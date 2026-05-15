Target Manchester City dan Bayern Munich memutuskan ingin pindah pada bursa transfer musim panas setelah klausul pelepasan senilai €12 juta mulai berlaku
Prodigy memicu persaingan penawaran
Eichhorn telah mencatatkan lonjakan karier yang luar biasa di Jerman, dengan mencatatkan 18 penampilan bersama tim utama Hertha dan memecahkan rekor gol pada usia 16 tahun dan 287 hari. Penampilannya yang konsisten di 2. Bundesliga telah menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, dan sang pemain kini bertekad untuk pindah ke klub bergengsi selama jendela transfer mendatang. Klausul pelepasan yang rumit dalam kontraknya, yang berlaku hingga 2029, memungkinkannya hengkang dengan biaya antara €10 juta hingga €12 juta, tergantung pada klub tujuannya.
Raksasa Bavaria memimpin perburuan
Bayern telah mengidentifikasi Eichhorn sebagai target utama, dengan pelatih kepala Vincent Kompany dikabarkan sangat bertekad untuk mendatangkan pemain muda tersebut. Menurut Sky Sport, juara Bundesliga itu telah mengadakan dua pertemuan dengan perwakilan sang gelandang untuk memaparkan visi mereka terkait perkembangan kariernya. Untuk menangkis minat klub pesaing, juara terbanyak sepanjang sejarah itu dilaporkan siap menawarkan kontrak jangka panjang hingga 2031 kepada sang remaja, disertai jaminan khusus terkait partisipasinya di tim utama musim depan.
Guardiola merencanakan pergerakan City
Manchester City juga ikut bersaing, dengan Guardiola dilaporkan sangat berminat untuk mendatangkan pemain timnas junior Jerman tersebut ke Liga Premier musim panas ini. Berdasarkan rencana yang diajukan oleh klub raksasa Inggris itu, City akan mengaktifkan klausul pelepasan sebelum segera meminjamkan Eichhorn ke Bayer Leverkusen guna memastikan ia terus berkembang di lingkungan kompetisi papan atas. Leverkusen sendiri tetap menjadi pesaing kuat, bersama Borussia Dortmund dan RB Leipzig, dalam upaya mereka mempertahankan gelandang berbakat tersebut di Bundesliga.
Musim panas yang menentukan bagi bintang muda
Eichhorn kini harus mempertimbangkan beberapa tawaran menggiurkan saat ia bersiap untuk pindah klub, sebuah langkah yang kemungkinan besar akan menentukan awal karier profesionalnya. Hertha dihadapkan pada tugas berat untuk menggantikan aset paling menjanjikan mereka saat mereka berjuang di kasta kedua, sementara klub pembeli perlu menyelesaikan detail persyaratan klausul pelepasan yang dapat disesuaikan. Dengan mendekatnya jendela transfer musim panas, persaingan untuk mendapatkan salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa diperkirakan akan mencapai puncaknya dalam beberapa pekan mendatang.