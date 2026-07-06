AFP
Diterjemahkan oleh
Tarian terakhir? Cristiano Ronaldo membalas tajam pertanyaan soal pensiun, namun pemain Portugal berusia 41 tahun yang dijuluki GOAT itu memang mengakui hal terkait Piala Dunia
Masa depan ada di tangan kapten
Ronaldo tidak menghindar dari pertanyaan mengenai akhir karier internasionalnya. Dalam konferensi pers yang ditandai dengan keterbukaannya, kapten Portugal itu menegaskan bahwa keputusan untuk gantung sepatu sepenuhnya ada di tangannya, tanpa mempedulikan desakan dari luar yang menuntut agar ia dicoret dari susunan pemain inti di bawah asuhan Roberto Martínez.
Ketika ditanya tentang bagaimana ia menghadapi kemungkinan diganti atau kehilangan posisinya, Ronaldo menegaskan: "Sudah seperti ini sejak saya bergabung dengan tim nasional pada usia 18 tahun. Selalu seperti ini, dan tidak akan berubah. Saya selalu memberikan yang terbaik untuk membantu tim nasional mencapai tujuannya. Baik saya bermain maupun tidak, saya akan selalu memiliki peran penting di tim nasional ini. Saya akan pensiun saat saya mau, bukan saat kalian menginginkannya. Menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali hanya membuang-buang waktu. Saya tidak ingin menyoroti hal itu karena itu adalah hal yang paling tidak penting. Yang paling penting adalah kami bermain dengan baik dan memiliki keyakinan bahwa kami akan lolos.”
- Getty Images Sport
Perpisahan terakhir dengan Piala Dunia
Meskipun enggan membicarakan pensiun total, striker Al-Nassr itu menegaskan bahwa turnamen kali ini merupakan perpisahan terakhirnya dari kompetisi utama FIFA. Pemain veteran tersebut, yang telah menikmati pengalamannya di Amerika Utara, mengakui bahwa sisi emosional dari edisi kali ini sungguh tak tertandingi.
"Ini akan menjadi Piala Dunia terakhir saya, ya. Saya akan menikmatinya. Saya harap besok bukan pertandingan Piala Dunia terakhir saya," akui sang bintang. Merenungkan dampak turnamen ini, Ronaldo menambahkan: "Jujur saja, dari semua Piala Dunia yang pernah saya ikuti, ini akan menjadi yang paling saya ingat karena antusiasme penontonnya. Dari segi emosional, bagi saya, ini yang terbaik. Saya benar-benar menikmati aspek itu."
Perburuan trofi Piala Dunia
Ronaldo datang ke Amerika Utara dengan tujuan mewujudkan ambisinya untuk mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Terlepas dari hasil turnamen tersebut, striker veteran ini menekankan bahwa kehadirannya yang terus-menerus di lapangan semata-mata didorong oleh kegembiraan berkompetisi dan mewakili negaranya.
"Saya tidak kekurangan apa pun dalam hidup. Tuhan telah sangat murah hati kepada saya dan telah memberi saya segala sesuatu yang tidak pernah saya harapkan untuk dimenangkan, baik di tim nasional maupun secara pribadi. Oleh karena itu, yang terpenting adalah menikmati setiap momen. Saya tidak akan menjadi Cristiano yang lebih hebat hanya karena memenangkan Piala Dunia, dan saya juga tidak akan menjadi Cristiano yang kurang hebat jika tidak memenangkannya. Jelas, kita semua di sini dengan harapan. Namun, kita tahu bahwa hanya satu yang akan menang; tidak mungkin ada dua atau tiga pemenang. Jadi, ini soal menikmati hidup dan tidak memikirkan hari esok, menikmati setiap hari. Itulah yang telah saya pelajari," jelas sang penyerang.
"Salah satu hal yang diberikan usia kepada Anda adalah kedewasaan dan pengalaman, yang membuat Anda bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas dan melunakkan banyak hal. Karena, jelas, saya tidak buta; saya telah melihat serangan-serangan yang terus-menerus terhadap saya. Namun, itu bukanlah hal baru. Jadi, saya bahkan bersyukur karena ini adalah babak baru dalam hidup saya."
- Getty Images Sport
Ronaldo merenungkan warisan dan semangatnya
Selama hampir dua dekade, Ronaldo telah menjadi sosok yang tak terpisahkan di panggung dunia, namun di babak gugur, kenyataan bahwa ini mungkin penampilan “terakhir”nya di Piala Dunia telah menjadi topik yang terus-menerus dibahas di kalangan wartawan. Ketika ditanya apakah ia menghadapi pertandingan berikutnya melawan Spanyol dengan rasa cemas, Ronaldo menepis anggapan tentang rasa takut, dan justru berfokus pada kepuasan yang telah ia peroleh sepanjang kariernya.
"Saya akan jujur, apa pun yang terjadi besok, Cristiano akan pulang dengan hati yang tenang. Saya telah memberikan 100% dari diri saya. Dalam hidup dan dalam sepak bola, saya telah memberikan segalanya. Semangat dan keinginan untuk bermain selama bertahun-tahun ini bukan karena terpaksa; saya sangat bahagia dalam hidup, melainkan karena passion. Karena saya mencintai sepak bola," tutup Ronaldo.
"Apa pun yang terjadi, saya akan bahagia. Saya tidak bisa menekan diri sendiri dengan berpikir bahwa saya harus menang. Apa pun yang terjadi, biarlah terjadi. Saya akan menikmati setiap hari, setiap pertandingan. Dan menurut saya, bertolak belakang dengan pendapat banyak dari kalian, saya tidak bermain seburuk itu. Saya mencetak tiga gol, yang lain mencetak lebih banyak karena mereka bermain sangat baik, tapi saya tidak bermain seburuk itu. Saya akan terus maju dan lihat apakah saya bisa mencetak gol."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami