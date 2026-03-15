Tare: "Jika Modric mau, kontraknya sudah siap dan dia mencintai Milan. Tak perlu membicarakan Kean sekarang. Perebutan gelar juara belum terbuka kembali"

Lazio vs Milan merupakan laga krusial bagi Rossoneri dalam perburuan gelar Serie A melawan Inter. Dalam sesi prapertandingan yang disiarkan oleh DAZN, Direktur Olahraga Rossoneri, Igli Tare—yang pernah menjadi pemain kunci dalam laga melawan Biancocelesti—turut memberikan komentar.

Tare mencoba meredam antusiasme seputar perburuan gelar, dengan menyatakan bahwa persaingan tersebut menurutnya belum terbuka kembali. Pejabat klub tersebut mengabaikan spekulasi transfer Moise Kean, namun memberikan petunjuk mengenai masa depan pemain kunci seperti Luka Modric, yang harus memutuskan apakah akan memperpanjang kontraknya atau tidak pada akhir musim, dan kontrak baru sudah siap jika ia memutuskan untuk tetap bertahan.

Berikut adalah kata-katanya

  • TARGET KEAN

    "Kean? Tak ada gunanya membicarakan hal-hal ini sekarang. Bagi kami, malam ini sangat penting untuk memenangkan pertandingan ini; hal itu sangat berarti bagi klasemen dan untuk melanjutkan momentum kemenangan Minggu lalu. Mari kita fokus pada hal-hal ini, dan nanti saat bursa transfer tiba, akan ada banyak hal yang bisa kita bicarakan.”

  • SCUDETTO

    "Apakah malam ini persaingan perebutan gelar juara akan kembali terbuka lebar? Sejujurnya, tidak. Kami harus melakukan apa yang menjadi tugas kami dan berusaha untuk menang. Selisih poinnya masih jauh, dan dengan menang malam ini, kami akan sedikit lebih mendekat. Liga ini penuh dengan kejutan"

  • LAZIO MENGHADAPI KESULITAN

    "Bagi kami, akan lebih baik bermain di stadion yang penuh penonton. Rasanya menyenangkan bisa menikmati sepak bola dengan segala emosi yang ditawarkannya. Lazio sedang mengalami masa transisi yang sulit, tapi mereka tim yang kuat dan mampu mengalahkan siapa pun. Kami sadar akan kemampuan kami dan ingin menang malam ini"

  • PERPANJANGAN KONTRAK MODRIC

    "Satu hal yang pasti. Luka mencintai Milan, dia sangat mencintai Milan, dan Milan pun sangat mencintai Luka. Saya rasa ini akan menjadi keputusan yang mudah baginya. Kontraknya sudah ada, kami memiliki opsi perpanjangan selama satu tahun, tapi dia harus memutuskan dengan tenang. Dia senang bermain di tim ini."

