Marco Tardelli, juara dunia bersama Italia pada 1982 dan pemain andalan Juventus dari 1975 hingga 1985 (5 gelar Scudetto, 2 Coppa Italia, dan semua trofi kompetisi Eropa), di halaman harian Stampa membahas Juventus saat ini.
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Tardelli: "Juventus, sesuatu yang sulit dipercaya: ketidakmampuan, hilangnya kecintaan, kurangnya kualitas di lapangan, kesombongan, pilihan yang keliru"
"Saya sangat sedih melihat apa yang terjadi di kubu Juventus di Turin: apa yang saya lihat sungguh sulit dipercaya. Saya tidak lagi bisa memahami apa yang terjadi selama beberapa tahun ini di ruang ganti dan di dalam klub. Ketidakmampuan, hilangnya kecintaan, kurangnya kualitas di lapangan, keangkuhan, keputusan-keputusan yang keliru. Namun, yang paling buruk, saya tidak melihat adanya keinginan untuk memahami penyebabnya".
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