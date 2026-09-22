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"Targetnya adalah memenangkan trofi" - Kiper Ajax Maarten Paes membidik kejayaan bersejarah di Piala ASEAN FIFA bersama Indonesia
Penjaga gawang Garuda ungkap ambisi
Target gelar tanpa kompromi dari Paes menandai babak baru yang ambisius dalam perjalanan internasionalnya bersama Merah Putih. Mantan pemain menonjol FC Dallas itu menegaskan fokusnya sepenuhnya tertuju untuk menghadirkan trofi bersejarah di level regional. Atmosfer penuh gairah yang tercipta dari tribune hanya makin memperdalam ikatan emosionalnya dengan negara yang kini ia sebut sebagai rumah.
- Getty Images Sport
Penjaga gawang memprioritaskan kesuksesan bersama
Pengalaman luas di Eredivisie dan MLS telah membentuk pola pikir yang matang bagi Paes, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pada tahap kariernya saat ini, kejayaan kolektif untuk klub dan negara jelas lebih utama daripada ego pribadi apa pun.
Membuka diri soal perkembangannya dalam wawancara dengan FIFA, Paes mengatakan: "Segala sesuatu yang terjadi dalam karier saya terjadi karena suatu alasan. Saya telah banyak berkembang dan menjadi jauh lebih matang karenanya."
Menjelaskan bagaimana prioritasnya kini sepenuhnya berpusat pada kebutuhan tim, sang penjaga gawang melanjutkan: "Ego saya tidak lagi terlalu penting. Saya hanya ingin berkontribusi semaksimal mungkin untuk tim. Tujuan utama saya adalah menang, baik bersama tim nasional maupun di level klub."
Menilai dampak yang lebih luas dari turnamen yang didukung FIFA itu, Paes menambahkan: "Ini adalah perkembangan yang positif, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk setiap negara peserta. Ini akan meningkatkan level sepak bola Asia Tenggara."
Persaingan sehat memicu ambisi
Lingkungan elite di Johan Cruyff Arena telah mengasah mentalitas juara sang kiper melalui kerja sehari-hari bersama pemain internasional Jerman Marc-Andre ter Stegen. Di level internasional, ia menjalani persaingan yang menuntut namun tetap harmonis dengan Emil Audero untuk memperebutkan posisi utama di bawah pelatih kepala John Herdman.
Menegaskan nilai dari persaingan ketat di bawah mistar, Paes menegaskan: "Semakin bagus persaingan yang Anda hadapi, semakin besar dorongannya untuk membuat Anda menjadi versi terbaik dari diri sendiri."
Mengesampingkan rivalitas pribadi demi kejayaan tim nasional, sang penjaga gawang menambahkan: "Semakin tua saya, semakin penting bagi saya agar Garuda menang, bukan saya atau Emil."
Menegaskan kembali keinginannya untuk mengangkat trofi di depan publik tuan rumah yang penuh gairah, Paes menegaskan: "Bagi saya, tujuannya adalah memenangkan trofi. Saya ingin sekali mengangkat gelar di depan para pendukung kami sendiri dan membalas semua dukungan yang telah mereka berikan kepada kami selama beberapa tahun terakhir."
Menjadikan turnamen regional ini sebagai pijakan menuju kesuksesan di level kontinental, Paes menutup dengan berkata: "Tujuan pertama adalah memenangkan trofi di sini dan membangun perasaan yang sangat positif untuk menyambut Piala Asia."
- Xinhua
Turnamen regional mulai mendapat momentum
Indonesia akan menjadi tuan rumah Divisi 1 Piala ASEAN FIFA 2026, dengan menghadapi laga fase grup melawan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Turnamen ini memberi Herdman kesempatan krusial untuk mematangkan cetak biru taktiknya sebelum bertolak ke Arab Saudi untuk Piala Asia AFC pada Januari. Mengangkat trofi besar di hadapan pendukung sendiri akan menyuntikkan dorongan besar bagi skuad jelang ujian di level kontinental tersebut.
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