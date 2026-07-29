Jajaran petinggi di Bernabeu bergerak cepat untuk mengamankan masa depan jangka panjang sang pemain dan menangkal sisa-sisa minat dari klub-klub Premier League. Pada Senin, Sky Sports News mengabarkan bahwa pembicaraan lanjutan mengenai masa depannya antara Real dan perwakilannya akan berlangsung pekan ini. Klub ingin menghindari ketidakpastian apa pun terkait bintang mereka, terutama karena kontraknya saat ini hanya tersisa satu tahun lagi.

Presiden klub Florentino Perez terlibat langsung dan secara terbuka menyatakan keinginannya agar Vinicius bertahan dalam jangka panjang. Madrid juga tidak ingin ia membiarkan kontraknya habis hingga berstatus bebas transfer, mengingat nilainya diperkirakan berada di kisaran £137 juta.