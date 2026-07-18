Tarian terakhir Lionel Messi? Pelatih Argentina Lionel Scaloni menanggapi rumor pensiun menjelang laga final Piala Dunia melawan Spanyol

Pelatih Argentina itu juga menyoroti prestasi timnya menjelang final, sambil mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan para pemain untuk mengucapkan terima kasih atas kesuksesan yang konsisten yang mereka raih dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini sangat sulit untuk dicapai. Mereka telah meraih hal-hal yang dulu sama sekali tak terbayangkan. Kemarin saya katakan kepada mereka bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan bahwa saya sangat berterima kasih," akunya.

"Seluruh staf saya dan saya sendiri akan selamanya bersyukur. Tidak mudah mencapai tahap ini di Piala Dunia dan bersaing selama bertahun-tahun di level ini, jadi menurut saya ini luar biasa. Saya berharap kami menang, tetapi jika tidak, perjalanan ini sungguh luar biasa dan menjadi teladan bagi semua orang. Saya berharap hal ini akan membantu rakyat dan negara kami."