Tardelli kepada Barella: “Lakukan hal-hal yang sederhana, jangan berlebihan. Tiga bulan yang kurang memuaskan tidak akan mengubah kariermu. Dan Inter sebaiknya memberinya libur selama sebulan”

"Apakah Barella sedang dalam performa buruk belakangan ini? Tidak mungkin selalu berada di puncak performa. Ada musim atau masa-masa yang lebih sulit. Hal itu juga pernah terjadi padaku. Kelelahan fisik dan mental, faktor-faktor lain, dan tidak selalu kita tahu alasannya. Namun, tiga bulan yang buruk tidak akan mengubah karier seseorang. Kamu hanya perlu bersabardan mengingat apa yang dikatakan Bearzot kepadaku di Argentina. Aku tidak akan pernah melupakannya. Saat itu akhir Mei '78, aku benar-benar hancur. Bahkan hal-hal paling mudah pun tak bisa kulakukan. Bearzot menggantikanku dalam pertandingan persahabatan sebelum Piala Dunia di Argentina. Aku, yang sedang depresi, berkata padanya: "Mister, aku mengerti bahwa Anda tak lagi percaya padaku. Tinggalkan aku di luar, jika Anda mau...". Dia langsung menjawab: "Marco, jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak bisa melakukan hal lain, oper bola ke rekanmu." Artinya: lakukan hal-hal sederhana, jangan berlebihan. Kemudian semuanya berjalan seperti yang kita tahu, dengan tim nasional yang bahkan lebih hebat daripada tim tahun 1982. Saat melawan Irlandia Utara, dia melakukan hal-hal sederhana karena dia adalah pemain yang cerdas. Dan kemudian, jika saya adalah Inter, setelah Piala Dunia saya akan memberinya libur total selama sebulan. Cukup untuk memulihkan diri.”



