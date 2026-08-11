Menurut The Sun, Hall tetap sangat ingin pindah ke Old Trafford dan telah menjelaskan dengan sangat tegas bahwa ia ingin bergabung dengan Manchester United.

Manajer Manchester United Michael Carrick telah mengidentifikasi pemain berusia 21 tahun itu sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Luke Shaw, yang kontraknya habis tahun depan. Meski Shaw menikmati musim yang luar biasa dengan tampil dalam seluruh 38 pertandingan Premier League, Manchester United mewaspadai beban kerjanya dengan kembalinya sepak bola Liga Champions.

Namun, Newcastle secara resmi telah menolak pendekatan awal tersebut, dengan mengambil langkah tegas untuk meredam semua pembicaraan yang terus berlanjut soal kepergian Hall saat mereka berupaya mempertahankan para pemain kunci setelah bursa transfer musim panas yang mengganggu.