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VIniciusGetty Images
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Target transfer Arsenal Vinicius Junior akan TETAP di Real Madrid dengan Jose Mourinho mengandalkan winger Brasil itu untuk peran kunci

Transfers
Vinicius Junior
Real Madrid
Arsenal
LaLiga
Premier League

Harapan ambisius Arsenal untuk memboyong Vinicius Junior ke Emirates Stadium tampaknya pupus setelah superstar Brasil itu bersiap mengikat masa depannya dengan Real Madrid. Meski mendapat minat besar dari tim asuhan Mikel Arteta, winger tersebut kini diperkirakan akan tetap bertahan di ibu kota Spanyol dan memainkan peran penting di bawah manajer baru Jose Mourinho.

  • Mourinho memandang Vinicius sebagai Galactico yang tak tergantikan

    Menurut Sky Sports News, Vinicius akan tetap bertahan di Madrid setelah musim panas ini, karena klub Spanyol itu tidak berniat menjualnya dan yakin ia akan menyepakati kontrak baru. Kabar ini menjadi pukulan besar bagi Arsenal, yang memantau situasi tersebut dengan minat sangat besar saat sang pemain memasuki tahap akhir kontraknya saat ini. Mourinho diyakini sangat menghargai Vinicius dan ingin ia tetap menjadi salah satu anggota kunci tim.



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  • ViniciusGetty Images

    Negosiasi kontrak siap dipercepat

    Jajaran petinggi di Bernabeu bergerak cepat untuk mengamankan masa depan jangka panjang sang pemain dan menangkal sisa-sisa minat dari klub-klub Premier League. Pada Senin, Sky Sports News mengabarkan bahwa pembicaraan lanjutan mengenai masa depannya antara Real dan perwakilannya akan berlangsung pekan ini. Klub ingin menghindari ketidakpastian apa pun terkait bintang mereka, terutama karena kontraknya saat ini hanya tersisa satu tahun lagi.

    Presiden klub Florentino Perez terlibat langsung dan secara terbuka menyatakan keinginannya agar Vinicius bertahan dalam jangka panjang. Madrid juga tidak ingin ia membiarkan kontraknya habis hingga berstatus bebas transfer, mengingat nilainya diperkirakan berada di kisaran £137 juta.

  • Minat Arsenal menemui tembok kokoh

    Ketertarikan Madrid terhadap Yan Diomande telah menarik perhatian Arsenal, yang tampaknya ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk merekrut Vinicius. Terlepas dari optimisme di London utara, upaya memboyong pemain Brasil itu tampaknya telah menemui jalan buntu yang pasti. Arteta sangat ingin menambah sosok penentu kemenangan yang benar-benar kelas dunia ke dalam skuadnya untuk membantu Arsenal menjadi kekuatan dominan di kompetisi domestik dan Eropa.

    Situasi terkait Vinicius memiliki beberapa ciri klasik dari sengketa kontrak baru; laporan soal kebuntuan terkait tuntutan gaji, munculnya minat Arsenal, dan pembicaraan lanjutan yang akan datang. Namun, sejauh ini belum ada bukti publik yang kuat bahwa Vinicius ingin meninggalkan Madrid dengan alasan apa pun, baik olahraga maupun lainnya.

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  • ViniciusGetty Images

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Vinicius lebih dari sekadar winger kiri yang luar biasa. Ia adalah superstar global, dan seorang Galactico dalam segala hal. Kehilangan sosok seperti itu di tengah transisi kepelatihan akan menjadi pukulan besar bagi stabilitas klub, itulah sebabnya Mourinho dan Perez bersatu untuk memastikan ia tetap bertahan.

    Sepertinya para pendukung setia Arsenal harus mencari di tempat lain untuk rekrutan besar mereka pada musim panas ini, karena pemain Brasil itu bersiap memimpin lini depan skuad Madrid racikan baru Mourinho.

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