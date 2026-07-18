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Lionel MessiGetty Images
Yosua Arya

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Tarian terakhir Lionel Messi? Pelatih Argentina Lionel Scaloni menanggapi rumor pensiun menjelang laga final Piala Dunia melawan Spanyol

L. Messi
Argentina
L. Scaloni
World Cup
Spain
Spain vs Argentina

Lionel Scaloni menolak berspekulasi mengenai masa depan Lionel Messi di tim nasional menjelang final Piala Dunia Argentina melawan Spanyol. Pelatih Argentina itu menegaskan bahwa hanya sang kapten yang tahu apakah ia akan terus bermain setelah turnamen ini berakhir, di tengah semakin gencarnya spekulasi mengenai pensiunnya.

  • Scaloni menyerahkan keputusan terkait Messi kepada sang kapten

    Argentina akan bertanding di final Piala Dunia melawan Spanyol di tengah spekulasi yang semakin menguat mengenai apakah Messi akan tampil untuk terakhir kalinya di level internasional. Dalam konferensi pers di Kota New York pada hari Jumat, Scaloni mengakui bahwa ia tidak memiliki petunjuk apa pun mengenai rencana kaptennya setelah turnamen ini berakhir.

    Ketidakpastian ini muncul meskipun pemain berusia 39 tahun itu kembali menampilkan performa luar biasa. Messi telah mencetak delapan gol dan memberikan empat assist, sehingga berbagi posisi teratas dalam perebutan Sepatu Emas bersama Kylian Mbappe dari Prancis. Ia juga menginspirasi kemenangan Argentina 2-1 atas Inggris di semifinal dengan penampilan menentukan lainnya.

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  • messi(C)Getty Images

    Scaloni enggan memprediksi masa depan Messi

    Di tengah maraknya rumor pensiun menjelang final hari Minggu, Scaloni ditanya apakah ia memperkirakan Messi akan terus membela Argentina. Pelatih peraih gelar Piala Dunia 2022 itu menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan kaptennya.

    "Apa yang saya tahu? Tanyakan saja padanya," kata Scaloni sambil tertawa kecil. "Sejujurnya, saya sama sekali tidak tahu. Dia tidak pernah berhenti mengejutkan kami."

  • Scaloni memuji skuadnya

    Pelatih Argentina itu juga menyoroti prestasi timnya menjelang final, sambil mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan para pemain untuk mengucapkan terima kasih atas kesuksesan yang konsisten yang mereka raih dalam beberapa tahun terakhir.

    "Ini sangat sulit untuk dicapai. Mereka telah meraih hal-hal yang dulu sama sekali tak terbayangkan. Kemarin saya katakan kepada mereka bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan bahwa saya sangat berterima kasih," akunya.

    "Seluruh staf saya dan saya sendiri akan selamanya bersyukur. Tidak mudah mencapai tahap ini di Piala Dunia dan bersaing selama bertahun-tahun di level ini, jadi menurut saya ini luar biasa. Saya berharap kami menang, tetapi jika tidak, perjalanan ini sungguh luar biasa dan menjadi teladan bagi semua orang. Saya berharap hal ini akan membantu rakyat dan negara kami."

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  • messi(C)Getty Images

    Satu langkah lagi menuju kejayaan di Piala Dunia

    Argentina kini akan berhadapan dengan Spanyol dengan gelar Piala Dunia lainnya sebagai taruhannya. Belum diketahui apakah ini akan menjadi penampilan terakhir Messi untuk negaranya atau sekadar babak baru dalam karier internasionalnya, namun semua sorotan akan tertuju pada sang kapten saat ia berusaha membawa Argentina meraih kemenangan besar lainnya.

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