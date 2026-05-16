Kedatangan Fernandez dengan nilai transfer yang fantastis sebesar £107 juta ($131 juta pada saat itu) pada Januari 2023 seharusnya menjadi titik balik bagi Chelsea — sebuah rekrutan besar-besaran di awal masa kepemilikan baru yang dirancang untuk mengembalikan klub ke panggung utama. Namun, tiga tahun berlalu, klub dan Enzo mendapati diri mereka kembali ke titik awal: terjebak di papan tengah dengan harapan lolos ke Liga Champions yang hancur berantakan.

Gelandang ini tanpa sengaja menjadi salah satu simbol kegagalan manajemen BlueCo hingga saat ini, mengalami lebih banyak masa-masa sulit daripada masa-masa gemilang meskipun sering tampil menonjol saat klub asal London Barat ini berjuang untuk bangkit kembali di tengah pergantian pemain dan manajer yang tidak bijaksana di bangku cadangan.

Sesuai tradisi Chelsea, trofi tetap datang, berupa gelar Conference League dan Piala Dunia Klub tahun lalu di bawah Enzo Maresca, serta finis di empat besar pada musim 2024-25 yang patut diapresiasi, namun hal itu tidak membuka jalan bagi kesuksesan lebih lanjut musim ini karena The Blues kembali terpuruk saat musim ini mendekati akhir.

Secara keseluruhan, tidaklah terlalu mengejutkan bahwa pemain internasional Argentina ini secara terang-terangan mengisyaratkan kepergiannya pada musim panas nanti. Sampai saat ini, ia seharusnya sudah bersaing untuk meraih gelar-gelar besar, namun Chelsea belum pernah finis lebih tinggi dari peringkat keempat di Liga Premier selama masa baktinya di Stamford Bridge dan tampaknya tidak akan melampaui itu dalam waktu dekat, sementara ia baru sekali bermain di kompetisi Liga Champions. Sebelum musim ini, ia hanya sekali mencapai final piala domestik, yaitu final Carabao Cup 2024, di mana The Blues dikalahkan oleh Liverpool.