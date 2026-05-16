Chelsea Enzo Fernandez GFXGOAL
Tarian perpisahan Enzo Fernandez?! Pemain Chelsea seharga £107 juta ini bisa menyelamatkan reputasinya dengan mempersembahkan hadiah perpisahan berupa gelar Piala FA dalam laga di Wembley melawan Man City, klub yang juga menjadi peminatnya

Enzo Fernandez akan menghadapi momen penentuan dalam final Piala FA Sabtu ini. Masa depannya di Chelsea masih jauh dari pasti setelah isu kepindahannya ke Real Madrid yang begitu ramai dibicarakan, namun gelandang ini bisa memberikan hadiah perpisahan yang sempurna bagi The Blues saat ia bersiap menghadapi salah satu klub yang juga tertarik padanya, Manchester City. Jika kapten sementara ini mampu memimpin tim yang saat ini tanpa manajer menuju kemenangan, hal itu akan sedikit banyak membantu memperbaiki reputasinya yang tercoreng.

Pertanyaan apakah Fernandez akan tetap bertahan di Stamford Bridge atau tidak telah menjadi topik yang dihindari oleh Chelsea selama hampir dua bulan terakhir. Ia sering terlihat frustrasi di bawah asuhan mantan pelatih kepala Liam Rosenior dan secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk pindah ke Madrid (meski yang dimaksud adalah kotanya, bukan klubnya) selama jeda internasional bulan Maret dalam sebuah wawancara yang kini terkenal itu, yang berujung pada skorsing internal selama dua pertandingan.

Meskipun Real Madrid belum mengonfirmasi minat mereka hingga saat ini, dilaporkan bahwa City, lawan Chelsea di final Piala FA, sedang mempertimbangkan pendekatan pada bursa transfer musim panas untuk pemain Argentina tersebut, yang tentu saja memecahkan rekor transfer Inggris saat didatangkan dari Benfica pada 2023. Namun, terlepas dari semua spekulasi tersebut, Enzo masih bisa bertahan jika kontrak baru dapat disepakati. Jadi, menjelang final piala dan kemungkinan audisi untuk menjadi pemain Man City, masa depan Fernandez masih menggantung...

    Wajah dari sebuah era yang gagal

    Kedatangan Fernandez dengan nilai transfer yang fantastis sebesar £107 juta ($131 juta pada saat itu) pada Januari 2023 seharusnya menjadi titik balik bagi Chelsea — sebuah rekrutan besar-besaran di awal masa kepemilikan baru yang dirancang untuk mengembalikan klub ke panggung utama. Namun, tiga tahun berlalu, klub dan Enzo mendapati diri mereka kembali ke titik awal: terjebak di papan tengah dengan harapan lolos ke Liga Champions yang hancur berantakan.

    Gelandang ini tanpa sengaja menjadi salah satu simbol kegagalan manajemen BlueCo hingga saat ini, mengalami lebih banyak masa-masa sulit daripada masa-masa gemilang meskipun sering tampil menonjol saat klub asal London Barat ini berjuang untuk bangkit kembali di tengah pergantian pemain dan manajer yang tidak bijaksana di bangku cadangan.

    Sesuai tradisi Chelsea, trofi tetap datang, berupa gelar Conference League dan Piala Dunia Klub tahun lalu di bawah Enzo Maresca, serta finis di empat besar pada musim 2024-25 yang patut diapresiasi, namun hal itu tidak membuka jalan bagi kesuksesan lebih lanjut musim ini karena The Blues kembali terpuruk saat musim ini mendekati akhir.

    Secara keseluruhan, tidaklah terlalu mengejutkan bahwa pemain internasional Argentina ini secara terang-terangan mengisyaratkan kepergiannya pada musim panas nanti. Sampai saat ini, ia seharusnya sudah bersaing untuk meraih gelar-gelar besar, namun Chelsea belum pernah finis lebih tinggi dari peringkat keempat di Liga Premier selama masa baktinya di Stamford Bridge dan tampaknya tidak akan melampaui itu dalam waktu dekat, sementara ia baru sekali bermain di kompetisi Liga Champions. Sebelum musim ini, ia hanya sekali mencapai final piala domestik, yaitu final Carabao Cup 2024, di mana The Blues dikalahkan oleh Liverpool.

    Perpisahan yang panjang?

    Kita mungkin saja baru saja menyaksikan semacam perpisahan yang berlarut-larut dari Enzo. Sudah hampir dua bulan sejak ia menimbulkan keraguan serius mengenai kelanjutan kariernya di Chelsea, sebelum secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan pindah ke Real Madrid, yang diyakini sebagai salah satu klub yang memantau gelandang tersebut, meskipun mereka belum secara resmi menyatakan minatnya.

