Penyerang 26 tahun itu mencetak 62 gol dalam 109 penampilan untuk Newcastle United, dengan 54 di antaranya dibukukan di Premier League. Ia membangun reputasi di St James’ Park sebagai salah satu penyerang nomor 9 paling komplet di sepakbola dunia.

Status tersebut meyakinkan Liverpool untuk menggelontorkan biaya transfer dengan rekor Inggris, dengan juara bertahan Inggris itu mencari seseorang untuk memimpin lini depan mereka dalam upaya menegaskan dominasi domestik. Namun, kampanye 2025-26 tidak berjalan sesuai rencana.

Isak datang dalam kondisi kebugaran yang kurang ideal setelah pramusim yang terganggu dan tidak pernah terlihat mendekati ketajaman penuh untuk tampil dalam pertandingan. Patah kaki yang dialaminya pada Desember semakin tidak membantu situasinya. Musim itu berakhir dengan hanya empat gol yang tercipta.

Piala Dunia 2026 turut diramaikan Swedia, tetapi itu membuat masa liburnya pada musim panas kembali singkat di level klub. Liverpool membutuhkan penyerang andalan mereka untuk langsung tancap gas saat aksi kompetitif kembali bergulir dalam laga tandang melawan Newcastle United pada Minggu.