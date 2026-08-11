Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Target Manchester United, Lewis Hall, terus mendorong kepindahan ke Old Trafford meski Newcastle bersikap tegas
Man Utd membidik tambahan kekuatan di lini belakang
Menurut The Sun, Hall tetap sangat ingin pindah ke Old Trafford dan telah menjelaskan dengan sangat tegas bahwa ia ingin bergabung dengan Manchester United.
Manajer Manchester United Michael Carrick telah mengidentifikasi pemain berusia 21 tahun itu sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Luke Shaw, yang kontraknya habis tahun depan. Meski Shaw menikmati musim yang luar biasa dengan tampil dalam seluruh 38 pertandingan Premier League, Manchester United mewaspadai beban kerjanya dengan kembalinya sepak bola Liga Champions.
Namun, Newcastle secara resmi telah menolak pendekatan awal tersebut, dengan mengambil langkah tegas untuk meredam semua pembicaraan yang terus berlanjut soal kepergian Hall saat mereka berupaya mempertahankan para pemain kunci setelah bursa transfer musim panas yang mengganggu.
- Getty Images Sport
Eksodus di St James' Park picu kekhawatiran
Newcastle sudah mengalami eksodus talenta besar pada musim panas ini, dengan menjual Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Bruno Guimaraes dengan total gabungan £244 juta.
Tidak ingin kehilangan lagi anggota skuad yang vital, klub memberi tahu Manchester United bahwa Hall tidak tersedia dalam kondisi apa pun. Newcastle memegang posisi tawar yang kuat karena kontraknya berlaku hingga 2029, dan kembalinya dia baru-baru ini ke tim nasional telah meningkatkan valuasi pasarnya secara signifikan.
Meski demikian, klub sepenuhnya menyadari bahwa beberapa pemain sangat khawatir dengan arah proyek saat ini. Setelah finis di posisi ke-12 di Premier League musim lalu dan gagal lolos ke kompetisi Eropa, Hall memandang kepindahan ke Old Trafford sebagai langkah yang diperlukan.
Kekecewaan di Piala Dunia memicu kepergian
Salah satu pendorong utama di balik permintaan transfer itu adalah frustrasi berkepanjangan sang pemain terkait prospeknya di level internasional. Hall secara pribadi merasa cara mantan bos Eddie Howe mengelola tim pada fase penentuan musim lalu pada akhirnya membuatnya kehilangan tempat berharga di skuad Inggris untuk Piala Dunia baru-baru ini. Ia meyakini kebijakan rotasi ketat Howe dan keengganannya untuk terus-menerus memainkan dirinya sebagai starter dalam laga-laga besar membuatnya kehilangan panggung yang dibutuhkan untuk memikat manajer tim nasional Thomas Tuchel sebelum turnamen tersebut.
Meski Howe kemudian meninggalkan klub dan Matthias Jaissle mengambil alih kursi manajer, Hall tidak mengubah pendiriannya dan merasa awal yang baru jauh dari Tyneside sepenuhnya diperlukan untuk kariernya.
- Getty Images Sport
Apa yang menanti Hall?
Manchester United kini harus memutuskan apakah akan mengajukan tawaran resmi yang jauh lebih baik untuk menguji keteguhan petinggi Newcastle sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Dengan valuasi sang bek diperkirakan berada di kisaran £60 juta, klub harus mempertimbangkan langkah berikutnya dengan cermat. Jika kesepakatan tidak bisa segera tercapai, Carrick mungkin harus segera menjajaki target bek alternatif untuk menjadi pelapis Shaw.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami