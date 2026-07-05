“Tarian terakhir” Cristiano Ronaldo? Kiper Spanyol, Unai Simon, tidak yakin bahwa pemain Portugal yang dijuluki “GOAT” itu sudah selesai dengan Piala Dunia, meskipun ia sudah melewati masa “puncaknya”

Menjelang laga sistem gugur tersebut, Simon menganalisis tantangan menghadapi Ronaldo, dengan menyoroti efisiensi luar biasa sang penyerang di dalam kotak penalti meskipun usianya sudah tidak muda lagi.

"Cristiano yang kita hadapi di Piala Dunia ini tidak sama dengan enam atau tujuh tahun lalu, saat dia berada di puncak performanya," kata Simon, seperti dikutip O Jogo. "Tapi kita harus berusaha menjauhkannya sejauh mungkin dari kotak penalti. Di final Nations League, dia mendapat bola di dalam kotak penalti dan mencetak gol. Dia memiliki kemampuan mencetak gol yang kita semua ingin miliki di tim kita.

"Keunggulan Cristiano adalah, di dalam kotak penalti, dia bisa berbalik arah untuk mencetak gol, mencari umpan terobosan, menciptakan ruang... Dia memiliki pengalaman yang luar biasa serta rekan setim yang sudah lama bermain bersamanya dan memahami segalanya dengan sempurna. Jika dia masuk ke dalam kotak penalti, dia sangat menentukan. Dia membaca situasi-situasi ini dengan sangat baik dan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan."