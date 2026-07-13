Target ‘minimal’ ditetapkan untuk Florian Wirtz senilai £116 juta setelah dua kali kegagalan di Liga Premier dan Piala Dunia bersama Liverpool dan Jerman

Saat ditanya apakah Wirtz harus mencetak angka dua digit di kedua kategori kontribusi gol musim depan, mantan gelandang Liverpool Murphy — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan BetWright taruhan sepak bola — mengatakan: “Tentu saja. Rasa percaya diri memegang peranan penting. Tentu saja, dia bergabung dengan tim yang sedang dalam masa transisi. Kami mendatangkan beberapa pemain baru dan beberapa pemain lain telah hengkang. Ketika tim mulai mengalami kesulitan, semakin sulit baginya untuk memberikan pengaruh dalam pertandingan.

“Beradaptasi dengan liga dan gaya hidup baru itu sulit, bahkan bagi pemain yang memiliki kemampuan teknis sangat baik. Namun pada akhirnya, dia memang menjalani periode yang cukup baik di pertengahan musim—harus diakui—dan menunjukkan sekilas kemampuannya, tapi itu belum cukup. Kini saatnya dia melangkah lebih jauh. Bukan hanya karena besarnya biaya transfer, tetapi karena Liverpool membutuhkan para pemain terbaiknya untuk tampil dalam performa terbaik.

“Saya selalu berpikir bahwa jika Anda bermain di posisi penyerang, entah itu di sayap kiri, sebagai gelandang serang (nomor 10), atau di sayap kanan—terutama saat kebanyakan tim bermain dengan formasi 4-2-3-1 atau formasi apa pun—Anda harus menargetkan angka ganda, baik dalam hal assist maupun gol.

“Itu adalah standar minimal. Karena para pemain terbaik di dunia dan di Eropa yang bermain di posisi-posisi tersebut dengan mudah mencapai angka-angka tersebut. Jadi, kamu harus menargetkan hal itu. Karena tampil bagus tanpa hasil akhir tidak akan memenangkan pertandingan sepak bola. Tidak cukup banyak pertandingan besar di mana dia memberikan dampak signifikan.

“Saya pikir secara fisik dia akan lebih baik. Saya akan terkejut jika dia tidak lebih baik secara fisik saat kembali, yang tentu saja membantu. Dia akan lebih nyaman dengan lingkungannya, tempat tinggalnya, sekitarnya, rekan setimnya, semua hal itu. Tapi dia harus meningkatkan performanya di musim yang sangat krusial baginya.

“Saya memang merasa masih ada potensi yang bisa dikembangkan. Namun sayangnya, harga transfer itu sendiri tidak menjamin kesuksesan. Jadi saya pikir dia akan lebih baik. Saya harap dia akan lebih baik. Saya yakin dia akan begitu. Dan saya pikir jika dia bisa mulai menargetkan—tentu saja jika dia bisa mencetak angka ganda, baik gol maupun assist—maka dia benar-benar memberikan dampak pada tim. Itu seharusnya menjadi standar minimal.”