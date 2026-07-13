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Target ‘minimal’ ditetapkan untuk Florian Wirtz senilai £116 juta setelah dua kali kegagalan di Liga Premier dan Piala Dunia bersama Liverpool dan Jerman
Wirtz & Isak harus membuktikan nilai dari biaya transfer yang sangat besar tersebut
Wirtz sempat menjadi pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris saat pindah ke Merseyside dari Bayer Leverkusen. Rekor tersebut kini dipegang oleh rekan setimnya, Alexander Isak.
Dua pemain yang didatangkan dengan biaya besar oleh Arne Slot kesulitan menunjukkan performa terbaik dan membuktikan kepercayaan yang diberikan kepada mereka selama musim 2025-26. Keduanya kini berada di bawah tekanan untuk menunjukkan performa terbaik pada tahun kedua mereka bersama klub raksasa Liga Premier.
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Wirtz di Liverpool: Gol dan assist untuk The Reds
Wirtz dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa saat direkrut dari negaranya, dengan reputasi sebagai salah satu gelandang pencetak gol terbaik di dunia yang diraihnya saat menikmati kejayaan gelar Bundesliga.
Hanya tujuh gol dan jumlah assist yang sama yang tercatat untuk Liverpool, dengan banyak pertanyaan yang tidak menyenangkan dilontarkan mengenai apakah ia memiliki apa yang diperlukan untuk bersinar di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Situasi tidak menjadi lebih baik atau lebih mudah bagi Wirtz saat membela negaranya di Piala Dunia 2026.
Tidak ada percikan semangat yang muncul kembali saat timnya tersingkir secara memalukan di babak 32 besar oleh Paraguay, sehingga perhatian kini kembali beralih ke urusan klub. Liverpool, yang sedang membuka era baru di bawah asuhan pelatih asal Spanyol Andoni Iraola, membutuhkan playmaker berusia 23 tahun ini untuk langsung tampil maksimal saat kembali ke kompetisi domestik.
Kontribusi gol: Akankah Will Wirtz mencetak dua digit gol pada musim 2026-27?
Saat ditanya apakah Wirtz harus mencetak angka dua digit di kedua kategori kontribusi gol musim depan, mantan gelandang Liverpool Murphy — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan BetWright taruhan sepak bola — mengatakan: “Tentu saja. Rasa percaya diri memegang peranan penting. Tentu saja, dia bergabung dengan tim yang sedang dalam masa transisi. Kami mendatangkan beberapa pemain baru dan beberapa pemain lain telah hengkang. Ketika tim mulai mengalami kesulitan, semakin sulit baginya untuk memberikan pengaruh dalam pertandingan.
“Beradaptasi dengan liga dan gaya hidup baru itu sulit, bahkan bagi pemain yang memiliki kemampuan teknis sangat baik. Namun pada akhirnya, dia memang menjalani periode yang cukup baik di pertengahan musim—harus diakui—dan menunjukkan sekilas kemampuannya, tapi itu belum cukup. Kini saatnya dia melangkah lebih jauh. Bukan hanya karena besarnya biaya transfer, tetapi karena Liverpool membutuhkan para pemain terbaiknya untuk tampil dalam performa terbaik.
“Saya selalu berpikir bahwa jika Anda bermain di posisi penyerang, entah itu di sayap kiri, sebagai gelandang serang (nomor 10), atau di sayap kanan—terutama saat kebanyakan tim bermain dengan formasi 4-2-3-1 atau formasi apa pun—Anda harus menargetkan angka ganda, baik dalam hal assist maupun gol.
“Itu adalah standar minimal. Karena para pemain terbaik di dunia dan di Eropa yang bermain di posisi-posisi tersebut dengan mudah mencapai angka-angka tersebut. Jadi, kamu harus menargetkan hal itu. Karena tampil bagus tanpa hasil akhir tidak akan memenangkan pertandingan sepak bola. Tidak cukup banyak pertandingan besar di mana dia memberikan dampak signifikan.
“Saya pikir secara fisik dia akan lebih baik. Saya akan terkejut jika dia tidak lebih baik secara fisik saat kembali, yang tentu saja membantu. Dia akan lebih nyaman dengan lingkungannya, tempat tinggalnya, sekitarnya, rekan setimnya, semua hal itu. Tapi dia harus meningkatkan performanya di musim yang sangat krusial baginya.
“Saya memang merasa masih ada potensi yang bisa dikembangkan. Namun sayangnya, harga transfer itu sendiri tidak menjamin kesuksesan. Jadi saya pikir dia akan lebih baik. Saya harap dia akan lebih baik. Saya yakin dia akan begitu. Dan saya pikir jika dia bisa mulai menargetkan—tentu saja jika dia bisa mencetak angka ganda, baik gol maupun assist—maka dia benar-benar memberikan dampak pada tim. Itu seharusnya menjadi standar minimal.”
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Jadwal pertandingan Liverpool: Pra-musim & musim baru Liga Premier
Wirtz terikat kontrak lima tahun di Anfield yang akan berakhir pada 2030. Ia masih harus membuktikan banyak hal dalam memenuhi perjanjian tersebut dan berpotensi mendapatkan perpanjangan kontrak di masa depan.
Liverpool tetap yakin bahwa aset mahal ini akan menunjukkan performa terbaiknya, mengingat tidak ada keraguan mengenai kemampuan bintang asal Jerman tersebut, dan mereka akan sangat menantikan penampilannya yang memukau saat membuka musim 2026-27 ketika The Reds bertandang ke Newcastle pada 23 Agustus - dengan serangkaian pertandingan persahabatan, termasuk laga melawan Wrexham dan Leeds, yang memberikan kesempatan baginya untuk membangun performa dan kepercayaan diri.
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