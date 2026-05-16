Pertanyaan apakah Fernandez akan tetap bertahan di Stamford Bridge atau tidak telah menjadi topik yang dihindari oleh Chelsea selama hampir dua bulan terakhir. Ia sering terlihat frustrasi di bawah asuhan mantan pelatih kepala Liam Rosenior dan secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk pindah ke Madrid (meski yang dimaksud adalah kotanya, bukan klubnya) selama jeda internasional bulan Maret dalam sebuah wawancara yang kini terkenal itu, yang berujung pada skorsing internal selama dua pertandingan.
Meskipun Real Madrid belum mengonfirmasi minat mereka hingga saat ini, dilaporkan bahwa City, lawan Chelsea di final Piala FA, sedang mempertimbangkan pendekatan pada bursa transfer musim panas untuk pemain Argentina tersebut, yang tentu saja memecahkan rekor transfer Inggris saat didatangkan dari Benfica pada 2023. Namun, terlepas dari semua spekulasi tersebut, Enzo masih bisa bertahan jika kontrak baru dapat disepakati. Jadi, menjelang final piala dan kemungkinan audisi untuk menjadi pemain Man City, masa depan Fernandez masih menggantung...