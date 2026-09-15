Lionel Scaloni telah mengonfirmasi skuad Argentina untuk laga-laga persahabatan internasional FIFA mendatang melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin, yang menandai pertandingan pertama tim nasional itu setelah Piala Dunia 2026. Sorotan utama dalam daftar tersebut adalah Lionel Messi, yang baru-baru ini pensiun dari sepak bola internasional tetapi akan kembali ke negaranya untuk perpisahan terakhir. Presiden AFA Chiqui Tapia mengonfirmasi bahwa sang kapten ikonis akan tampil dalam laga spesial melawan Benin di Stadion Monumental pada 6 Oktober.

"Setelah menerima persetujuan Lionel, saya akan mengundang semua juara dunia yang berpartisipasi bersamanya di Piala Dunia Qatar 2022, agar, bersama keluarga mereka, mereka dapat menemaninya dalam pertandingan yang akan tak terlupakan bagi para penggemar Tim Nasional Argentina, untuk menyaksikan tango terakhir pemain terbaik di dunia," ungkap Tapia.