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Target gol dan assist! Alexander Isak diberi tahu di mana "dia harus berada" pada musim kedua di Liverpool setelah transfer pemecah rekor senilai £125 juta
Isak hanya mencetak empat gol pada musim debutnya
Penyerang 26 tahun itu mencetak 62 gol dalam 109 penampilan untuk Newcastle United, dengan 54 di antaranya dibukukan di Premier League. Ia membangun reputasi di St James’ Park sebagai salah satu penyerang nomor 9 paling komplet di sepakbola dunia.
Status tersebut meyakinkan Liverpool untuk menggelontorkan biaya transfer dengan rekor Inggris, dengan juara bertahan Inggris itu mencari seseorang untuk memimpin lini depan mereka dalam upaya menegaskan dominasi domestik. Namun, kampanye 2025-26 tidak berjalan sesuai rencana.
Isak datang dalam kondisi kebugaran yang kurang ideal setelah pramusim yang terganggu dan tidak pernah terlihat mendekati ketajaman penuh untuk tampil dalam pertandingan. Patah kaki yang dialaminya pada Desember semakin tidak membantu situasinya. Musim itu berakhir dengan hanya empat gol yang tercipta.
Piala Dunia 2026 turut diramaikan Swedia, tetapi itu membuat masa liburnya pada musim panas kembali singkat di level klub. Liverpool membutuhkan penyerang andalan mereka untuk langsung tancap gas saat aksi kompetitif kembali bergulir dalam laga tandang melawan Newcastle United pada Minggu.
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Isak menetapkan target gol dan assist untuk kampanye 2026-27
Jelang menghadapi mantan klubnya, Isak diberi tahu oleh Heskey, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas kerja sama dengan situs taruhan Premier League BetWright, tentang target yang perlu ia pasang: "Saya pikir 20 gol dan assist mungkin adalah angka yang harus ia capai, itu sebagai permulaan.
"Realitanya, kami tidak bisa lagi, karena kami sudah tidak memilikinya lagi, mengandalkan 30+ gol dari Mo Salah. Kami tidak punya 25+ gol dari [Sadio] Mane. Kami tidak punya 19+ gol dari [Roberto] Firmino. Jadi semua mata tertuju kepada Anda dan 20 plus adalah yang dibutuhkan. Kami memang membutuhkan pemain lain untuk ikut berkontribusi dan mencetak beberapa gol, tetapi ketika Anda berbicara soal label harga dan tekanan sebagai nomor 9, ya, itulah yang dibutuhkan."
Legenda Liverpool Fowler mengungkapkan kekhawatiran soal kebugaran Isak
Isak mencetak gol dalam laga uji coba Liverpool melawan Monaco, saat ia berusaha menemukan ketajamannya, tetapi mantan striker The Reds lainnya, Robbie Fowler, sosok yang dikenal sebagai ‘God’ oleh para pendukung setia Anfield, telah mengungkapkan kekhawatiran terkait pemain termahal dalam sejarah Premier League itu untuk menampilkan performa terbaiknya.
Fowler baru-baru ini mengatakan kepada GOAL: “Saya akan jujur kepada Anda, saya sedikit khawatir soal ini sebenarnya, karena dia belum bugar tahun ini.
“Dia jelas datang ke Liverpool dan dia tidak bugar, apa pun alasannya, kami tidak tahu, dan kami bisa membuat asumsi kami sendiri. Dia jelas kembali masuk ke tim, terlihat sedikit lebih baik, lalu jelas patah kaki dan kemudian dia absen, lalu menjelang akhir musim, memainkan beberapa pertandingan, dia jelas belum bugar. Dan itu benar, karena dia baru saja patah kaki dan sedang kembali masuk ke dalam skuad.
“Ketika dia kembali dari Piala Dunia, dia akan kembali punya waktu pemulihan yang singkat, jadi saya tidak berpikir dia akan sebugar yang kami inginkan sebagai penggemar Liverpool. Saya harap saya terbukti salah, tentu saja, tetapi ini sedikit mengkhawatirkan saya bahwa dia akan memasuki musim depan dan mungkin tidak mendapatkan pramusim utama itu, yang mungkin memang dia butuhkan.”
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Jadwal Liverpool 2026-27: Musim dimulai di markas Newcastle
Liverpool, setelah berpisah dengan Arne Slot, kini bekerja di bawah arahan ahli taktik asal Spanyol Andoni Iraola. Ia menyadari perlunya membuat Isak kembali tajam, dengan Liverpool tersendat hingga finis di posisi kelima musim lalu.
Florian Wirtz, dengan banderol £116 juta ($157 juta), juga harus tampil maksimal setelah menjalani musim debut yang berat di kasta tertinggi Inggris. Liverpool akan berusaha tampil meyakinkan saat bertandang ke Tyneside untuk laga pekan pembuka yang berat.
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