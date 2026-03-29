Wawancara dengan Marco Tardelli, juara dunia 1982 bersama Italia dan kini menjadi komentator. Mantan gelandang tersebut, dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, membahas kondisi timnas Italia saat ini yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia, serta memberikan saran kepada Nicolò Barella, mengikuti jejak apa yang pernah dilakukan Bearzot kepadanya. Berikut ini kata-katanya.
Tardelli kepada Barella: “Lakukan hal-hal yang sederhana, jangan berlebihan. Tiga bulan yang kurang memuaskan tidak akan mengubah kariermu. Dan Inter sebaiknya memberinya libur selama sebulan”
SARAN UNTUK BARELLA
"Apakah Barella sedang dalam performa buruk belakangan ini? Tidak mungkin selalu berada di puncak performa. Ada musim atau masa-masa yang lebih sulit. Hal itu juga pernah terjadi padaku. Kelelahan fisik dan mental, faktor-faktor lain, dan tidak selalu kita tahu alasannya. Namun, tiga bulan yang buruk tidak akan mengubah karier seseorang. Kamu hanya perlu bersabardan mengingat apa yang dikatakan Bearzot kepadaku di Argentina. Aku tidak akan pernah melupakannya. Saat itu akhir Mei '78, aku benar-benar hancur. Bahkan hal-hal paling mudah pun tak bisa kulakukan. Bearzot menggantikanku dalam pertandingan persahabatan sebelum Piala Dunia di Argentina. Aku, yang sedang depresi, berkata padanya: "Mister, aku mengerti bahwa Anda tak lagi percaya padaku. Tinggalkan aku di luar, jika Anda mau...". Dia langsung menjawab: "Marco, jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak bisa melakukan hal lain, oper bola ke rekanmu." Artinya: lakukan hal-hal sederhana, jangan berlebihan. Kemudian semuanya berjalan seperti yang kita tahu, dengan tim nasional yang bahkan lebih hebat daripada tim tahun 1982. Saat melawan Irlandia Utara, dia melakukan hal-hal sederhana karena dia adalah pemain yang cerdas. Dan kemudian, jika saya adalah Inter, setelah Piala Dunia saya akan memberinya libur total selama sebulan. Cukup untuk memulihkan diri.”
Piala Dunia
“Kita pasti lolos ke Piala Dunia, saya yakin.Bosnia tidak sebanding dengan Italia. Dan meskipun tim nasional kita tidak terlalu kuat, saya merasa kita akan meraih prestasi besar. Saya sudah mengatakan ini bahkan sebelum 2006: tim asuhan Lippi mengingatkan saya pada Italia era Bearzot pada 1982, skandal Calciopoli, pesimisme, semua orang menentang, situasi yang sulit. Saya suka Italia ini dan saya suka Gattuso. Dia telah menciptakan tim yang solid. Dia memanggil para pemain muda, mulai dari Esposito yang sudah bukan lagi hal baru, hingga Pisilli dan Palestra. Ingatlah Rossi dan Cabrini di Argentina. Siapa yang akan memenangkan Piala Dunia? Saya takut pada Brasil asuhan Ancelotti.”
GATTUSO
“Gattuso pernah menjadi pemain saya di tim U-21. Dia sudah seperti sekarang ini: seorang pemuda yang serius, dermawan, dan selalu siap membantu tim. Dia pun pernah mengatakan hal yang sama seperti yang saya sampaikan kepada Bearzot setelah diganti dalam sebuah pertandingan persahabatan. ‘Pelatih, saya harus bicara dengan Anda...’. Lalu dia melanjutkan, ‘Jika Anda tidak percaya pada saya...’. Saya tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya: 'Kamu gila, Rino!', jawabku. Dia memberikan segalanya, mengenakan seragam biru, memiliki karakter dan kepribadian, sangat penting bagi tim. Aku tambahkan bahwa kedermawanannya, fakta bahwa dia ada di mana-mana, mengejar segala hal dan semua orang, menyembunyikan kualitasnya yang sebenarnya tidak buruk. Secara teknis, dia lebih baik dari yang orang kira. Seorang Gattuso selalu dibutuhkan dalam sebuah tim.”