukup menonjol, termasuk Leandro Paredes, Nahuel Almada, Thiago Almada, dan Nicolás Otamendi yang telah pensiun, karena berbagai hukuman larangan bermain dan pensiun.
Tinjauan komprehensif skuad terpilih
Daftar lengkap pemain yang dipanggil untuk laga Argentina berikutnya menampilkan perpaduan kuat antara bintang global dan prospek yang tengah naik daun di semua posisi:
- Penjaga gawang: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Bek: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais), Roman Vega (Zenit)
- Gelandang: Enzo Fernandez (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nico Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica)
- Penyerang: José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami)
- MIS
Memetakan jadwal pertandingan musim gugur
Dengan tur ke China dibatalkan menyusul pensiun awal Messi, Argentina telah mengatur laga melawan lawan-lawan familiar dari Amerika Selatan dan penantang dari Afrika. Argentina akan menghadapi Bolivia pada 30 September di Stadion Mario Alberto Kempes, Córdoba. Setelah itu, mereka akan menjamu Burkina Faso pada 3 Oktober dan menutup periode tersebut melawan Benin pada 6 Oktober di Stadion Monumental. Di luar laga-laga persahabatan yang emosional ini, masa depan jangka panjang pelatih Lionel Scaloni tetap menjadi bahan pembicaraan karena kontraknya berakhir pada Desember, sehingga AFA ingin mengamankan jasanya untuk masa depan.
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