    Namun, yang mungkin paling jelas adalah kata-katanya kepada ESPN setelah kekalahan telak 8-2 secara agregat dari Paris Saint-Germain (peminat lain yang dilaporkan) di babak 16 besar Liga Champions pada bulan Maret, skor yang benar-benar mencerminkan perbedaan kualitas yang sangat jauh antara kedua tim. Ditanya tentang masa depannya di Stamford Bridge, Fernandez yang lesu berkata: "Saya tidak tahu. Fokus saya ada di sini untuk saat ini. Kami masih memiliki delapan pertandingan Liga Premier dan Piala FA. Kemudian, Piala Dunia akan segera tiba, jadi kita lihat saja setelah itu."

    Selama jeda internasional berikutnya, Fernandez semakin mempertegas sikapnya sebelum secara eksplisit menyatakan kesediaannya untuk pindah ke Madrid dalam sebuah wawancara di YouTube, dengan mengatakan: "Saya ingin tinggal di Spanyol, saya sangat menyukai Madrid; kota itu mengingatkan saya pada Buenos Aires. Saya akan tinggal di Madrid. Saya bisa bertahan dengan bahasa Inggris, tapi saya akan lebih nyaman dengan bahasa Spanyol." Hal itu, tentu saja, mengakibatkan pemain tersebut dijatuhi hukuman larangan bermain dua pertandingan oleh manajer Chelsea yang kini telah dipecat, Rosenior.

    Pemain berusia 25 tahun itu pun semakin memicu spekulasi dengan terbang ke ibu kota Spanyol untuk menonton turnamen tenis, di mana ia terlihat menyapa bintang Real Madrid, Jude Bellingham. Tampaknya, semuanya sudah jelas.

    Calon pasangan

    Namun, bukan hanya Real Madrid yang memantau Enzo. Dalam final Piala FA Sabtu nanti, ia akan berhadapan dengan klub lain yang dikabarkan tertarik padanya, yakni Manchester City. The Athletic melaporkan pada bulan April bahwa Fernandez masuk dalam daftar incaran City untuk posisi gelandang, seiring persiapan mereka menghadapi kepergian pemain andalan Bernardo Silva, yang dalam beberapa tahun terakhir karier gemilangnya semakin berperan sebagai gelandang serang yang aktif di seluruh lapangan.

    Ketertarikan mereka disebut masih berada pada 'tahap awal', namun perubahan besar di bangku cadangan Etihad Stadium bisa mempercepat proses ini secara signifikan. Masih belum jelas apakah Pep Guardiola akan melanjutkan perannya sebagai manajer City setelah akhir musim ini, dan jika ia memutuskan untuk mengakhiri dekade penuh trofi di Manchester, maka mantan asistennya dan mantan manajer Chelsea, Maresca, bisa menjadi kandidat penggantinya.

    Fernandez memiliki hubungan yang kuat dengan pelatih asal Italia tersebut, dan kepergian mendadak serta penuh ketegangan sang pelatih pada Hari Tahun Baru—sebagian akibat pembicaraannya dengan City—tidak diragukan lagi telah berkontribusi pada kekecewaan sang pemain di London Barat. Memang, ia menegaskan bahwa keputusan memecat Maresca "merugikan" klub. Mengingat ia telah dengan jelas menyatakan bahwa ia terbuka untuk hengkang pada musim panas, sulit membayangkan sang pemenang Piala Dunia menolak reuni tersebut.

    Kebetulan, Chelsea perlu mendapatkan biaya transfer setidaknya £80 juta ($106 juta) hanya untuk menghindari kerugian atas gelandang tersebut, menurut The Times.

    'Pemenang dan pejuang'

    Pelatih sementara Chelsea, Calum McFarlane, mungkin tidak akan banyak berperan dalam menentukan masa depan Fernandez karena klub masih terus mencari pengganti permanen untuk Rosenior, namun ia tentu menyadari betul betapa pentingnya pemain asal Argentina itu bagi tim.

    Setelah gol kemenangan Enzo di semifinal Piala FA melawan Leeds, ia berkata: "Itu adalah sesuatu yang sangat kami andalkan, itulah sebabnya ia sering berganti posisi selama beberapa tahun terakhir. Dia pernah bermain lebih dalam, dia pernah bermain sebagai nomor 10, dia sering berpindah-pindah, tapi menurut saya dia begitu mengancam di kotak penalti sehingga semakin tinggi posisinya – dan dia bisa turun ke belakang serta bergerak melebar – tapi semakin tinggi posisinya, dia benar-benar bisa menyulitkan lawan di ruang setengah kiri dan menyerang tiang jauh.

