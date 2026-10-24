"Saya sangat sedih melihat apa yang terjadi di kubu Juventus di Turin: apa yang saya lihat sungguh sulit dipercaya. Saya tidak lagi bisa memahami apa yang terjadi selama beberapa tahun ini di ruang ganti dan di dalam klub. Ketidakmampuan, hilangnya kecintaan, kurangnya kualitas di lapangan, keangkuhan, keputusan-keputusan yang keliru. Namun, yang paling buruk, saya tidak melihat adanya keinginan untuk memahami penyebabnya".