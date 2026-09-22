Pengalaman luas di Eredivisie dan MLS telah membentuk pola pikir yang matang bagi Paes, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pada tahap kariernya saat ini, kejayaan kolektif untuk klub dan negara jelas lebih utama daripada ego pribadi apa pun.

Membuka diri soal perkembangannya dalam wawancara dengan FIFA, Paes mengatakan: "Segala sesuatu yang terjadi dalam karier saya terjadi karena suatu alasan. Saya telah banyak berkembang dan menjadi jauh lebih matang karenanya."

Menjelaskan bagaimana prioritasnya kini sepenuhnya berpusat pada kebutuhan tim, sang penjaga gawang melanjutkan: "Ego saya tidak lagi terlalu penting. Saya hanya ingin berkontribusi semaksimal mungkin untuk tim. Tujuan utama saya adalah menang, baik bersama tim nasional maupun di level klub."

Menilai dampak yang lebih luas dari turnamen yang didukung FIFA itu, Paes menambahkan: "Ini adalah perkembangan yang positif, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk setiap negara peserta. Ini akan meningkatkan level sepak bola Asia Tenggara."