    "Dia melakukannya dengan sangat baik; dia telah melakukannya sepanjang musim. Salah satu kelebihan utamanya adalah saat menyerang dari sisi kanan, timing larinya, kemampuannya untuk mendapatkan jarak dan ketinggian yang baik saat melompat, serta teknik sundulannya sangat bagus.

    "Dia adalah pemenang – dia memiliki begitu banyak bakat, dia memiliki begitu banyak semangat. Dia sangat penting bagi tim ini dan hal terbaik tentang Enzo adalah dia bisa melakukan segalanya, tetapi ketika situasi menjadi sulit, Anda melihat semangat juangnya. Anda melihatnya memimpin tim, Anda melihatnya melakukan tekel, Anda melihatnya berjuang untuk setiap bola lepas."

    Ceritanya bisa berlanjut

    Ketangguhan, semangat juang, dan mentalitas pemenang itulah yang menjadi alasan utama mengapa banyak penggemar Chelsea sangat berharap bahwa ini bukanlah penampilan terakhir Fernandez. Tanpa dirinya, performa mereka musim ini akan jauh lebih buruk, dan prospek skuad yang kurang berpengalaman ini kehilangan salah satu dari sedikit pemimpinnya di lini depan sungguh mengkhawatirkan.

    Namun, ada secercah harapan bahwa dia masih bisa bertahan; di tengah dampak dari skorsing dua pertandingannya, agen Enzo, Javier Pastore, mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai kontrak baru telah dilakukan, meskipun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Mantan gelandang serang PSG itu mengatakan kepada The Athletic bahwa kliennya bersedia bertahan jika syarat-syaratnya terpenuhi, tetapi jika kesepakatan tidak tercapai setelah Piala Dunia mendatang, Fernandez akan "menjelajahi opsi lain".

    "Kami mulai membicarakannya sekitar Desember atau Januari, tetapi kami tidak bisa mencapai kesepakatan," kata Pastore. "Karena kontrak Enzo masih tersisa enam tahun, kami memutuskan tidak memperpanjangnya karena syarat-syaratnya tidak tepat bagi kami maupun bagi pemain; mengingat apa yang Enzo mampu lakukan saat ini, ia pantas mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang ia terima saat ini."

    Namun, agen tersebut juga menyiratkan adanya kemungkinan keretakan dalam hubungan pemain dengan pengambil keputusan klub. "Ada faktor lain yang memengaruhi keputusan, entah itu gaji, rasa hormat, atau cara penanganan… Ada begitu banyak hal yang saat ini tidak kami lihat—atau setidaknya saya, sebagai agen, tidak melihatnya—yang menunjukkan bahwa klub tidak menangani hal-hal ini dengan cara terbaik bagi dia."

    Maka, ada kemungkinan bahwa cerita ini belum berakhir - dan penunjukan pelatih muda yang dihormati dan mantan gelandang seperti Xabi Alonso, yang saat ini menjadi kandidat terdepan, bisa menjadi salah satu cara untuk meyakinkan Fernandez agar tetap bertahan...

    Kesempatan untuk menebus kesalahan

    Namun, jika ini memang menjadi perpisahan, Fernandez memiliki kesempatan untuk mengakhiri masa baktinya selama tiga setengah tahun di Chelsea dengan mengangkat trofi yang bisa dibilang sebagai gelar paling bergengsi selama ia mengenakan seragam biru, dan Anda bisa yakin ia akan berjuang habis-habisan untuk mewujudkan impian itu pada hari Sabtu.

    Dia adalah salah satu alasan utama mengapa klub ini bisa kembali mencapai final; sundulannya lah yang memenangkan semifinal melawan Leeds saat dia menyambut umpan silang Pedro Neto di akhir apa yang kini menjadi ciri khasnya, yaitu berlari ke area penalti di menit-menit akhir.

    Gol tersebut dan penampilannya melawan Liverpool akhir pekan lalu telah membawa total golnya menjadi 14 gol di semua kompetisi dalam musim yang produktif ini, sementara dia juga memberikan enam assist untuk mencapai angka ganda dalam total gol dan assist. Dia mencetak 26 gol musim lalu, namun angka tersebut dibantu oleh delapan gol yang diraih di Conference League.

    Enzo, karenanya, adalah salah satu dari sedikit pemain Chelsea yang bisa bangga musim ini, tercermin dari fakta bahwa para penggemar tidak membelot padanya meskipun ia sempat melirik Madrid. Ia pun ingin membalas kepercayaan tak tergoyahkan itu di bawah lengkungan Wembley, dan jika ia melakukannya, para pendukung mungkin tidak akan keberatan jika ia pindah dari klub yang mereka rasa telah mengecewakan mereka sendiri.

