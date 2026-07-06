Tarian terakhir? Cristiano Ronaldo membalas tajam pertanyaan soal pensiun, namun pemain Portugal berusia 41 tahun yang dijuluki GOAT itu memang mengakui hal terkait Piala Dunia

Ronaldo datang ke Amerika Utara dengan tujuan mewujudkan ambisinya untuk mengangkat trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Terlepas dari hasil turnamen tersebut, striker veteran ini menekankan bahwa kehadirannya yang terus-menerus di lapangan semata-mata didorong oleh kegembiraan berkompetisi dan mewakili negaranya.

"Saya tidak kekurangan apa pun dalam hidup. Tuhan telah sangat murah hati kepada saya dan telah memberi saya segala sesuatu yang tidak pernah saya harapkan untuk dimenangkan, baik di tim nasional maupun secara pribadi. Oleh karena itu, yang terpenting adalah menikmati setiap momen. Saya tidak akan menjadi Cristiano yang lebih hebat hanya karena memenangkan Piala Dunia, dan saya juga tidak akan menjadi Cristiano yang kurang hebat jika tidak memenangkannya. Jelas, kita semua di sini dengan harapan. Namun, kita tahu bahwa hanya satu yang akan menang; tidak mungkin ada dua atau tiga pemenang. Jadi, ini soal menikmati hidup dan tidak memikirkan hari esok, menikmati setiap hari. Itulah yang telah saya pelajari," jelas sang penyerang.

"Salah satu hal yang diberikan usia kepada Anda adalah kedewasaan dan pengalaman, yang membuat Anda bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas dan melunakkan banyak hal. Karena, jelas, saya tidak buta; saya telah melihat serangan-serangan yang terus-menerus terhadap saya. Namun, itu bukanlah hal baru. Jadi, saya bahkan bersyukur karena ini adalah babak baru dalam hidup saya."